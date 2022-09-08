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По состоянию на 1 квартал 2022 года по трудовым договорам работают 5463 гражданина 92 иностранных государств. Количество иностранцев, работающих по трудовым договорам, увеличилось на 1030 человек, или на 23,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди иностранных граждан, работающих по контракту, 4752 человека (87,0 процента) составляют мужчины и 711 человек (13,0 процента) женщины. В Улан-Баторе проживает 36,6 процента иностранцев, работающих по трудовым договорам, в Западном районе - 5,8 процента, в Хангайском районе - 5,3 процента, в Центральном районе - 36,7 процента, в Восточном районе - 15,6 процента.

С учетом иностранцев, нанятых по трудовым договорам, по национальности:

Есть 5 шагов, чтобы получить рабочую силу и специалистов из-за рубежа. Она состоит из:

Получить предварительное одобрение или приглашение на получение разрешения на работу; Заявление на визу; Иностранная рабочая сила, въезжающая в Монголию; Получение разрешения на работу; Получить вид на жительство.

Предприятия, организации и граждане могут заключать соглашения с иностранными юридическими лицами о приобретении рабочей силы и специалистов из-за рубежа для работ или профессий, требующих высоких профессиональных навыков, с целью научных, образовательных и передовых производственных технологий, ведения новых производств и услуг, сборки и ремонта оборудования, а также выполнения проектов.

Соглашение о приеме на работу иностранных рабочих и специалистов должно включать следующие общие условия:

организация работы и обязанности иностранца;

профессия иностранца, должность, количество иностранцев, которые будут приняты на работу;

медицинские требования к иностранным гражданам;

условия взаимного приема документов, подтверждающих уровень профессии и образования;

срок действия соглашения, условия расторжения соглашения и его расторжение;

размер заработной платы;

безопасность и гигиена труда, условия труда, часы работы и отдыха;

вопросы жилья и предметов домашнего обихода;

вопросы социального страхования;

способы разрешения споров и трудовых споров, связанных с выполнением соглашения.

Определение количества и процентной доли иностранных работников

Правительство издает постановление о количестве и процентной доле иностранных работников, которые будут трудоустроены в Монголии в секторе экономической деятельности к 1 октября каждого года, и определяет процентную долю.

Расчет соотношения иностранных граждан, определенного правительством, основан на определении взносов на социальное страхование, уплачиваемых монгольскими работниками. Для того чтобы точно и объективно определить количество работников, Отдел социального страхования округа должен составить определение. На основании приведенного выше определения разрешение на работу выдается государственными органами, исходя из соотношения иностранных граждан и специалистов, работающих в сфере экономической деятельности, и иностранных граждан к общему числу работников в Монголии.

В соответствии с Постановлением № 231 Правительства Монголии о рабочей силе и специалистах, которые будут привлечены из-за рубежа в 2022 году, было определено, что предприятия и организации, работающие в Монголии в 2022 году, не будут ограничены в процентном отношении рабочей силы и специалистов, которые будут привлечены из-за рубежа.

В 2021 году, согласно Постановлению Правительства № 123 от 2021 года, предприятия и организации с 5-20 монгольскими работниками смогут нанимать 1 иностранного работника независимо от сектора экономики. Поскольку указ обновляется каждый год, следует отметить, что в 2023 году могут произойти некоторые изменения в положениях о персонале и экспертах, нанятых из-за рубежа.

На основании определения государственной административной организации, ответственной за инвестиционные вопросы, до 3 представителей управленческой команды юридического лица с иностранным инвестором, 1 иностранный инвестор предприятия или организации с иностранными инвестициями могут работать без требования разрешения на работу, независимо от процента и размера, указанных в этом постановлении.

Срок действия разрешения на работу для иностранного гражданина в Монголии составляет до 1 года, и срок действия разрешения может быть продлен на основании запроса организации, результатов выполненной работы и оказанной услуги, а также причины дальнейшего трудоустройства. Срок действия разрешения на работу, выданного иностранному гражданину, отсчитывается с даты письменного запроса организации.

