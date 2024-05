Economics Weekly Alert 18/2024

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 3,3%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Κατασκευές", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία" και "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".

GDP growth rate: 1st quarter 2024 (flash estimate)

The GDP growth rate in real terms during the first quarter of 2024 is positive and it is estimated at 3,5% over the corresponding quarter of 2023. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 3,3%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Construction", "Arts, Entertainment and Recreation" and "Other Service Activities".

Φέτος, η δήλωση μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το 2023 έχει αναρτηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία TAXISnet και είναι διαθέσιμη στο κοινό για υποβολή.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό εισόδημα για το έτος 2023 είναι μεγαλύτερο από €19.500. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος ατόμου για το φορολογικό έτος 2023 είναι η 31η Ιουλίου 2024.

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, μιλώντας στον «Φ», δήλωσε πως οποιαδήποτε υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 31 Ιουλίου 2024 θεωρείται εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης και επιβαρύνεται με €100 χρηματική επιβάρυνση. Είπε, επίσης, ότι πέρυσι, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος ατόμου για το 2022, υποβλήθηκαν 293.500 φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, στη δήλωση εισοδήματος ατόμου 2023 συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοματισμοί, όπως η αυτόματη συμπλήρωση ποσών συντάξεων και αντίστοιχων παρακρατήσεων (φόρου εισοδήματος και ΓεΣΥ) από Γενικό Λογιστήριο και Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο αυτόματος υπολογισμός συνόλων και η αυτόματη μεταφορά των ποσών της Δήλωσης στο Μέρος Υπολογισμός Φόρου, ΓεΣΥ και Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέρσι υπήρξε καθυστέρηση στην ανάρτηση της δήλωσης εισοδήματος ατόμου 2022 λόγω της καθυστερημένης ψήφισης νομοθεσιών που επηρέαζαν το φορολογικό σύστημα του έτους.

The submission of tax returns for 2023 has begun – What taxpayers should pay attention to

This year, the declaration of employees and self-employed persons for 2023 has been posted on time on the TAXISnet Service and is available to the public for submission.

Employees, pensioners and self-employed persons whose gross income for the year 2023 is greater than €19,500 are obliged to submit a declaration. The deadline for filing an individual's income return for tax year 2023 is 31 July 31 2024.

The Tax Commissioner, Sotiris Markides, speaking to "F", stated that any submission of a tax return after 31 July 2024 is considered a late submission of a return and is charged with a €100 fine. He also said that last year, by the deadline for filing the 2022 personal income return, 293,500 tax returns were filed.

According to the Tax Commissioner, automations continue to exist in the 2023 Individual's Income Return, such as the automatic completion of pension amounts and corresponding deductions (income tax and GHS) from the Treasury and Social Insurance Services, the automatic calculation of totals and the automatic transfer of the amounts of the Declaration to the Part Calculation of Tax, GHS and Special Contribution for Defence.

It is worth noting that last year there was a delay in posting the 2022 personal income statement due to the late passage of legislation affecting the tax system of the year.

