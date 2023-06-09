В соответствии со статьей 30 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» от 14 апреля 2008 года № 58 массивы персональных данных и держатели (обладатели) массивов персональных данных подлежат обязательной регистрации. Согласно сообщению Государственного агентства по защите персональных данных все юридические лица, созданные в Кыргызской Республике, вне зависимости от формы собственности должны пройти процедуру регистрации в Реестре держателей (обладателей) массивов персональных данных до 10 июня 2023 года.
При регистрации в реестре включаются следующие данные:
- наименование массиваперсональных данных;
- наименование и реквизиты держателя (обладателя) массиваперсональных данных, осуществляющего работу с массивом персональных данных (адрес, форма собственности, подчиненность, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя, электронная почта, факс);
- цели и способы сбора и использованияперсональных данных;
- режимы и сроки их хранения;
- перечень собираемыхперсональных данных;
- категории или группы субъектовперсональных данных;
- источники сбораперсональных данных;
- порядокинформирования субъектов о сборе и возможной передаче их персональных данных;
- меры по обеспечению сохранности и конфиденциальностиперсональных данных;
- лицо, непосредственно ответственное за работу сперсональными данными;
- получатели или категории получателей, которым могут передаваться данные;
- предполагаемая трансграничная передачаперсональных данных.
Регистрация в реестре проводится в три этапа. Первые два этапа осуществляются путем заполнения электронных форм для получения регистрационного номера в Реестре. В ходе третьего этапа проходит процедура согласования и регистрации перечней персональных данных для осуществления их сбора, обработки и хранения в рамках реализации функций и целей юридического лица.
Во избежание применения санкций, напоминаем о необходимости прохождения обязательной регистрации в Реестре держателей (обладателей) массивов персональных данных до установленного срока.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.