Гражданин с безвизовым паспортом имеет право путешествовать в течение 30 дней, поэтому до прибытия необходимо получить приглашение на работу.

Предварительное одобрение или приглашение на получение разрешения на работу

Первым шагом для предприятия является приглашение иностранного работника, отправка письма с приглашением на визу заявителю или работнику и предварительное утверждение разрешения на работу. Требуются следующие документы:

Форма заявки; Государственный гербовый сбор (25000 тугриков ~ 7,9 долларов США с человека); Копия Свидетельства о государственной регистрации предприятия, организации; Копия лицензионного свидетельства и приложений к нему; В случае освобождения от квоты постановлением Правительства - копия Постановления Правительства (при необходимости). Квота иностранных работников ежегодно устанавливается Правительством Монголии для отечественных и иностранных предприятий, работающих в Монголии; Формы НД-7 и НД-8 последнего месяца социального страхования, подтверждающие, сколько сотрудников платят взносы на социальное страхование в организации; Описание министерств и ведомств в области экономики занятости; Предложение Департамента труда и социальных служб провинции или округа, к которому принадлежит организация; Трудовой договор, заключенный с иностранным юридическим лицом, вместе с его переводом на монгольский язык (с печатью, заверенной бюро переводов); Копия паспорта иностранца; Копия диплома или сертификата (заверенного Бюро переводов), свидетельствующего об окончании университета в области трудоустройства иностранных граждан; Другие материалы по мере необходимости.

Иностранцы должны подать заявление на получение предварительного разрешения за месяц до приезда в Монголию. Запрос будет удовлетворен в течение десяти рабочих дней после его получения.

Подача заявления на получение визы

"Монгольская виза" означает разрешение на въезд в Монголию и пребывание в ней в течение определенного периода времени, выданное уполномоченной организацией. Если иное не указано в международном соглашении Монголии, иностранный гражданин, въезжающий в Монголию, должен получить монгольскую визу в соответствии с соответствующей процедурой. Визы выдаются иностранцам, имеющим действительный паспорт или документ, заменяющий паспорт.

Иностранный гражданин, находящийся в Монголии более 91 дня, может подать заявление на получение визы на жительство по официальным или частным причинам и может получить визу для дипломатических, служебных, инвестиционных, рабочих, студенческих, семейных, личных, религиозных целей и эмиграции.

Визы для инвесторов имеют следующие категории:

Инвестор предприятия с иностранными инвестициями (B1) и связанное с инвестором лицо (B1-1);

Иностранный гражданин, назначенный представителем или исполнительным менеджментом инвестора предприятия с иностранными инвестициями (B2), и связанное с ним лицо иностранного гражданина, назначенного представителем или исполнительным менеджментом инвестора (B2-1);

Иностранец, работающий представителем иностранного юридического лица (B3), и связанное с ним лицо иностранца, работающего представителем иностранного юридического лица (B3-1);

Виза работодателя имеет следующие категории:

Иностранные граждане, прибывающие для работы в секторах строительства, дорог, мостов и девелопмента (C1) и лица, связанные с иностранными гражданами (C1-1);

Иностранные граждане, прибывающие для работы в области науки, образования и информационных технологий (C2), и лица, связанные с иностранными гражданами (C2-1);

Иностранные граждане, приезжающие на работу в геологию, горнодобывающую промышленность, нефть и энергетику (C3) и лица, связанные с иностранными гражданами (C3-1);

Иностранные граждане, приезжающие для работы в финансовой, экономической и правовой сферах (C4), и лица, связанные с иностранными гражданами (C4-1);

Иностранные граждане, приезжающие для работы в сфере культуры и спорта (C5), и лица, связанные с иностранными гражданами (C5-1);

Иностранные граждане, прибывающие для работы в сфере производства и обслуживания (C6), и лица, связанные с иностранными гражданами (C6-1);

Иностранные граждане, приезжающие на работу в сельское хозяйство (C7) и лица, связанные с иностранными гражданами (C7-1);

Иностранные граждане, приезжающие на работу в сектор здравоохранения (C8), и лица, связанные с иностранными гражданами (C8-1);

Иностранец, приезжающий на работу в гуманитарный сектор (C9), и лицо, связанное с иностранцем (C9-1);

Иностранец, приезжающий на работу в сфере ухода и услуг для домашних нужд (C10);

Иностранные граждане, работающие в транспортном секторе и перевозящие грузы на экспорт (C11).

