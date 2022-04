ARTICLE

Laissa ei ole määritelty sitä, kuinka pitkä siirtymäaika voi enintään olla. Asia jää siten viime kädessä tuomioistuimen jälkikäteisen ja tapauskohtaisen arvioinnin varaan, mikä on epätoivottavaa oikeusvarmuuden kannalta. Korkeimman oikeuden mukaan kohtuullisen siirtymäajan arviointiin vaikuttaa se, kuinka hankalaa palkkojen yhdenmukaistaminen on (KKO 2004:103). Kohtuullinen aika on vain harvoin kahta vuotta lyhyempi (KKO 2013:10 ja KKO 2013:11). Liikkeen luovutusten yhteydessä otetaan huomioon se, että työnantajalla ei välttämättä ole keinoja muuttaa poikkeavia palkkausperusteita, joten useidenkin vuosien mittainen aika lienee sallittu. Työnantajan on suositeltavaa laatia uskottava suunnitelma palkkojen yhdenmukaistamiseksi.

