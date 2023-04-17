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1) Положения Трудового кодекса Республики Казахстан, регулирующие условие о неконкуренции

Понятие «условие о неконкуренции», а также иные аспекты его содержания впервые появились в трудовом законодательстве Республики Казахстан в 2016 году с вступлением в силу действующего Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК (далее – ТК РК).

В частности, согласно пп. 9) п. 1 ст. 1 ТК РК, условие о неконкуренции – это условия договора о неконкуренции, ограничивающие право работника на осуществление действий, способных нанести ущерб работодателю.

На основании ст. 29 ТК РК договор о неконкуренции может заключаться между работодателем и работником. В указанном договоре предусматривается обязательство работника не осуществлять действий, способных нанести ущерб работодателю. В договоре о неконкуренции устанавливаются ограничения и условия их принятия, а также может устанавливаться компенсация на период действия этого условия, за исключением случаев, когда условие о неконкуренции предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Перечень должностей и работ, занимаемых или выполняемых работниками, с которыми может заключаться договор о неконкуренции, утверждается актом работодателя.

Согласно пп. 5) п. 8 ст. 123 ТК РК материальная ответственность в полном размере ущерба, причиненного работодателю, возлагается на работника в случае нарушения условия о неконкуренции, которое повлекло причинение ущерба для работодателя.

Каких-либо иных положений, связанных с условием о неконкуренции, ТК РК не содержит.

Появление рассматриваемого понятия было достаточно оптимистично воспринято как юридическим сообществом, так и работодателями. Однако при внедрении условия о неконкуренции на практике юристы компаний столкнулись с большим количеством неоднозначных положений, которые остаются неурегулированными до сих пор. Неоднозначность трактовки указанных положений влечет за собой различное понимание смысла и применения условия о неконкуренции как работодателями, так и уполномоченными государственными органами, судами. Что, в свою очередь, обуславливает вынесение судами противоположных решений по одному и тому же предмету спора.

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