Разрешение на работу

После прибытия иностранных граждан в Монголию приглашенное лицо должно зарегистрироваться в течение 10 рабочих дней и получить разрешение на работу вместе со следующими документами.

Официальное письмо, подробно заполненное по форме-2 "Запрос разрешения на работу" в течение 10 рабочих дней после прибытия рабочей силы и специалистов, приглашенных предприятием, организацией из-за рубежа с рабочей визой; Государственный гербовый сбор (22500 тугриков ~ 7,1 доллара США с человека); Подтверждение оплаты за рабочее место (840 000 тугриков ~ 263,9 долларов США на человека в месяц) Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия, организации; Копия лицензионного свидетельства и приложений к нему; В случае освобождения от квоты постановлением Правительства копия Постановления Правительства; Паспорт иностранца с проштампованной страницей, въехавшего на границу; Письмо с заключением о медицинском осмотре и анализе по форме, утвержденной совместным приказом министров здравоохранения и труда (Требования: доставить иностранных работников и экспертов в медицинский центр, находящийся в ведении отдела занятости, и доставить их в медицинский центр, подпись и дата врача или врача общей практики, заключение написано разборчиво и подтверждено печатью).

Выдача разрешения на работу занимает 3-5 рабочих дней. Разрешения на работу выдаются на срок до одного (1) года.

Оплата рабочего места

Термин "оплата рабочего места" означает плату, установленную законом за предоставление рабочих мест и приносящих доход работ и услуг предприятиям, организациям и гражданам, действующим на территории Монголии.

Размер ежемесячной оплаты рабочего места иностранного гражданина равен удвоенной месячной минимальной заработной плате, установленной Трехсторонним Национальным комитетом по труду и социальному согласию в соответствии со статьей 5.1 Закона о минимальной заработной плате. По состоянию на 2022 год минимальная заработная плата составляет 420 000 тугриков.

Предприятия и организации должны решить вопрос о пособиях и освобождениях для иностранных граждан путем подготовки соответствующих материалов, указанных в "Положении о получении, дисконтировании и освобождении от платы за трудоустройство", утвержденном Постановлением Правительства № 41 от 2015 года. Эта концессия предоставляется стратегическим инфраструктурным проектам, таким как автомобильные и железные дороги.

Освобождение и снижение платы за рабочее место

Отношения, связанные с получением платежей, льгот и освобождений для рабочих мест, предусмотренных статьей 9 Закона об экспатриации рабочей силы, найме рабочей силы и специалистов из-за рубежа, регулируются Положением о о получении, дисконтировании и освобождении от платы за трудоустройство, которое является приложением к Постановлению Правительства 2015 года. Инвесторы, члены и до 3 представителей управленческой команды предприятий с иностранными инвестициями освобождаются от оплаты труда на основании определения государственной административной организации, отвечающей за инвестиции.

Кроме того, следующие иностранные граждане освобождаются от платы за трудоустройство:

Сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульств в Монголии и их семьи;

Иностранец и его/ее семья, работающие в представительстве международной организации (Офис Программы развития ООН, Филиал Всемирной организации здравоохранения и т.д.);

Иностранные консультанты, эксперты, преподаватели и профессорско-преподавательский состав, работающие по контрактам в образовательных учреждениях и научных областях;

В случае, предусмотренном межправительственным соглашением, специалисты и служащие, работающие в рамках соглашения;

Доброволец, работающий в соответствии с международными соглашениями и соглашениями, подписанными с организацией центрального государственного управления Монголии;

Сотрудник иностранной неправительственной (некоммерческой) организации, осуществляющей гуманитарную деятельность в Монголии с законного разрешения;

Освобождение и скидка иностранных рабочих и специалистов от платы за рабочее место должны основываться на Международных соглашениях Монголии, соглашениях, заключенных Правительством, министерствами и правительственными учреждениями, а также на профессиональном дипломе гражданина, удостоверении личности и запросе организации.

