Toutefois, à compter du 1 er janvier 2023, le seuil de 25% sera en théorie de nouveau applicable et les employeurs et leurs salariés frontaliers qui télétravaillent devront en principe se plier à leur obligation légale consistant à déclarer l'exercice d'activité dans deux ou plusieurs Etats Membres (à savoir demande de détermination de la législation applicable et certificat A1). Cette obligation n'est pas sans poser de nombreux défis en pratique, faute de lignes directrices claires, au regard de la multiplication du télétravail suite à la crise sanitaire.

