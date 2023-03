Cliquez ici pour voir la vidéo : Employment Law Series - Episode 2 : Luxembourg - Les projets de loi en discussion - YouTube

Dans un environnement juridique difficile et en constante évolution, il devient essentiel pour les employeurs, qu'il s'agisse de petits entrepreneurs ou de sociétés multinationales, de comprendre la législation luxembourgeoise en matière d'emploi et les questions légales et réglementaires auxquelles ils peuvent être confrontés au quotidien. L'année 2023 s'annonce comme une année charnière en matière de droit social. C'est pourquoi, nos experts juridiques, Marie Sinniger (Avocat à la Cour, Associé) et Thomas Alberti (Avocat à la Cour, Senior Associate), ont réalisé une série de vidéos ayant pour but d'informer et d'accompagner les employeurs Luxembourgeois sur l'actualité du droit du travail.

Ce second épisode est dédié aux trois projets de loi actuellement en discussion au sein de la chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg : protection contre le harcèlement moral, droit à la déconnexion et transposition de la directive Européenne 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union Européenne.

Si vous souhaitez en savoir plus surces différents sujets, cette vidéo est faite pour vous. Nos spécialistes détaillent tout ce dont les professionnels des ressources humaines ont besoin pour rester conforme au droit Luxembourgeois.

Notre équipe droit social aide les employeurs à gérer leur personnel, à minimiser et à régler les conflits d'efficacité et à trouver des solutions adéquates à leurs problèmes les plus complexes tels que des problématiques de fin de contrats, la mise en place des politiques internes (télétravail, lanceurs d'alertes), ou encore les questions de mobilités internationales.

