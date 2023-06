ARTICLE

The Tax Department has announced that, based on a Decree of the Council of Ministers dated June 9th, 2023, the deadline for the filing date of Individual's Tax Return (except self-employed with accounts) for the tax year 2022 and payment date of the due tax as per the return (self-assessment) is extended to October 2nd, 2023.

Employees, Pensioners and Self-Employed individuals, whose total gross income for the year 2022 exceeds €19.500, have an obligation to file an Individual's Tax Return (TD1) for the year 2022.

Παράταση ημερομηνίας υποβολής ΤΦ1 2022

Το Τμήμα Φορολογίας με ανακοίνωση του ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2023, η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2022 από άτομο (εκτός αυτοεργοδοτούμενου με λογαριασμούς), καθώς και η προθεσμία της καταβολής του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση (αυτοφορολογία), παρατείνεται μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2023.



Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου (ΤΦ1) για το έτος 2022 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Αυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2022 είναι μεγαλύτερο από €19.500.

