ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

We remind our clients of the due payment of the following taxes by 31st January 2024, without the imposition of penalties:



1. Income Tax

2nd instalment of temporary Tax (200) for the year 2023



2. Special Defence Contribution (SDC) and General Healthcare System (GHS)

Payments relating to withholding

SDC (0614) and GHS (0714) withheld on rents paid during the 2 nd semester 2023 SDC (0602) and GHS (0702) withheld on interest in December 2023 SDC (0603) και GHS (0703) withheld on dividends issued in December 2023 SDC (0623) και GHS (0723) on deemed dividend distribution of the profits of the year 2021

Payments relating to self-assessment SDC (0604) and GHS (0704) on rents of the 2 nd semester 2023 SDC (0612) and GHS (0712) on interest received with no withholding at source in December 2023





Overdue payment of tax will be subject to interest and monetary penalties. The annual interest is calculated on the basis of the completed months for which the payment of tax is overdue.

We note that according to Decree Κ.Δ.Π. 416/2023, as of 1.1.2024 the Single Public Default Rate is 5% (2023: 2,25%).

Payment of taxes can be made electronically via the Tax Portal at https://taxportal.mof.gov.cy/.

We also remind our clients for the due submission of the Tax Form (TD623) relating to Deemed Dividend Distribution of the profits for the year 2021, by 31st January 2024. Late submission is subject to an administrative penalty of €100.

Πληρωμές φόρων - Ιανουάριος 2024

Φορολογική Ενημέρωση

Υπενθυμίζουμε τους πελάτες μας για την εμπρόθεσμη πληρωμή των πιο κάτω φόρων μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024 χωρίς την επιβολή επιβαρύνσεων:



1. Φόρος Εισοδήματος 2η δόση προσωρινής Φορολογίας (200) για το έτος 2023 2. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (ΕΑΕ) και Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) Πληρωμές που αφορούν παρακράτηση

ΕΑΕ (0614) και ΓεΣΥ (0714) που παρακρατήθηκαν από ενοίκια που πληρώθηκαν το β' εξάμηνο 2023 ΕΑΕ (0602) και ΓεΣΥ (0702) που παρακρατήθηκαν

από τόκους τον Δεκέμβριο 2023 ΕΑΕ (0603) και ΓεΣΥ (0703) που παρακρατηθηκαν από μερίσματα τα οποία εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο 2023 ΕΑΕ (0623) και ΓεΣΥ (0723) σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος για τα κέρδη του έτους 2021

Πληρωμές που αφορούν αυτοφορολογία ΕΑΕ (0604) και ΓεΣΥ (0704) για ενοίκια β' εξαμήνου 2023 ΕΑΕ (0612) και ΓεΣΥ (0712) για τόκους που εισπράχθηκαν χωρίς παρακράτηση στην πηγή τον Δεκέμβριο 2023



Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής του οφειλόμενου φόρου θα προκύπτει τόκος και χρηματικές επιβαρύνσεις. Ο ετήσιος τόκος υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες για τους οποίους καθυστερεί η καταβολή φόρου. Αναφέρουμε επίσης ότι βάση Διατάγματος Κ.Δ.Π. 416/2023, το Ενιαίο Δημόσιο Επιτόκιο Υπερημερίας από 1.1.2024 είναι 5% (2023: 2,25%). Πληρωμές Φόρων και Εισφορών γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Φορολογικής Πύλης στο https://taxportal.mof.gov.cy/. Υπενθυμίζουμε επίσης για την έγκαιρη υποβολή της Δήλωσης Παρακράτησης ΕΑΕ και ΓεΣΥ σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος (ΤΦ623) για τα κέρδη του έτους 2021, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024. Μη έγκαιρη υποβολή υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο €100.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.