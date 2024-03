1 – Welche spezifischen Arten von Deals hat Ihre Kanzlei in den letzten Monaten am häufigsten begleitet und in welchen Bereichen war sie am aktivsten?

Antwort:

In letzter Zeit haben wir intensiv an M&A-Transaktionen in den Bereichen Immobilien, Energie, Risikokapital sowie an Investitionsprojekten mit China-Bezug in Vietnam mitgewirkt. Darüber hinaus waren wir in letzter Zeit auch inRestrukturierungs- und Insolvenzverfahren involviert; dies sind die Bereiche, in denen unsere Sozietät in den letzten Monaten am häufigsten tätig war. Unsere Arbeit im Zusammenhang mit diesen Transaktionen umfasst die Beratung zu den einschlägigen Vorschriften, den Entwurf und die Anpassung von Transaktionsdokumenten, die Erstellung unterstützenderSchreiben zur Verbesserung der Position unserer Mandanten, den Austausch mit den zuständigen Behörden zur Überwachung der relevanten Fortschritte usw.

2 – Welche Markt- und Regulierungsfaktoren haben diese Arten von Transaktionen und Praxisbereichen (für Ihre Kanzlei) in den letzten Monaten angetrieben?

Antwort:

Was den Immobiliensektor anbelangt, so ist 2023 ein Jahr großer politischer Veränderungen, darunter die Verabschiedung des novellierten Wohnungsbaugesetzes und des novellierten Gesetzes über Immobiliengeschäfte, der Erlass des Beschlusses 33/CP über Unternehmensanleihen, die Senkung und Abschaffung von Landnutzungsgebühren für Grundstücke und die nunmehr besonders strenge Behandlung von Verstößen im Immobiliensektor.

Die wichtigsten regulatorischen Faktoren für unsere Tätigkeit im Bereich Restrukturierung und Insolvenz sind die Veröffentlichung relevanter Rechtsdokumente auf Anweisung der Regierung, die sich auf bestimmte Sektoren beziehen und unsere Mandanten in verschiedenen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit in Vietnam stark beeinflussen; dazu gehören beispielsweise Cybersicherheitsvorschriften, der Entwicklungsplan VIII (PDP8) usw.

Als weitere wichtige regulatorische Änderungen sind – unter vielen anderen – die Vorschriften betreffend lokale Risikokapitalfonds, die vorgeschlagenen Änderungen des Kapitalgesetzes, der Erlass des Beschlusses 98/2023/QH15 über Pilotprogramme für besondere Maßnahmen zur Entwicklung von Ho-Chi-Minh-Stadt anzusehen.

3 – Was sind die wichtigsten Veränderungen, die Sie in den letzten Jahren in Bezug auf Transaktionen (sowohl in der Beratung als auch im Rahmen der Transaktionsdurchführung) beobachtet haben?

Antwort:

In den letzten Jahren waren die bedeutendsten Veränderungen in der Transaktionsarbeit die Art und Weise, wie Transaktionsgeschäfte abgeschlossen werden, der verstärkte Fokus auf Technologie, die Verschärfung der behördlichen Kontrolle, die Ausweitung des Umfangs der Due Diligence und das zunehmende Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Zuallererst ist es seit der COVID-19-Pandemie gängige Praxis, dass die Parteien (und natürlich auch ihre Rechtsanwälte) aus der Ferne zusammenarbeiten, um Transaktionen abzuschließen. Dadurch wird ein Bedarf an Technologien geschaffen, welche Rechtsanwälte im Rahmen der Transaktionsabwicklung unterstützen.

Mit der zunehmenden Betonung der Integration von ESG-Themen in die Geschäftsabwicklung ist eine Intensivierung der aufsichtsrechtlichen Prüfung unvermeidlich. Mit dem neuen Trend zu Cybersicherheit, ESG usw. wurde der Umfang der Due Diligence erheblich erweitert, um alle relevanten Aspekte abzudecken. Nicht zuletzt wird nach COVID-19 die Nachhaltigkeit von Unternehmen stärker in den Fokus gerückt, da nun auch die Fähigkeit des Zielunternehmens, sich von solchen Ereignissen zu erholen, berücksichtigt wird.

Wir berücksichtigen auch die Wünsche unserer Mandanten in Bezug auf die folgenden Veränderungen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben:

Geopolitische und politische Unsicherheiten, die zu Unterbrechungen in der Lieferkette führen;

Digitaler Wandel und Cybersicherheit;

Netto-Null-Emissions-Anforderungen;

KI;

ESG.

4 – Welche Pläne hat Ihre Kanzlei für das Wachstum ihrerGeschäftstätigkeit in diesem Jahr (oder im neuen Geschäftsjahr) und auf welche Bereiche wird sie sich dabei besonders fokussieren?

Antwort:

In diesem Jahr steht nachhaltiges Wachstum auf globaler Ebene im Mittelpunkt. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir auf Vielfalt und den Einsatz von Technologien setzen, indem wir Mitarbeitenden mit unterschiedlichem Hintergrund einstellen und die neuen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz im Kanzleialltag nutzen. In diesem Jahr konzentrieren wir uns auf das Thema Vielfalt und verpflichten uns, Verständnis, Kommunikation und Respekt zwischen allen Menschen in der Kanzlei zu fördern, einschließlich Menschen unterschiedlicher Religion, ethnischer, kultureller und nationaler Herkunft, sexueller Orientierung oder Vorlieben, medizinischer Erkrankungen oder Behinderungen sowie unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Familienstands oder Seniorenstatus.

Wir sind der Ansicht, dass wir die Stärke, die in diesen Unterschieden liegt, nutzen sollten. Die Nutzung der Potenziale aller Mitarbeitenden unserer Sozietät trägt zur Schaffung eines optimalen Arbeitsumfelds bei, welches uns ermöglicht, sowohl unterschiedliche Mitarbeitenden und Mandanten anzuziehen und zu halten als auch unterschiedliche Märkte zu erschließen und zu bedienen und die Dienstleistungen für unsere Mandanten kreativer zu gestalten. Duane Morris ist in der Lage, sich diesen Herausforderungen zu stellen, und ist sich der positiven Auswirkungen bewusst, die ein erfolgreiches Diversity-Programm auf die Arbeitsmoral, die Produktivität, die Strategien und den Erfolg der Sozietät haben wird.

***

Bei Fragen können Sie gerne Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com kontaktieren. Dr. Oliver Massmann ist geschäftsführender Direktor von Duane Morris Vietnam LLC.

