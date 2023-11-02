ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

《2023年全球商业复杂性指数》（GBCI 2023）对在世界各地建立和经营企业的复杂性作出了权威概述。该报告探讨了影响国际企业成败的因素，重点关注海外市场的经营情况，并简要陈述了全球新出现的关键议题及78个司法管辖区的地区复杂性。

报告中的研究基于与商业复杂性相关的292个不同指标，深入洞察了全球与地方所面临的挑战，及其对全球营商便利性的影响。

今年的分析揭示了影响商业复杂性的三大全球趋势：地缘政治与经济动荡；全球合规挑战；环境、社会和企业治理（ESG）考量。

当前，ESG标准的重要性不断提高，这表明政府正进一步明确对企业的要求，尤其是围绕环境、多样性和包容性，本文中我们对此进行了深入解读。

ESG要求的重要性日益提高

ESG标准的重要性日益凸显，其影响力更是遍及全球。如今，大多数司法管辖区都至少要求企业遵守一项ESG要求，仅四个司法管辖区（库拉索岛、英属维尔京群岛、委内瑞拉和乌拉圭）未出台任何要求企业遵守ESG立法和/或报告其活动。

企业须遵守的ESG要求中，最常见的一项有关消费者保护和人权（如现代奴隶制），这并不令人意外，毕竟大多数企业已将这类规定纳入日常经营。近半数的司法管辖区要求企业报告环境因素：44%要求报告温室气体排放，46%要求报告可持续性和减少浪费。这两条要求在欧洲、中东和非洲地区的司法管辖区最常见（均为54%），在北美地区最少见（分别为29%和36%）。

全球对环境可持续性以及多样性和包容性的关注

近年来，多国政府通力合作，推动企业肩负起减少其碳足迹的责任。马来西亚政府计划于2050年实现碳中和，其宏伟计划为其他东盟国家做出了表率。马来西亚企业大力推行ESG计划，跨国企业则将能耗视为ESG承诺的一大重点。

另一个日益重要的ESG立法领域是保障劳动力多样性。半数的司法管辖区（51%）要求企业遵守劳动力多样性相关法律，超过四分之一（27%）的司法管辖区要求企业对此进行报告。

近半数（49%）的司法管辖区要求所有企业向政府机关提交雇员人口统计报告，并且这一比例逐年递增（2020年为28%，2021年为41%，2022年为47%）。在南美地区，80%的司法管辖区要求所有企业提交雇员人口统计报告；亚太地区紧随其后，为64%。

法国要求企业提交多样性报告，内容涵盖残疾雇员和性别收入差距。尽管欧盟立法对多样性和包容性的要求更加严格，法国仍率先采纳相关立法，为欧洲其他司法管辖区起到了带头作用。新西兰同样出台了多项多样性和包容性指标，要求上市公司在编制审计财务报表时纳入。

上市公司承担着ESG报告义务，但越来越多的私营公司自愿提交ESG报告

当前，报告和遵守ESG立法的义务主要由上市公司承担。例如，从2022年1月起，瑞士新规要求公共利益企业，如上市公司或受瑞士金融市场监管局（FINMA）监管的大型企业，公开发布年度ESG报告。

值得注意的是，私营公司出现了自愿报告ESG活动的趋势。这一方面是为了做好准备，应对未来几年更广泛的强制性ESG报告要求；另一方面也是受消费者驱动，他们希望企业能以更可持续、负责任且透明的方式经营。

"大型企业正自发性地赋能和构建ESG倡议，企业董事还动员其他企业加入倡议。因此，即便政府未对此作出强制性要求，ESG倡议在行业内的接受度依然很高，因为它是由企业主推动的。" TMF Group哥伦比亚办事处专家

某些司法管辖区将要求或已要求包括中小型企业在内的部分私营公司报告ESG指标。这是由于上述企业是供应链的一部分或与大型实体有关联，因此其主要ESG风险和影响需保持透明，以便大型实体能够使用其数据编制自己的ESG报告。

