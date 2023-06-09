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В соответствии со статьей 30 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» от 14 апреля 2008 года № 58 массивы персональных данных и держатели (обладатели) массивов персональных данных подлежат обязательной регистрации. Согласно сообщению Государственного агентства по защите персональных данных все юридические лица, созданные в Кыргызской Республике, вне зависимости от формы собственности должны пройти процедуру регистрации в Реестре держателей (обладателей) массивов персональных данных до 10 июня 2023 года.

При регистрации в реестре включаются следующие данные:

наименование массиваперсональных данных;

наименование и реквизиты держателя (обладателя) массиваперсональных данных, осуществляющего работу с массивом персональных данных (адрес, форма собственности, подчиненность, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя, электронная почта, факс);

цели и способы сбора и использованияперсональных данных;

режимы и сроки их хранения;

перечень собираемыхперсональных данных;

категории или группы субъектовперсональных данных;

источники сбораперсональных данных;

порядокинформирования субъектов о сборе и возможной передаче их персональных данных;

меры по обеспечению сохранности и конфиденциальностиперсональных данных;

лицо, непосредственно ответственное за работу сперсональными данными;

получатели или категории получателей, которым могут передаваться данные;

предполагаемая трансграничная передачаперсональных данных.

Регистрация в реестре проводится в три этапа. Первые два этапа осуществляются путем заполнения электронных форм для получения регистрационного номера в Реестре. В ходе третьего этапа проходит процедура согласования и регистрации перечней персональных данных для осуществления их сбора, обработки и хранения в рамках реализации функций и целей юридического лица.

Во избежание применения санкций, напоминаем о необходимости прохождения обязательной регистрации в Реестре держателей (обладателей) массивов персональных данных до установленного срока.

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