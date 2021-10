ARTICLE

À partir du moment où les modalités du CovidCheck auront été déterminées et seront applicables, l'obligation générale de mettre en œuvre et de veiller à son application s'impose à l'employeur. Étant donné que les obligations de sécurité et de santé sont des obligations de résultat, l'employeur se trouvera responsable à part entière dès qu'un salarié ne sera pas protégé et celui-ci ne s'aurait s'exonérer par la seule preuve d'avoir fait tout son possible pour assurer la protection de ses salariés.

En vertu de l'article 312-7 (1) et (2) du Code du travail, l'employeur a, en principe, l'obligation de consulter l'ensemble de ses salariés, et non seulement les délégués du personnel, avant d'instaurer toute mesure liée à la sécurité et la santé des salariés au sein de l'entreprise, afin que ces derniers puissent soumettre leurs propositions.

Le projet de loi donne le choix aux employeurs d'instaurer ou non le CovidCheck au sein de leur entreprise. Il laisse aussi la flexibilité à ces derniers de définir les circonstances dans lesquelles le CovidCheck sera appliqué. Ainsi, selon les désirs de l'employeur, le CovidCheck pourrait s'appliquer systématiquement lors de l'entrée des salariés sur leur lieu de travail ou, le cas échant, seulement pour la participation aux réunions, conférences, formations, etc, au-delà d'un certain nombre de personnes à déterminer par l'employeur. L'employeur est également libre d'appliquer le CovidCheck à un certain groupe de salariés uniquement, se basant sur des critères objectifs.

_Nous l'aurons tous compris lors du discours de notre premier ministre, Xavier Bettel, le 8 octobre 2021 dernier, la possibilité pour les employeurs d'instaurer le CovidCheck en entreprise, dès le 1er novembre et en vertu du projet de loi, rendra le retour au bureau moins agréable aux salariés non-vaccinés. Or, quelles seront les droits et obligations des employeurs et des salariés découlant de la mise en place du CovidCheck si le projet de loi n°7897, déposé le 8 octobre 2021, entre en vigueur ?

