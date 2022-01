ARTICLE

Temporary Tax 2021

Companies that expect to have taxable income for 2021 must pay the second instalment of the temporary tax by 31st of December 2021. The temporary tax is paid only using the JCCSMART website.

The tax, is calculated at 12.5% on the taxable income and is payable in two equal instalments – the first was by 31st of July and now the second by 31st of December of 2021. Late filing of the return and payment of tax will attract interest and penalties.

The aim of payment of provisional tax is to avoid the 10% "additional tax".

To achieve this your estimated taxable income must be at least 75% of the final taxable income as it will be determined by audited financial statements.

Please note that you can revise this temporary assessment before the end of each year.

If you expect that your company will have taxable income for the year 2021, please contact andriana@pconstantinou.com by the 15th of December to arrange for the payment of the second instalment.

Please do not hesitate to contact us should you require any further assistance about the 2021 Temporary tax second instalment.

Προσωρινή φορολογία 2021

Οι εταιρείες που αναμένεται να έχουν φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2021 πρέπει να πληρώσουν την δεύτερη δόση του προσωρινού φόρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο προσωρινός φόρος καταβάλλεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας της JCCSMART.

Ο φόρος, υπολογιζόμενος ως 12,5% επί του φορολογητέου εισοδήματος, καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις – η πρώτη ήταν στις 31 Ιουλίου και τώρα η δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η καθυστερημένη κατάθεση της δήλωσης και η καταβολή φόρου θα επιφέρουν πρόσθετους τόκους και επιβαρύνσεις.

Ο σκοπός της καταβολής προσωρινού φόρου είναι να αποφευχθεί ο «πρόσθετος φόρος» 10%.

Για να επιτευχθεί αυτό, το εκτιμώμενο φορολογητέο εισόδημά σας πρέπει να είναι τουλάχιστον το 75% του τελικού φορολογητέου εισοδήματος, καθώς θα προσδιορίζεται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αναθεωρήσετε αυτόν τον υπολογισμό προσωρινής φορολογίας πριν από το τέλος κάθε έτους.

Εάν αναμένετε ότι η εταιρεία σας θα έχει φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2021, επικοινωνήστε με το andriana@pconstantinou.com έως τις 15 Δεκεμβρίου για να κανονίσετε την πληρωμή της δεύτερης δόσης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια.

Stock Take

Please be reminded that all Cyprus companies that have inventory must perform an annual stock take at or around the year-end. The Tax Department has the right to request the results of the stock take if this is considered necessary.

If your company requires assistance and guidance on the correct procedure for a stock take, please do not hesitate to contact us.

Έλεγχος/Καταμέτρηση Αποθεμάτων

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες οι Κυπριακές εταιρείες που έχουν αποθέματα πρέπει να πραγματοποιούν την ετήσια καταμέτρηση περί το τέλος του έτους. Το Τμήμα Φορολογίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα αποτελέσματα της καταμέτρησης εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Εάν η εταιρεία σας χρειαστεί βοήθεια και καθοδήγηση σχετικά με τη σωστή διαδικασία καταμέτρησης, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Originally published December 1, 2021

