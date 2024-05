Behoud EU Verblijfsrecht

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Op onze website werd een nieuwsbericht gepubliceerd om stil te staan bij de positie van vrouwen met een afhankelijk verblijfsrecht. Het merendeel van de mensen met een afhankelijk verblijfsrecht is namelijk vrouw. Een op de praktijk gebaseerd voorbeeld van een vrouw met een afhankelijk verblijfsrecht, is het verhaal van Sasha.

Sasha heeft de Canadese nationaliteit en kwam in september 2017 naar Nederland om te studeren. De Universiteit Leiden diende toen voor haar een aanvraag in voor een verblijfsvergunning met studie als verblijfsdoel. Toen Sasha twee maanden in Nederland was, werd ze verliefd op Susan, een Spaanse vrouw die ook aan de Universiteit Leiden had gestudeerd en na haar studie in Nederland was gebleven om te werken. Als persoon met een nationaliteit van binnen de Europese Unie, kan Susan vrij wonen en werken in de Europese Unie. Al snel besluiten Sasha en Susan om samen te gaan wonen in Leiden.

Na een paar maanden studeren volgt Sasha via de universiteit een college voor internationale studenten van buiten de Europese Unie, gericht op de mogelijkheden om verblijf in Nederland voort te zetten na afloop van de studie. Als eerst wordt besproken dat de studenten in aanmerking komen voor een zoekjaar, als zij hun diploma aan de Universiteit Leiden behalen. In dat jaar kunnen ze vrij werken en de tijd besteden om een nieuwe aanvraag in te dienen voor een verblijfsvergunning om het verblijf in Nederland na het zoekjaar voort te zetten. Besproken wordt ook dat de mogelijkheid bestaat om een verblijfsrecht in Nederland te krijgen als partner van een burger van de Europese Unie, gebaseerd op de zogenoemde Verblijfsrichtlijn.

Als Sasha alle punten heeft behaald voor haar diploma aan de Universiteit dient ze een aanvraag in voor een zoekjaar. Ze gaat solliciteren en vindt een baan. Ze bespreekt met haar werkgever dat ze om te kunnen werken en wonen in Nederland een nieuwe verblijfsvergunning nodig heeft voor het einde van haar zoekjaar. Haar werkgever heeft de erkend referentstatus bij de IND, en dient voor haar een aanvraag in voor een verblijfsvergunning als kennismigrant. In eerste instantie is Sasha blij, maar ze vindt het vervelend om voor haar verblijf in Nederland afhankelijk te zijn van haar werkgever.

Ze bespreekt dit met Susan en stelt voor om een aanvraag in te dienen voor een verblijfsrecht als partner van een burger van de Unie. Het is op dat moment januari 2019, en Sasha en Susan wonen een jaar samen. Voor het verkrijgen van dit verblijfsrecht moeten Sasha en Susan hun duurzame en exclusieve relatie aantonen, en aantonen dat ze voldoende inkomen hebben om in hun bestaan te kunnen voorzien. Ze voegen hun huurcontract bij, foto's, verklaringen van vrienden en familie over hun relatie, en gegevens over hun inkomen. De aanvraag wordt zes maanden later ingewilligd, en Sasha verkrijgt het verblijfsrecht als partner van een burger van de Unie. Om het verblijfsrecht te vieren, besluiten Sasha en Susan te trouwen.

Met het verblijfsrecht als partner van een Unieburger is Sasha vrij om te werken. Ze is niet meer gebonden aan haar oude werkgever, en vindt een nieuwe baan bij een werkgever zonder erkend referentstatus. Na een aantal jaar besluit Susan dat ze in de toekomst het liefst terug zou willen naar Spanje. Sasha en Susan besluiten om die reden uiteindelijk dat ze geen verdere toekomst samen zien. Ze beëindigen hun relatie en gaan scheiden in de zomer van 2022. Sasha gaat op zoek naar een nieuw huis voor haarzelf. Susan heeft besloten zo snel mogelijk terug naar Spanje te gaan.

Sasha heeft gehoord dat er een mogelijkheid is om haar huidige verblijfsrecht te behouden. Daarvoor is op grond van de Verblijfsrichtlijn wel vereist dat Susan Nederland niet heeft verlaten vóór het huwelijk formeel is beëindigd. Dit is gelukkig niet het geval. Voor het behouden van het verblijfsrecht is vereist dat de duurzame en exclusieve relatie en/of het huwelijk tenminste drie jaar heeft geduurd, waarvan ten minste één jaar in Nederland. Daarnaast moet worden aangetoond dat er nog steeds voldoende middelen van bestaan zijn, en dat Sasha nog steeds een Nederlandse zorgverzekering heeft.

Met behulp van een advocaat maakt Sasha schriftelijk melding bij de IND van de beëindiging van de relatie met Susan. Ze voegt een kopie van de aanvraag bij die ze in 2019 hebben ingediend, en voegt de huwelijksakte en bewijs van de scheiding bij, en daarnaast recente foto's en recente documenten over haar inkomen. Op deze manier kan Sasha bewijzen dat ze recht heeft op behoud van haar verblijfsrecht. Na een aantal maanden bevestigt de IND dat Sasha inderdaad haar verblijfsrecht kan behouden. Nu haar verblijfsrecht voortduurt, komt ze na vijf jaar – in 2024 – in aanmerking voor een duurzaam verblijfsrecht op basis van dezelfde Verblijfsrichtlijn.

Bent u benieuwd of uw verblijfsrecht ook eindigt bij de beëindiging van uw relatie? Bekijk dan onze infographic hierover.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.