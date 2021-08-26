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Маркировка товара — это контрольно-идентификационный знак, который размещают на упаковке, ярлыке, этикетке или таре.

Согласно международной статистике, внедрение маркировочного механизма позволяет проследить полный цикл товаров от производства или ввоза импортной продукции до конечной реализации и вывода из оборота, а также увеличить поступления налогов в бюджет.

Какие главные цели при маркировке товаров?

Идентификация товара;

Доведение основных сведений до потребителя;

Защита потребителя от контрафактной и фальсифицированной продукции;

Защита легального бизнеса и прав потребителей, сокращение теневого оборота.

Выявление нарушителей налогового законодательства.

Основные виды продукции, подпадающие под маркировку:

Табачная продукция;

Алкогольная продукция;

Лекарственные средства;

Товары легкой промышленности;

Меховые изделия;

Обувь;

Молоко.

В данный момент, обязательной маркировке должны быть подвержены табачные продукции и меховые изделия. Выпуск такой продукции без соответствующей маркировки – запрещен. По остальным видам продукции в данный момент действуют пилотные проекты.

С 1 ноября 2021 года стартует обязательная маркировка обуви.

С 1 января 2022 года стартует обязательная маркировка лекарственных средств.

Важно знать, что остатки немаркированного товара табачной продукции могут продаваться до 1 октября 2021 года. По истечении данного переходного периода вся немаркированная сигаретная продукция в магазинах будет считаться контрафактом.

Кто должен осуществлять маркировку продукции?

Если продукция производятся в Казахстане, то цифровую маркировку должен обеспечить сам производитель до выставления на реализацию.

Если продукция производятся за рубежом, в том числе в странах ЕАЭС, то маркирует товар импортер. Маркировать в таком случае можно тремя способами:

На территории Казахстана (В таком случае импортер заранее должен заказать коды маркировки и указывать их в декларации на ввозимый товар).

На территории третьих стран;

На заводе изготовителя;

На таможенных складах.

Как работает маркировка в Казахстане?

1 Шаг. Производитель наносит на тару уникальный код Data Matrix и отправляет генеральному дистрибьютору. Маркировка кодом Data Matrix – это нанесение специального средства идентификации на товар – двумерного квадратного изображения в виде черных и белых полей. Код содержит информацию о производителе, стране происхождения, серийный номер и защиту от взлома.

2 Шаг. Дистрибьютор принимает и сканирует партию и отправляет ее в магазины и супермаркеты. Мобильное приложение Naqty Sauda Akt позволяет подтверждать и отклонять Акт приемапередачи о поступлении товара.

3 Шаг. Магазин при получении новой партии товаров считывает коды на упаковках и продает легальный товар через контрольно-кассовую машину.

4 Шаг. В момент продажи товара на кассе 2D-сканер считывает маркировку и код выводится из оборота.

5 Шаг. Покупатель может считать маркировку с помощью мобильного приложения Naqty onim и проверить происхождение товара. Мобильное приложение Naqty Onim также позволяет проверить легальность товара и осуществить подачу жалобы покупателями.

Какие информационные системы по маркировке товаров существую в РК?

В целях информационного обеспечения процессов маркировки товаров средствами идентификации и их дальнейшей прослеживаемости в процессе оборота была разработана Специальная Информационная Система Маркировки и Прослеживаемости Товаров (ИС МПТ).

Зарегистрироваться и работать в данной системе можно по следующей ссылке https://www.ismet.kz/ru/main/about-marking

Предусмотрена ли ответственность за нарушение правил маркировки?

Во время переходного периода за нарушение правил маркировки ответственность не предусмотрена. Однако в дальнейшем будут внесены поправки в КоАП РК в части установления ответственности за продажу немаркированного товара.

Какие основные законы регулируют маркировку товаров?

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 927 «Об Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 сентября 2020 года № 21302утверждении Правил маркировки и прослеживаемости табачных изделий». Приказ первого вице-министра финансов Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 528 «О некоторых вопросах пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции». Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 16 апреля 2015 года № 227 «Об утверждении Правил маркировки лекарственных средств и медицинских изделий». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 мая 2015 года № 11088. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 28 апреля 2014 года № 28 «О подходах по формированию и применению на единой таможенной территории системы маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности». Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2015 г. №86 «Об утверждении отдельных документов в целях маркировки товаров товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года «О введении маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации».

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