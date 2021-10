ARTICLE

Since 1 October 2021, the index applicable to employees' wages has been increased from 834,76 to 855,62. This results in a 2.5% raise of the gross salary paid to employees with Luxemburg Law subject employment contracts.

Wage indexation is an automatic mechanism to adjust salaries in pace with evolving living costs, as determined by the statistics and economic studies bureau, STATEC. Salaries are automatically raised when the cost of living increases by at least 2.5%. The aim of this measure is to compensate loss of purchasing power due to inflation by increasing salaries accordingly.

The final detailed results of the national consumer price index for September 2021 have just been published on 6 October 2021.

Henceforth, the minimum wage for unskilled workers, which was previously EUR 2,201.93 gross, will now be EUR 2,256.95 gross, which represents a gross increase of EUR 55.02.

Qualified employees who previously received a minimum wage of EUR 2,642.32 gross will also have their wages increased in the same proportion to EUR 2,708.35 gross as of 1 October 2021, i.e. a gross increase of EUR 66.03.

Adaptation indiciaire

Depuis le 1er octobre 2021 l'indice applicable aux salaires a été augmenté de 834,76 à 855,62.

Cette hausse indiciaire implique une augmentation obligatoire de 2,5% des salaires bruts payés en vertu de contrats de travail soumis au droit luxembourgeois.

L'indexation des salaires est un mécanisme d'adaptation automatique des salaires à l'évolution du coût de la vie tel que déterminé par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC). Ainsi, les salaires connaissent une hausse automatique dès que la variation du coût de la vie équivaut au moins à 2,5%. Le but de cette mesure est de compenser la perte de pouvoir d'achat des salariés en raison de l'inflation par une augmentation de leur revenu.

Les résultats définitifs et détaillés de l'indice des prix à la consommation national du mois de septembre 2021 viennent d'être publiés le 6 octobre 2021.

Ainsi, le salaire minimum des salariés non qualifiés qui s'élevait jusqu'alors à EUR 2.201,93.- brut sera désormais de EUR 2.256,95.- brut, ce qui représente une augmentation brute de EUR 55,02.-.

Les salariés qualifiés qui percevaient jusqu'alors un salaire minimum de EUR 2.642,32.- brut verront eux aussi leurs salaires revalorisés dans les mêmes proportions pour percevoir EUR 2.708,35.- brut à compter du 1er octobre 2021, soit une augmentation brute de EUR 66,03.-.

Anpassung des Indexstands

Seit dem 1. Oktober 2021 wurde der auf die Arbeitnehmer anwendbare Index von 834,76 auf 855,62 angehoben. Diese Anhebung des Index löst eine Erhöhung von 2,5% der Bruttogehälter aus, welche auf Grundlage der dem luxemburgischen Recht unterliegenden Arbeitsverträge gezahlt werden.

Die Indexierung der Gehälter stellt einen automatischen Mechanismus dar, wonach die Gehälter an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst werden, so wie dies von dem Nationalen Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien (STATEC) festgelegt worden ist. Somit werden die Gehälter automatisch angehoben, soweit die Lebenshaltungskosten um mindestens 2,5 % steigen. Das Ziel dieser Maßnahme besteht darin, den durch die Inflation verursachten Verlust der Kaufkraft der Arbeitnehmer durch eine Erhöhung ihres Einkommens auszugleichen.

Die endgültigen und detaillierten Ergebnisse des nationalen Verbraucherpreisindexes für September 2021 wurden am 6 Oktober 2021 veröffentlicht.

So wird der Mindestlohn für unqualifizierte Arbeitnehmer, welcher bisher 2.201,93 EUR brutto betrug, nun auf 2.256,95 EUR brutto festgesetzt, was einer Bruttoerhöhung von 55,02 EUR brutto entspricht.

Für qualifizierte Arbeitnehmer, die bisher einen Mindestlohn von 2.642,32 EUR brutto bezogen haben, erhöht sich das Gehalt ab dem 1. Oktober 2021 ebenfalls im gleichen Verhältnis auf 2.708,35 EUR brutto, also um 66,03 EUR brutto.

