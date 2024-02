For å sikre at saksgangen din skal gå så smidig som mulig kommer det her et knippe tips for hvordan du skal overlevere dine saksrelevante dokumenter til våre advokater på best mulig måte.

Digitale Dokumenter

Hvis du har dokumentene lagret digitalt, kan du sende dem direkte til oss. Vi foretrekker dokumenter i følgende Windows-kompatible filformater:

Word-dokumenter: Bruk DOCX-formatet, som er standard for Word.

Excel-regneark: For tabeller eller lister, er Excel-formatet (XLSX) å foretrekke.

PowerPoint-presentasjoner: PowerPoint-format (PPTX) er ideelt for presentasjonsmateriale.

PDF-filer: Ideelt for dokumenter som ikke skal redigeres, siden PDF beholder den opprinnelige formateringen.

Bilder: Send bilder i JPG eller PNG-format. For dokumenter, anbefaler vi å bruke en skanner-app for å oppnå best mulig resultat.

Bruker du Mac?

For Mac-brukere med dokumenter i Pages, Numbers, eller Keynote: Vennligst konverter til PDF eller DOCX før du sender dem til oss. Bruk «Eksporter» eller «Lagre som» i applikasjonen for å velge formatet. Dette sikrer at vi kan åpne og behandle dokumentene dine uten forsinkelser.

For mer instruksjoner om hvordan du konverterer Mac-dokumenter til et kompatibelt format, besøk Apple Support.

Fysiske dokumenter

Hvis du kun har fysiske kopier av dokumentene dine og trenger å sende dem til oss digitalt, men ikke har tilgang til en skanner, anbefaler vi sterkt å benytte en skanner-app på smarttelefonen din. Dette er å foretrekke fremfor å ta bilde av dokumentene med telefonens kamera.

Genius Scan

Denne appen er gratis og krever ikke opprettelse av en konto. Vi anbefaler at du sørger for god belysning for å forbedre kvaliteten på de skannede dokumentene.

Slik bruker du Genius Scan:

Trykk på plussymbolet. Plasser mobilen over dokumentet. Appen vil automatisk skanne dokumentet. Legg til flere dokumenter om nødvendig. Når du er ferdig, trykk på «Done.» Velg delingsikonet, enten på iPhone (symbolet) eller Android (hake). Velg e-postprogrammet du bruker og send dokumentene til riktig mottaker.

Sikkerhet og Personvern

Når du sender dokumenter digitalt, er det viktig å tenke på sikkerhet og personvern. Sørg for å sende dokumenter gjennom sikre kanaler som beskytter dine personlige opplysninger. Vurder å bruke krypterte e-posttjenester eller en sikker filoverføringsløsning, spesielt når du deler sensitiv eller konfidensiell informasjon. Dette hjelper til med å beskytte dine personopplysninger og sikre at de kun er tilgjengelige for de som skal ha tilgang til dem i forbindelse med saksgangen.

Passordbeskytt dokumenter: Før du sender sensitive dokumenter, vurder å beskytte dem med et passord. Både Microsoft Office og PDF-dokumenter kan beskyttes med passord før de sendes som vedlegg.

Kvalitetskontroll

Klarhet: Sjekk at teksten er klar og lett å lese.

Lesbarhet: Alle detaljer som datoer, navn, og tall skal være tydelige.

Fullstendighet: Hele dokumentet må være synlig og ingenting kuttet av.

Husk: Hvis alt er lett å lese uten anstrengelse, er kvaliteten sannsynligvis god nok.

