Economics Weekly Alert 17/2024

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάρτιο 2024 έφτασε στις 121,5 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2024. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 3,9%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση 3,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τον Μάρτιο 2024 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2024 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 3,3%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,8% και της μεταποίησης κατά 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (1,2%) και μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15,2%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 8,5% και της μεταποίησης κατά 0,4%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάρτιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (3,4%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,6%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,3%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουρικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (1,3%) και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (0,7%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-7,9%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-2,8%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-2,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Index of Industrial Output Prices: March 2024

The Index of Industrial Output Prices for March 2024 reached 121,5 units (base 2021=100), recording a decrease of 0,7% compared to February 2024. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 3,9%. For the period January-March 2024, the index showed a decrease of 3,3% compared to the corresponding period of 2023.

In March 2024 compared to February 2024, the index remained stable in the sector of mining and quarrying, while it showed a decrease in the sectors of electricity supply by 3,3%, water supply and materials recovery by 0,8% and manufacturing by 0,1%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (1,2%) and a decrease in the sectors of electricity supply by 15,2%, water supply and materials recovery by 8,5% and manufacturing 0,4%.

By division of economic activity in manufacturing, in March 2024 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (3,4%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,6%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,3%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (1,3%) and the manufacture of food products and beverages (0,7%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-7,9%), the manufacture of paper and paper products and printing (-2,8%) and the manufacture of rubber and plastic products (-2,5%).

Source: Cystat

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €45,1 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €29,2 εκ. για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €439,2 εκ. (+13,0%) και ανήλθαν στα €3.826,2 εκ. σε σύγκριση με €3.387,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €121,9 εκ. (+11,5%) και ανήλθαν στα €1.179,5 εκ. σε σύγκριση με €1.057,6 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €71,2 εκ. (+9,9%) και ανήλθαν στα €791,3 εκ. σε σύγκριση με €720,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €98,4 εκ. (+11,1%) και ανήλθαν στα €984,7 εκ. σε σύγκριση με €886,3 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €17,5 εκ. (+1,9%) και ανήλθαν στα €936,3 εκ. σε σύγκριση με €918,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €37,0 εκ. (+13,6%) και ανήλθαν στα €308,8 εκ. σε σύγκριση με €271,8 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €138,2 εκ. και ανήλθαν στα €271,3 εκ. σε σύγκριση με €133,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €39,4 εκ. και ανήλθε στα €55,7 εκ. σε σύγκριση με €16,3 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €13,1 εκ. (-12,7%) και περιορίστηκαν στα €89,9 εκ. σε σύγκριση με €103,0 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €423,2 εκ. (+12,6%) και ανήλθαν στα €3.781,1 εκ. σε σύγκριση με €3.357,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €79,4 εκ. (+6,6%) και ανήλθαν στα €1.282,2 εκ. σε σύγκριση με €1.202,8 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €144,8 εκ. (+14,8%) και ανήλθαν στα €1.125,1 εκ. σε σύγκριση με €980,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €31,0 εκ. (+35,3%) και ανήλθε στα €119,0 εκ. σε σύγκριση με €88,0 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €33,4 εκ. (+13,6%) και ανήλθαν στα €278,9 εκ. σε σύγκριση με €245,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €191,9 εκ. (+53,5%) και ανήλθε στα €550,8 εκ. (€456,8 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €94,0 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €358,9 εκ. (€309,1 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €49,8 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €18,7 εκ. (-4,6%) και περιορίστηκε στα €385,1 εκ. σε σύγκριση με €403,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €38,6 εκ. (-49,1%) και περιορίστηκαν στα €40,0 εκ. σε σύγκριση με €78,6 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Quarterly Accounts of General Government: 4thquarter 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €45,1 mn for the period of October-December 2023, as compared to a surplus of €29,2 mn that was recorded during the period of October-December 2022.

Revenue

During the period of October-December 2023, total revenue increased by €439,2 mn (+13,0%) and amounted to €3.826,2 mn, compared to €3.387,0 mn in the corresponding period 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €121,9 mn (+11,5%) and amounted to €1.179,5 mn, compared to €1.057,6 mn in the fourth quarter of 2022, of which net VAT revenue increased by €71,2 mn (+9,9%) and amounted to €791,3 mn, compared to €720,1 mn in the corresponding quarter of 2022. Social contributions increased by €98,4 mn (+11,1%) and amounted to €984,7 mn, compared to €886,3 mn in the fourth quarter of 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €17,5 mn (+1,9%) and amounted to €936,3 mn, compared to €918,8 mn in the corresponding quarter of 2022. Revenue from the sale of goods and services increased by €37,0 mn (+13,6%) and amounted to €308,8 mn, compared to €271,8 mn in the fourth quarter of 2022. Capital transfers increased by €138,2 mn and amounted to €271,3 mn, compared to €133,1 mn in the corresponding quarter of 2022. Property income receivable increased by €39,4 mn and amounted to €55,7 mn, compared to €16,3 mn in the fourth quarter of 2022.

On the contrary, other current transfers decreased by €13,1 mn (-12,7%) to €89,9 mn, from €103,0 mn in the corresponding quarter of 2022.

Expenditure

During the period of October-December 2023, total expenditure increased by €423,2 mn (+12,6%) and amounted to €3.781,1 mn, from €3.357,9 mn in the corresponding period of 2022.

Specifically, social transfers increased by €79,4 mn (+6,6%) and amounted to €1.282,2 mn, compared to €1.202,8 mn in the fourth quarter of 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €144,8 mn (+14,8%) and amounted to €1.125,1mn, compared to €980,3 mn in the corresponding quarter of 2022. Property income payable increased by €31,0 mn (+35,3%) and amounted to €119,0 mn, compared to €88,0 mn in the fourth quarter of 2022. Other current expenditure increased by €33,4 mn (+13,6%) and amounted to €278,9 mn, compared to €245,5 mn in the corresponding quarter of 2022.

The capital account increased by €191,9 mn (+53,5%) and amounted to €550,8 mn (€456,8 mn capital formation and €94,0 mn capital transfers), compared to €358,9 mn (€309,1 mn capital formation and €49,8 mn capital transfers) in the fourth quarter of 2022.

On the contrary, intermediate consumption decreased by €18,7 mn (-4,6%) to €385,1 mn, from €403,8 mn in the corresponding quarter of 2022. Subsidies decreased by €38,6 mn (-49,1%) to €40,0 mn, from €78,6 mn in the fourth quarter of 2022.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Φεβρουάριος 2024

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 124,3 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2023. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στον τομέα της μεταποίησης, τον Φεβρουάριο 2024 ο δείκτης έφτασε τις 125,7 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 10,0% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2023. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 32,4% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 20,0%. Μείωση παρατηρήθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 18,5%. Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου -- Industrial Turnover Index: February 2024 In February 2024, the Industrial Turnover Index reached 124,3 units (base 2021=100), recording an increase of 5,2% compared to February 2023. For the period January – February 2024, the index recorded an increase of 4,0% compared to the corresponding period of the previous year. In manufacturing, the Industrial Turnover Index for February 2024 reached 125,7 units, recording an increase of 10,0% compared to February 2023. Increases were also noted in the sectors of mining and quarrying (+32,4%) and water supply and materials recovery (+20,0%). A decrease was recorded in the electricity supply sector (-18,5%). Source:Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Μάρτιος 2024