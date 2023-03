ARTICLE

Das Gesetz wurde am 23. Dezember 2022 im Journal Officiel veröffentlicht und trat am 27. Dezember 2022 in Kraft.

Angesichts der hohen Mobilität im Verkehrssektor werden Kraftfahrer in der Regel nicht für lange Zeiträume im Rahmen von Dienstleistungsverträgen in einen anderen Mitgliedstaat entsandt. Die Richtlinie (EU) 2020/1057 vom 15. Juli 2020 1 wurde angenommen, um klarzustellen, unter welchen Umständen die Bestimmungen über die langfristige Entsendung nicht für solche Kraftfahrer gelten. Diese Richtlinie wurde mit dem Gesetz vom 23. Dezember 2022 2 (das Gesetz" ) in luxemburgisches Recht umgesetzt.

