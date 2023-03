ARTICLE

Short News March 9,2023

European Union

Introduction of ETIAS not until 2024

The European Travel Information and Authorization System (ETIAS) is an electronic control pool for 27 EU countries that will record the entries and exits of visa-exempt third-country nationals from around 60 countries, including the United Kingdom. It was planned to be introduced in the Schengen area in November 2023, but the EU Commission has announced that the formal introduction will not take place until 2024.





Finland

Amendment of the Aliens Act as of February 23, 2023

The amendment to the “Aliens Act” in Finland aims to simplify the work permit process for third-country nationals by digitizing the processes and introducing accelerated processing of the application. A novelty of the Act is the work permit for special experts (with special expertise for a specific function). Furthermore, the minimum wage for 2023 was set at EUR 3'473 per month.





Singapore

Introduction of a requirement to provide evidence of educational qualifications for EP applications.

As of September 1, 2023, employers who wish to hire Employment Pass (EP) candidates (foreign professionals, managers, and executives) must additionally provide proof of educational qualification to obtain a corresponding work permit. The proof is provided by means of a confirmation of a state-approved institution regarding background checks, which can take up to 4 weeks to be issued.





Kurznachrichten 9. März 2023

Europäische Union

Einführung von ETIAS erst ab 2024

Das europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) ist ein elektronischer Kontrollpool für 27 EULänder, der die Ein- und Ausreisen von visumsbefreiten Drittstaatsangehörigen von circa 60 Ländern inklusive Grossbritannien protokollieren soll. Geplant war die Einführung im Schengenraum per November 2023. Jedoch hat die EU-Kommission nun angekündigt, dass die formelle Einführung erst im Jahr 2024 stattfinden soll.





Finnland

Änderung des Ausländergesetzes per 23. Februar 2023

Die Änderung des Ausländergesetzes in Finnland bezweckt die Vereinfachung des Arbeitsbewilligungsverfahrens für Drittstaatsangehörige durch die Digitalisierung der Prozesse sowie die Einführung einer beschleunigten Bearbeitung des Antrags. Ein Novum ist die Arbeitsbewilligung für besondere Fachkräfte (mit besonderem Fachwissen für eine bestimmte Funktion). Des Weiteren wurde der Mindestlohn für 2023 auf 3'473 EUR monatlich festgelegt.





Singapur

Einführung einer Nachweispflicht betreffend Bildungsqualifikation für EP-Anträge

Per 1. September 2023 müssen Arbeitgeber, die einen «Employment Pass» (EP) Kandidaten (ausländische Fachkräfte, Manager und Führungskräfte) einstellen wollen, zusätzlich einen Bildungsqualifikationsnachweis erbringen, um eine entsprechende Arbeitsbewilligung zu bekommen. Der Nachweis erfolgt mittels Bestätigung einer staatlich anerkannten Stelle, deren Ausstellung bis zu 4 Wochen dauern kann.





Best Practice

Case study: Secondment vs. cadre transfer

The newly founded BioTech AG in Switzerland belongs to the American group "ScienceforLife" in Switzerland. The long-standing CEO of the Group is also the CEO of the Swiss subsidiary. For this reason, he must travel to Switzerland several times a year to attend important meetings with the Executive Board and to help determine the business strategy for the Swiss branch. The CEO does not want to take up residence in Switzerland at the moment, but he is expected to work in Switzerland for more than half a year. The main locations of his employment will be Basel and Zurich.

Questions:

Which work permit is the best option in this case? What other aspects need to be considered?

Solutions:

Work permit: Depending on the duration of the assignment, a 120-day-permit without residence in Switzerland would apply at first glance. First, the main approval would be obtained in the canton of Basel, followed by an agreement in the canton of Zurich. The CEO does not want to take up residence in Switzerland, but if he had to work in Switzerland for more than half a year, a residence permit for gainful employment with registration would be the only option.

The second step is to check whether the CEO of the Group will receive a US or a Swiss employment contract. Depending on the employment status, the work permit path must be determined.

Employment relationship in the USA

The CEO remains employed in the US and on the US payroll. This makes it possible to obtain a residence permit in Switzerland based on an internal company assignment. An important prerequisite for this assignment is the pre-employment period of 12 months with the same employer in the USA and that the employee is a manager or indispensable specialist. Both conditions are fulfilled in our case. The employer abroad would then have to pay the posting allowances in full for the first 12 months of the posting with regard to travel, accommodation, and meals.

Employment relationship in Switzerland

The employment of third-country nationals is subject to a long work permit procedure with proof of search efforts (keyword: national priority/interest) as well as strict regulations relating to the employee's qualifications, function, and labor market in the sector in question. Particularly in the STEM sector (mathematics, information technology, natural sciences, and technology), there is a deviation from the national priority if there is a proven shortage of labor on the Swiss market.

