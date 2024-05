Application For Reduced VAT Rate - Private Dwellings

The objective of this Indirect Tax Update is to inform you that effective from 27 May 2024, the application for the reduced VAT rate of 5% on the supply or construction of a private dwelling will only be submitted online, through the Tax For All (TFA) Portal.

It is further noted that the applications in hard copy forms can be submitted to the local VAT District Offices only until 17 May 2024, so that the relevant data can be transferred to TFA platform by27 May 2024.

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για επιβολή Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α. στην Αγορά / Ανέγερση Κατοικίας

Σκοπός του παρόντος Ενημερωτικού Εντύπου Φ.Π.Α. είναι η ενημέρωσή σας αναφορικά με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης για Μειωμένο Συντελεστή Φ.Π.Α. 5% στην αγορά / ανέγερση κατοικίας, η οποία από τις 27 Μαΐου 2024 θα υποβάλλεται μόνο μέσω της Πύλης Φορολογουμένων Tax For All (TFA).

Επισημαίνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε έντυπη μορφή, θα μπορούν να υποβάλλονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία μόνο μέχρι τις 17 Μαΐου 2024, ώστε να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων στο TFA μέχρι τις 27 Μαΐου 2024.

