UNTIL 30 JUNE 2023, CROSS-BORDER WORKERS WILL BE ABLE TO CONTINUE WORKING FROM HOME WITHOUT HAVING TO WORRY ABOUT SWITCHING SOCIAL SECURITY SYSTEMS.

Version française ci-dessous | Deutsche Version unten

In our Newsflash_ of 28 June 2022, we reported the Luxembourg government's announcement of a six-month transitional period from 1 July to 31 December 2022 regarding the social security affiliation of cross-border workers.

The EU's Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems (the "Administrative Commission") has recommended the renewal of this transition period for a further six months. The Luxembourg government has since confirmed in a press release_ on 22 November 2022 that the 25% threshold would not apply until 30 June 2023.

As a result, cross-border workers can work from home without running the risk of switching social security systems even if the 25% threshold provided for in the EU legislation is exceeded, provided that this transitional period is also extended in neighbouring countries. The tax thresholds applicable on 1 January 2023 listed in our Newsflash_ of 14 November 2022 remain however applicable.

The objective of this six-month extension is to allow the Administrative Commission to continue working on a sustainable European solution, and for the border countries to continue their discussions with Luxembourg on a bilateral or multilateral agreement on the social security regime for cross-border remote worker.

Author: Raphaëlle Carpentier

Télétravail : extension de la période transitoire pour les travailleurs frontaliers concernant leur affiliation à la sécurité sociale

Dans notre Newsflash_ du 28 juin 2022, nous faisions état de l'annonce qu'avait fait le gouvernement luxembourgeois au sujet d'une période transitoire de six mois courant du 1er juillet au 31 décembre 2022 en ce qui concerne l'affiliation à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers.

La Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne (la « Commission administrative ») a recommandé le renouvellement de cette période pour une nouvelle durée de six mois. Le gouvernement luxembourgeois a également confirmé dans un communiqué_ du 22 novembre 2022 que le seuil de 25% ne serait pas applicable jusqu'au 30 juin 2023.

De ce fait, les salariés frontaliers pourront en principe continuer à travailler depuis leur domicile, sans craindre de changer d'affiliation de sécurité sociale en cas de dépassement du seuil de 25% prévu dans la législation européenne, pour autant que cette période transitoire soit également reconduite dans les pays voisins. Les seuils fiscaux applicables au 1er janvier 2023 listés dans notre Newsflash_ du 14 novembre 2022 restent quant à eux applicables.

L'objectif de cette reconduction est de permettre à la Commission administrative de continuer à travailler sur une solution européenne durable et aux pays frontaliers de continuer leurs discussions avec le Luxembourg sur un accord bilatéral ou multilatéral touchant au régime de sécurité sociale dans le cadre du télétravail des frontaliers.

Author: Raphaëlle Carpentier

Telearbeit: Verlängerte Übergangsfrist für Grenzgänger bezüglich ihrer Mitgliedschaft in der Sozialversicherung

Grenzgänger werden bis zum 30. Juni 2023 weiterhin von zu Hause aus arbeiten können, ohne sich um ihre Mitgliedschaft in der Sozialversicherung sorgen zu müssen.

In unserem Newsflash_ vom 28. Juni 2022 berichteten wir über die Ankündigung der luxemburgischen Regierung, eine sechsmonatige Übergangsfrist vom 1. Juli bis 31. Dezember 2022 für die Sozialversicherungspflicht von Grenzgängern einzuführen.

Die Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit der Europäischen Union (die "Verwaltungskommission") empfahl die Verlängerung der Übergangsfrist um weitere sechs Monate. Die luxemburgische Regierung bestätigte in einer Pressemitteilung_ vom 22. November 2022 ebenfalls, dass die 25%-Schwelle bis zum 30. Juni 2023 nicht gelten wird.

Somit können Grenzgänger grundsätzlich weiterhin von zu Hause aus arbeiten, ohne befürchten zu müssen, dass sie bei Überschreitung der im EU-Recht vorgesehenen 25%-Schwelle ihre Sozialversicherungszugehörigkeit wechseln müssen, sofern diese Übergangsfrist auch in den Nachbarländern verlängert wird. Die ab 1. Januar 2023 geltenden Steuerschwellen, die in unserem Newsflash_ vom 14. November 2022 aufgeführt sind, bleiben weiterhin gültig.

Ziel dieser Verlängerung ist es, der Verwaltungskommission die Möglichkeit zu geben, weiterhin an einer dauerhaften europäischen Lösung zu arbeiten, und den Grenzländern die Möglichkeit zu geben, ihre Gespräche mit Luxemburg über ein bilaterales oder multilaterales Abkommen über das Sozialversicherungssystem im Zusammenhang mit der Telearbeit von Grenzgängern fortzusetzen.

Author: Raphaëlle Carpentier