In the case of local employment of third-country nationals in Switzerland, the Swiss employer only has to ensure compliance with the Swiss minimum wage. No further expenses (for travel, accommodation, and meals) have to be paid.

Transfer of managerial staff according to GATS

In our case, the Swiss employer can seek local employment regardless of national priority (i.e., without a job advertisement and the obligation to provide evidence of the search efforts made) if it is a management transfer. Managerial staff are considered to be indispensable executives of the middle and upper level of the company, who are expected to work in Switzerland from 3 months to 4 years.

The following criteria must be observed for a management transfer under GATS:

Senior management member / highly qualified specialist Authority to issue directives (some cantons require the management of teams) 12-month pre-employment with the same employer abroad High salary (in practice: more than the calculated Swiss minimum wage)

Key points of the transfer of managerial stuff according to GATS

Subject to quota

Local Swiss employment contract

No priority for nationals pursuant to Art. 21 AIG

No job advertisement before work permit procedure

No consideration for the personal requirements according to Art. 23 AIG

Industry and local wages according to Art. 22 AIG for Executive Members

No coverage of travel, accommodation, and board costs





Social security : In the case of a temporary assignment to Switzerland, the CEO may continue to pay his social security contributions in the USA. The employer in the USA would have to apply for a “Certificate of Coverage”, which allows the CEO to be exempt from health and social security obligations in Switzerland. However, in the case of a management transfer, the CEO would have to take out Swiss health insurance and would have to pay Swiss social security contributions.





: In the case of a temporary assignment to Switzerland, the CEO may continue to pay his social security contributions in the USA. The employer in the USA would have to apply for a “Certificate of Coverage”, which allows the CEO to be exempt from health and social security obligations in Switzerland. However, in the case of a management transfer, the CEO would have to take out Swiss health insurance and would have to pay Swiss social security contributions. Income taxes: In principle, the CEO is subject to limited tax liability in Switzerland (domicile as the connecting factor, possible on-charging of costs or based on the de facto employer) if he is registered in the Swiss Commercial Register as CEO of the Swiss branch. The tax question must always be clarified on a case-by-case basis. Depending on the canton, a “de facto employer” may be confirmed or not.





Best Practice

Fallbeispiel: Entsendung vs. Kadertransfer

IDie neu gegründete BioTech AG in der Schweiz gehört dem amerikanischen Konzern «ScienceforLife» in der Schweiz. Der langjährige CEO des Konzerns ist auch der CEO der Niederlassung in der Schweiz. Aus diesem Grund muss er mehrmals im Jahr in die Schweiz reisen, um an wichtigen Sitzungen mit dem Vorstand teilzunehmen sowie die Geschäftsstrategie für die Schweizer Niederlassung mitzubestimmen. Der CEO möchte im Augenblick keinen Wohnsitz in der Schweiz aufnehmen, jedoch wird er in der Schweiz voraussichtlich mehr als ein halbes Jahr in der Schweiz arbeiten. Die Hauptstandorte seiner Erwerbstätigkeit werden Basel und Zürich sein.

Fragestellungen:

Welches Arbeitsbewilligung ist basierend auf dem obigen Sachverhalt die beste? Welche weiteren Aspekte sind zu berücksichtigen

Lösungsansätze:

Arbeitsbewilligung: Je nach Dauer des Einsatzes käme auf den ersten Blick eine 120-Tages-Bewilligung ohne Wohnsitznahme in der Schweiz zum Tragen. Zuerst würde man die Hauptbewilligung im Kanton Basel und danach ein Einverständnis im Kanton Zürich einholen. Der CEO möchte keinen Wohnsitz in der Schweiz nehmen. Falls er jedoch mehr als ein halbes Jahr in der Schweiz arbeiten müsste, bleibt eine Aufenthaltsbewilligung zwecks Erwerbstätigkeit mit Anmeldepflicht in der Schweiz als einzige Option übrig.

In einem zweiten Schritt ist zu überprüfen, ob der CEO des Konzerns einen amerikanischen oder einen Schweizer Arbeitsvertrag bekommen wird. Je nach Anstellungsverhältnis ist der Arbeitsbewilligungsweg zu bestimmen.

