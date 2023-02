ARTICLE

A partir du 1er février 2023 l'indice applicable aux salaires sera augmenté de 877,01 à 898,93. Cette hausse indiciaire implique une augmentation obligatoire de 2,5% sur les salaires bruts payés en vertu de contrats de travail soumis au droit luxembourgeois.

L'indexation des salaires est un mécanisme d'adaptation automatique des salaires à l'évolution du coût de la vie tel que déterminé par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC)1. Ainsi, les salaires connaissent une hausse automatique dès que la variation du coût de la vie équivaut au moins à 2,5%. Le but de cette mesure est de compenser la perte de pouvoir d'achat des salariés en raison de l'inflation par une augmentation de leur revenu.

Les résultats définitifs et détaillés de l'indice des prix à la consommation national du mois de janvier 2023 seront publiés le 10 février 2023.

À partir du 1er février 2022, le salaire minimum brut des travailleurs est donc augmenté de 2,5% comme suit2 :

1 National Institute of Statistics and Economic Studies of the Grand Duchy of Luxembourg (Institut national de la statistique et des études Économiques du Grand-Duché de Luxembourg).

2 Les montants sont mentionnés à titre indicatif, sous réserve de confirmation par les autorités.

