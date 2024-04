ARTICLE

Following the publication in the Government Gazette on 12 April 2024 of Law N.45(I)/2024, increased capital allowances will be granted on capital expenditure incurred during the tax years 2023-2026 for:

Improving the energy efficiency of buildings at the rate of 7%

Technical systems used for improving the energy efficiency of buildings, renewable energy systems and electric energy storage systems (batteries) at the rate of 20%

Electric vehicles at the rate of 33,3%

Details of the new provisions of the Law can be found here

Πράσινα φορολογικά κίνητρα - Αύξηση στις Κεφαλαιουχικές Εκπτώσεις

Φορολογική Ενημέρωση

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12 Απριλίου 2024, ο Νόμος Ν.45(Ι)/2024 σύμφωνα με τον οποίο, θα παραχωρούνται αυξημένες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις, για κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται εντός των φορολογικών ετών 2023-2026 οι οποίες αφορούν: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με ποσοστό 7%

Τεχνικά συστήματα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με ποσοστό 20%

Ηλεκτρικά οχήματα με ποσοστό 33,3% Λεπτομέρειες των νέων προνοιών της νομοθεσίας αναφέρονται εδώ

