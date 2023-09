ARTICLE

I en verden, hvor data flyder frit samtidig med, at der skrives flere og flere paragraffer om håndtering af personoplysninger, er det en seriøs udfordring at være innovativ og holde sig på lovens smalle sti samtidig.



Det er ikke desto mindre, hvad serieiværksætteren Daniel Gjøde forsøger at gøre med appen 'Connie', som gør det muligt for film-, tv- og reklamebranchen at holde styr på alle de medvirkende i film, tv-indslag, reklamer og den slags. Uden at komme i konflikt med loven.

”Connie er en kontrakt- og samtykkeplatform, vi har udviklet, fordi reglerne i dag kræver, at når du har et menneske foran et kamera, skal du som udgangspunkt have et skriftligt samtykke, før du kan bruge billederne. Det lyder banalt, men virkeligheden er vildt kaotisk. Hvis der overhovedet er kontrakter, er de måske blevet skrevet på papir en dag, hvor det både blæste og regnede under optagelserne, og der er ingen, der kan finde dem to uger efter,” fortæller Daniel Gjøde om den idé, der har dannet grundlag for hans seneste eventyr på en lang liste af iværksætterier.

Men hvor løsningen rent teknisk syntes oplagt, er lovgivningen på området for registrering og håndtering af personoplysninger både overvældende og uklar, og derfor tog Daniel Gjøde hurtigt fat i advokat Jesper Løffler Nielsen fra Focus Advokater for at være klædt så godt på som muligt, før de første kunder kom i hus.

”Jeg spurgte mit netværk på LinkedIn efter specialister i SaaS (Software as a Service), GDPR og Tech, fordi jeg ville have den bedste sparring, jeg overhovedet kunne få til projektet. Det afgørende i mit valg var, at Jesper var en af landets mest erfarne på området, og samtidig var han pragmatisk i forhold til den opgave, der skulle løses,” konstaterer Daniel Gjøde.

Køreplan klar med det samme

Samarbejdet kom hurtigt i gang, da Jesper Løffler Nielsen i årenes løb har hjulpet mange med de samme problemstillinger, og det betød, at Daniel Gjøde og hans samarbejdspartnere fik en juridisk sparringspartner at læne sig op ad i processen.

”Vi fik lagt en realistisk og pragmatisk køreplan, som gjorde, at vi ikke skulle fikse alt med alle tænkelige forbehold i første hug. Vi fik styr på, hvad der skulle på plads, før vi henvendte os til de første kunder, og samtidig lavede Jesper en skitse over de juridiske udfordringer, der lå foran os senere i processen. På den måde blev vi ikke væltet økonomisk af advokatregninger, før første kunde havde købt ind på ideen om Connie, og vi blev ikke overrasket senere,” fortæller Daniel Gjøde videre.

Sparringen med Focus Advokater har også betydet, at holdet bag Connie har haft vigtig ekspertviden i baghånden, når kunder og potentielle kunder har haft juridiske spørgsmål, og ifølge Daniel Gjøde har det samarbejde været helt grundlæggende for, at projektet overhovedet er gået fra tegnebrættet til at være i brug hos betalende kunder:

"Jeg kan med ro i maven sige, at jeg ikke er jurist, men at vi hos Connie søger rådgivning hos en kompetent jurist. Den tillid som det giver, er en del af et helt grundlæggende tema for vores produkt: Kunderne skal vide, at vi med 'Connie' gør alt, hvad vi kan for at holde os til reglerne. Nogle gange har Jesper også været involveret direkte i korrespondancen for at forklare, hvad der er op og ned, og den sparring har betydet rigtig meget også for kunderne.”

Specialistviden og sparringspartner

Fordi Daniel Gjøde har en lang række meget forskellige startups på samvittigheden fra designbureau til kaffebar og nu senest et software-koncept, har han hyppigt haft glæde af den fynske advokatstand, og han er ikke i tvivl om, at det også vil blive sådan i fremtiden.

”Jeg har brugt masser af advokater gennem årene, og for mig har det altid været vigtigst, at advokaten forstod min verden næsten lige så godt, som de forstod deres egen. Jeg har brug for nogen, som jeg kan smide bolden op ad. Kan jeg køre videre med det her projekt, og hvad er der af forbehold,” spørger Daniel Gjøde, før han påpeger, at udviklingen af Connie har været særligt udfordrende, fordi teknologien i nogen grad har overhalet lovgivningen.

”Tit spørger jeg direkte Jesper 'Er det her lovligt?', før vi går videre med en idé i projektet, og selv, når han ikke kan svare specifikt på det, hjælper han med at komme videre. Jura handler jo i høj grad om fortolkninger og risikovurderinger, som jeg ikke kan tage, og derfor har jeg haft stor glæde af at arbejde sammen med jurist, der også kan forklare mig, hvad jeg ikke får,” forklarer Daniel Gjøde:

”For at tage et meget håndgribeligt eksempel, har vi fundet frem til, at vi ikke kan bruge servere i USA. Dels fordi deres kontraktvilkår kræver uforholdsmæssigt meget advokatarbejde, før vi har den dokumentation, der er nødvendig i forhold til dansk lovgivning. Samtidig har flere potentielle kunder afvist at bruge amerikanske servere, og kombinationen har betydet, at vi er i fuld gang med at udvikle systemet til en 100% dansk infrastruktur.”