ESG报告方兴未艾，而客户对新要求毫无准备

ESG报告的重要性不断增加，其要求也日益严格，但TMF Group的专家表示，客户普遍对新出台和即将出台的ESG立法毫无准备。全球42%的司法管辖区都出现了这种情况，其中欧洲、中东和非洲地区（51%）和南美地区（50%）最为显著。

随着ESG报告要求不断增加并延伸到上市公司以外，企业将持续感到压力。这种压力不仅来自于驾驭新出台和即将出台的立法，还来自行政和资源成本，许多地区的大型企业和上市公司对此深有体会（正如我们南非办事处的专家所言）。

ESG的重要性日益凸显，企业必须驾驭新规，而不是简单地打个勾并承诺报告ESG指标。然而，鉴于ESG要求在许多司法管辖区还处于起步阶段，ESG报告的影响和未来走向仍不明朗。

"找到拥有专业ESG报告工具、技术和知识的卓越合作伙伴至关重要。要根据适用于特定客户的新规提交正确的报告。要理解如何合规地行动和报告，尤其是针对不熟悉当地法规的外国企业。" TMF Group挪威办事处专家

ESG引起了PWFO、基金和资本市场客户的兴趣

来自提供PWFO服务的司法管辖区的TMF Group专家指出，PWFO客户对纳入了ESG考量的投资方式越来越感兴趣。尽管ESG目前对PWFO客户的经营方式影响不大，但新出台和即将出台的ESG立法将推动客户向专业服务提供商寻求帮助。

在资本市场活跃的司法管辖区，银行发行的绿色债券和可持续贷款等绿色融资计划越来越常见。例如，哥伦比亚政府出台了绿色计划和可持续债券监管法，还推出了ESG相关投资的激励计划。

"作为欧盟的一员，爱尔兰必须遵守欧盟所有的ESG法规。这将进一步提高大型企业报告的难度。基金和资本市场也会受到影响，因为它们都需要借由ESG合规来吸引投资者。" TMF Group爱尔兰办事处专家

TMF Group的专家称，过去的一年里，在基金活动活跃的司法管辖区中，有77%出现了基金经理对可持续和社会公益基金兴趣增加的现象，这表明基金客户持续关注ESG。专家还表示，印度的重点客户非常重视ESG参数，因为它能为全球投资者创造更多利润。

基金活动活跃的司法管辖区中，有三分之二（67%）于2022年承诺落实欧盟《可持续金融披露条例》（SFDR）二级报告要求。这意味着资产管理者和基金提供商需要履行可持续性相关披露义务并完成法定报告，以提高透明度。

在欧盟之外，我们也看到了确保基金领域透明度的措施。例如，香港于2022年1月出台修订法案，指导资产管理者进一步披露将ESG因素作为关键投资目标或策略的基金。

三分之一（31%）的基金司法管辖区出台了立法，以监管声称具有积极ESG影响力的基金营销，旨在限制企业（尤其是大型上市公司）的"漂绿"行为。尽管针对"漂绿"行为的审查越来越严格，但要证明投资真正关注ESG仍非易事。

虽然ESG的重要性日益增加，但要将其打造为首要商业目标，还有很长的路要走。例如，我们的专家指出，在开曼群岛，很难说服投资经理将ESG因素纳入基金决策，因为他们的主要目标是实现利润最大化。

创造利润固然重要，但大型企业也在不断纳入ESG。对ESG的关注将持续推动建设更绿色、更合乎道德的工作方式，尽管复杂性也会随之而来。

2023年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告：《2023全球商业复杂性指数》。

探索GBCI排名、分析和全球趋势，助您洞悉企业合规的重重复杂性—— 点击此处，下载完整报告。

欲了解更多您所在司法管辖区的商业复杂性驱动因素，欢迎浏览我们的复杂性见解导航。

Originally published 31 July 2023

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.