Вид на жительство

Это разрешение будет получено в Департаменте иностранных граждан и гражданства (далее именуемом ДИГГ) путем предоставления следующих материалов. Об этом необходимо сообщить в течение 21 дня со дня въезда в Монголию. Иностранец, впервые обратившийся за получением вида на жительство в Монголии, должен лично явиться в Государственную иммиграционную службу и зарегистрировать несоответствующие физические данные (отпечатки пальцев, фотографии). Иностранный гражданин, обратившийся за получением вида на жительство по официальным или личным причинам, при необходимости обязан пройти медицинское обследование.

Список документов, которые необходимо предоставить (тип работодателя):

Запрос приглашающего предприятия или организации (с подробным указанием направления деятельности организации, требований и периода времени для трудоустройства иностранных граждан в Монголии);

Оригинал официального заявления и других документов, представленных во время подачи заявления на получение визы, а также копии;

Оригинал паспорта и копия документа, заменяющего паспорт (срок действия паспорта должен составлять не менее 180 дней);

Разрешения, выданные Главным департаментом труда и социального обеспечения;

Описание адреса проживания, полученное от руководителя команды или комитета;

Другие необходимые документы;

Квитанция об уплате гербового сбора;

Лист уведомления;

Копия доверенности, удостоверения личности на рабочем месте и удостоверения личности, выданного организацией запрашивающему сотруднику.

Запрос должен быть сделан лично иностранцем или его уполномоченным представителем. Если в выдаче вида на жительство будет отказано, его можно запросить повторно через 90 дней.

Список необходимых документов (тип инвестора):

Запрос приглашающего предприятия или организации (подробно укажите направление деятельности организации, цель и продолжительность пребывания иностранца в Монголии);

Копии официального запроса и других предоставленных документов будут получены при подаче заявления на получение визового разрешения;

Описание адреса проживания, полученное от руководителя команды или комитета;

Оригинал паспорта или документа, заменяющего паспорт (срок действия паспорта составляет не менее 180 дней);

Другие необходимые документы (налоговая справка и справка о социальном обеспечении - за последние 3 года, включая текущий год, и т.д.)

Копия доверенности, удостоверения личности на рабочем месте и удостоверения личности, выданного организацией запрашивающему сотруднику;

Квитанция об уплате гербового сбора;

Страница уведомлений.

Вид на жительство выдается на срок до 1 года.

По состоянию на 2022 год более 90 иностранных граждан из 5463 стран трудоустроены в Монголии по трудовым договорам. Таким образом, основными соображениями для получения иностранной рабочей силы и специалистов являются правительственные постановления, предварительные разрешения на работу или приглашения, визовые разрешения, разрешения на работу, сборы за трудоустройство и условия освобождения от таких сборов, а также документы, необходимые для получения вида на жительство.

Источник:

Закон о трудовой миграции Порядок выдачи визы Монголии // https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230721365191&showType=1 Порядок проживания и регистрации иностранцев в Монголии // https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230721400211&showType=1 Порядок выдачи разрешений на работу иностранным гражданам Оплата труда, скидки и льготы Приложение к Постановлению Правительства Монголии о размере гербового сбора и визового сбора // https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16231084392271 www.1212.mn, Национальное статистическое управление https://immigration.gov.mn/en/ Подбор персонала и специалистов из-за рубежа // https://mlsp.gov.mn/content/detail/1054 Минимальная заработная плата была пересмотрена до 2023 года с 1 января до 550 тысяч тугриков.// https://mlsp.gov.mn/content/detail/2072 Генеральное управление по вопросам труда и социального обеспечения, предварительное разрешение или приглашение на работу // https://avah.hudulmur-halamj.gov.mn/#/category/4 Главное управление труда и социального обеспечения, разрешение на работу // https://avah.hudulmur-halamj.gov.mn/#/category/5

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