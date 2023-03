ARTICLE

2. Loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1° du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 ; 2° de certaines autres dispositions du Code du travail.

1. Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012.

Afin de garantir l'égalité de traitement entre les salariés détachés et les salariés non détachés, les premiers bénéficient maintenant également d'une protection juridique lorsqu'ils ont engagé des procédures judiciaires afin de faire respecter leurs droits en tant que salariés détachés. Ils ne peuvent pas faire l'objet de représailles et disposent d'une procédure accélérée devant les juridictions du travail pour faire valoir leurs droits.

Le nombre d'information à transmettre dans le cadre de la déclaration de détachement et de documents à communiquer à l'ITM ont été réduit. Un certain nombre de documents doivent seulement encore être conservés et présentés sur demande de l'ITM.