Anstellungsverhältnis in den USA

Der CEO verbleibt im US-amerikanischen Anstellungsverhältnis und auf der US-amerikanischen Payroll. Damit ist eine Aufenthaltsbewilligung auf Basis einer firmeninternen Entsendung in der Schweiz möglich. Wichtige Voraussetzung dieser Entsendung ist die Voranstellungsperiode von 12 Monaten beim gleichen Arbeitgeber in den USA sowie dass es sich beim Mitarbeiter um eine Führungskraft bzw. um einen unentbehrlichen Spezialisten handelt. Beide Bedingungen sind in unserem Fall erfüllt. Der Arbeitgeber im Ausland müsste sodann für die ersten 12 Monate der Entsendung die Entsendezulagen bezüglich Reise, Unterkunft und Verpflegung vollständig übernehmen.

Anstellungsverhältnis in der Schweiz

Die Anstellung von Drittstaatsangehörigen unterliegt einem langwierigen Arbeitsbewilligungsverfahren mit Nachweis der Suchbemühungen (Stichwort: Inländervorrang) sowie strikten Regelungen im Zusammenhang mit der Qualifikation des Arbeitnehmers, der Funktion und dem Arbeitsmarkt in der besagten Branche. Speziell im MINT-Bereich (Mathematik, Informationstechnologie, Naturwissenschaft und Technik) wird vom Inländervorrang abgewichen, wenn es einen ausgewiesenen Arbeitskräftemangel auf dem Schweizer Markt gibt.

Der Arbeitgeber muss bei einer Lokalanstellung von Drittstaatsangehörigen in der Schweiz nur die Einhaltung des Schweizer Mindestlohns gewährleisten. Es müssen keine weiteren Spesen wie etwa bei einer firmeninternen Entsendung übernommen werden.

Kadertransfer gemäss GATS In unserem

CEO-Fall kann der Schweizer Arbeitgeber eine lokale Anstellung ohne Rücksicht auf den Inländervorrang anstreben (das heisst ohne Stellenausschreibung und Nachweispflicht der getätigten Suchbemühungen), wenn es sich um einen Kadertransfer handelt. Als Kader werden unentbehrliche Führungskräfte der mittleren und oberen Unternehmensebene betrachtet, die zwischen 3 Monaten bis zu 4 Jahren in der Schweiz arbeiten sollen.

Die folgenden Kriterien müssen für einen Kadertransfer gemäss GATS beachtet werden:

Hohes Kadermitglied / hochqualifizierter Spezialist

Weisungsbefugnis (einige Kantone setzen die Leitung von Teams voraus)

12-monatige Voranstellung beim gleichen Arbeitgeber im Ausland

Hohes Gehalt (Praxis: mehr als der berechnete Schweizer Mindestlohn)

Kernpunkte des Kadertransfers gemäss GATS

Kontingentierte Bewilligung

Lokaler Schweizer Arbeitsvertrag

Kein Inländervorrang gemäss Art. 21 AIG

Keine Stellenausschreibung vor Arbeitsbewilligungsverfahren

Keine Rücksicht auf die persönlichen Voraussetzungen gemäss Art. 23 AIG

Branchen- und Ortsüblichen Lohn gemäss Art. 22 AIG für Kadermitglieder

Keine Übernahme der Reise-, Unterkunft- und Verpflegungskosten





Sozialversicherungen : Bei einer Entsendung in die Schweiz darf der CEO seine Sozialversicherungsbeiträge weiterhin in den USA einzahlen. Der Arbeitgeber in den USA müsste ein «Certificate of Coverage» beantragen, womit der CEO von der Kranken- und Sozialversicherungspflicht in der Schweiz befreit werden kann. Bei einem Kadertransfer hingegen müsste der CEO eine Schweizer Krankenversicherung abschliessen sowie Sozialversicherungsbeiträge durch seinen Arbeitgeber in der Schweiz bezahlen lassen.





: Bei einer Entsendung in die Schweiz darf der CEO seine Sozialversicherungsbeiträge weiterhin in den USA einzahlen. Der Arbeitgeber in den USA müsste ein «Certificate of Coverage» beantragen, womit der CEO von der Kranken- und Sozialversicherungspflicht in der Schweiz befreit werden kann. Bei einem Kadertransfer hingegen müsste der CEO eine Schweizer Krankenversicherung abschliessen sowie Sozialversicherungsbeiträge durch seinen Arbeitgeber in der Schweiz bezahlen lassen. Steuern: Grundsätzlich besteht für den CEO eine beschränkte Steuerpflicht in der Schweiz (Wohnsitz als Anknüpfungspunkt, eventuell Weiterbelastung der Kosten oder aufgrund des faktischen Arbeitgebers), wenn er als CEO der Schweizer Niederlassung im Schweizer Handelsregister eingetragen ist. Die Steuerthematik ist immer im Einzelfall abzuklären. Je nach Kanton wird ein faktischer Arbeitgeber bejaht oder nicht.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.