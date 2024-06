Har du været ude for, at personoplysninger om dig deles uden dit samtykke?

Den teknologiske udvikling har gjort det let for virksomheder og privatpersoner, at få online adgang til alle typer personoplysninger – blot ved få klik. Heldigvis er det som EU-borger blevet lettere at slette personoplysninger med Persondataforordningen. Med Persondataforordningen, kaldet GDPR, indførtes sletningsretten, "retten til at blive glemt"

Hvilke personoplysninger kan du få slettet?

Det er formodentligt ikke alt, du ønsker at blive husket for.

Sletning af private oplysninger, sker som udgangspunkt kun efter din anmodning. Sletningsretten gør sig gældende når:

Personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet.

Den registrerede trækker sit samtykke tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for at beholde data.

Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

Sletningen kræves for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller anden national ret.

Indsamlingen er sket i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester.

Hvilke begrænsninger er der for dig?

Der er dog få undtagelser. Sletningsretten kan ikke kræves, hvis dine data bruges enten:

For at udøve retten til ytrings- og informationsfriheden.

For at overholde en retlig forpligtelse, udføre en opgave i samfundets interesse eller udøve offentlig myndighedsudøvelse.

Af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

Til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål.

For at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis ingen af de fem undtagelser eksisterer i din sag, kan du således kræve sletning af dine personoplysninger.

Den dataansvarliges underretningspligt

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort dine personlige oplysninger, skal den dataansvarlige, som noget nyt, foruden at slette dine personoplysninger, links, billeder og kopier, underrette andre dataansvarlige, som kunne have dine personoplysninger, om sletning, medmindre underretningen er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.

