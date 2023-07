ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Entä jos ostosta ei toimiteta tai tuote on saapuessaan rikki tai epäsopiva ja haluat vaihtaa sen? Kuluttajana turvanasi EU:n sisällä tapahtuvassa verkkokaupassa on kuluttajansuojalainsäädäntö, esimerkiksi vähintään 14 vuorokauden pituinen lakisääteinen palautusoikeus. Jos teet ostoksia yrittäjänä tai elinkeinonharjoittajana, kuluttajansuojalainsäädäntö ei kuitenkaan turvaa selustaasi. Siksi yritysten välisessä verkkokaupassa on erittäin tärkeää tuntea sopimusehdot kuten se, millä ehdoin kaupan voi purkaa tai palauttaa viallisen tuotteen. Myös kauppaan liittyvässä verotuksessa yrittäjiä koskevat eri säännöt kuin kuluttajia. Blogi on julkaistu alun perin 23.11.2021.

Luottokortti on edelleen turvallisimpia maksuvälineitä verkossa. Jos tavaraa ei toimiteta tai se on viallinen, voit kuluttajana vaatia luottokorttiyhtiöltä rahojasi takaisin kuluttajansuojalakiin vedoten. Tarkista aina, että maksaminen on suojattua: verkko-osoite alkaa https- eikä http-muodossa ja osoiterivin alussa on lukkosymboli. Älä koskaan kerro luottokorttisi tietoja puhelimessa tai sähköpostissa. Pidä tallessa tekemäsi tilaus, saamasi tilausvahvistus ja toimitusehdot sekä tuotekuvaus tai tuotteen mainos. Ne auttavat mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä. Varo huijareiden lähettämiä valelaskuja: niissä voidaan vaatia maksamaan tuote, jota et ole tilannut tai saanut.

Heinäkuussa 2021 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä myös pienistä alle 22 euron arvoisista lähetyksistä tulee jatkossa maksaa arvonlisävero ja lähetykset tulee tullata, jos tavara on tilattu EU:n ulkopuolelta. Lakimuutoksen tarkoitus on muun muassa suojata EU:ssa toimivien yritysten kilpailukykyä. EU:n ulkopuolinen verkkokauppamyyjä saa nykyisin myös itse sisällyttää alv:n enintään 150 euron tilauksen loppusummaan, jos hän on rekisteröitynyt EU:ssa alv-velvolliseksi uuden nk. IOSS-järjestelmän kautta. Ostajan kannattaa pyrkiä tarkistamaan tilanne ennen tilausta esimerkiksi myyjän sivuilta, jotta vältetään riski kaksinkertaisesta alv-maksusta. Tarpeen tullen myös kuljetuspalvelu voi maksaa ja ilmoittaa alvin ostajan puolesta myyjän sijaan. Jos olet kuluttajana epävarma verkkokaupan lainsäädännöstä, lisätietoa antavat Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja ECC eli Euroopan kuluttajakeskus Suomessa. Suositeltavaa on myös tutustua Tullin ja Verohallinnon tietoiskuihin.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Consumer Protection from European Union

The German Price Indication Regulation Under The Scrutiny Of The European Court Of Justice K&L Gates The German Price Indication Ordinance (PAngV) is celebrating its first anniversary and may receive a rather unusual birthday gift: a visit to the European Court of Justice (ECJ).

Enhancing Clarity In Online Transactions: Major Credit Card Companies Introduce Transparency Measures For Online Subscriptions Logan & Partners Recent findings from the CPC Network have brought to light concerning practices regarding recurring subscription payments in the European Union (EU). These practices have led many customers...

EU General Product Safety Regulation Entered Into Force Mayer Brown After years of discussions on the subject and amid much expectation, the reform of the EU general product safety legislation has been finally adopted and entered into force on 12 June 2023.

Product Liability – Considerations For Manufacturers Myerson Solicitors LLP Businesses that manufacture products for onward supply have legal responsibilities to the end users of those products and to other entities in the supply chain.

Italy Implements The First Consumers' Collective Interests Representative Action Jones Day The Italian transposition of the EU Directive 2020/1828 on representative actions by means of Legislative Decree no. 28/2023 ("Representative Action") will create a "new deal for consumers"