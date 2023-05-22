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Belarus: На Что Обратить Внимание При Взыскании Неустойки И Процентов?

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Многие юристы «инхаусы» в своей повседневной деятельности сталкиваются с необходимостью взыскания дебиторской задолженности. Как правило, она представляет собой сумму основного долга, а также «набежавшую» сумму неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами (далее - проценты).

Однако несмотря на кажущуюся простоту данного вопроса, довольно часто суды отказывают в удовлетворении исковых заявлений, содержащих требования о взыскании неустойки или процентов.

Сегодня в рамках еженедельной рубрики хотели бы на примере достаточно типичных ситуаций напомнить Вам о некоторых нюансах взыскания в Республике Беларусь штрафных санкций и процентов, о которых не стоит забывать.

Ситуация №1

Контрагент (должник) погасил основной долг, однако в период сотрудничества он систематически допускал нарушение сроков оплаты вследствие чего образовалась значительная сумма неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В подобной ситуации оказываются многие поставщики (продавцы) или арендодатели, которые для того, чтобы «проучить» должника обращаются в суд для взыскания с него неустойки и процентов.

Безусловно, подача такого иска является правомерной и обоснованной. Даже тот факт, что сумма основного долга была погашена до обращения в суд, не лишает истца права на подачу подобного иска.

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