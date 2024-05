ARTICLE

On 19 April 2024, the Council of Ministers decided to further extend the temporary application of the zero VAT rate on specific goods, which previously fell under either the standard VAT rate of 19% or the reduced VAT rate of 5% (ΚΔΠ 138/2024).



The application of the reduced VAT rate for certain goods shall be extended until 30 June 2024.

Goods falling under the zero VAT rate:



Effective since 5 May 2023 up to 30 June 2024



Bread

Milk

Eggs

Baby food

Women's hygiene products

Diapers for infants

Adult diapers

Effective since 1 November 2023 up to 30 June 2024

Coffee

Sugar

Effective since 1 December 2023 up to 30 June 2024

Fresh, chilled or frozen meat and edible meat offal

Fresh or chilled edible vegetables and certain roots and tubers

How can KPMG assist?

Should you require further clarifications on the provisions of the Decree and their application, please contact our trusted advisors in the Indirect Tax Department at KPMG Cyprus.

KPMG's Indirect Tax team provides advice and assistance at the Cyprus and international level. We structure our effort to dovetail with your business issues and strategy. Our focus is on supplying value adding and pragmatic advice rather than just a list of recommendations.

Our tax professionals are able to review your company's current tax position and provide relevant advice and planning on a range of indirect taxes, including VAT, customs duties and excise taxes (such as tax audits, reorganizations and acquisitions, etc.). Furthermore, we can help your company with its administrative obligations and contacts with administrative bodies.

Επέκταση της εφαρμογής του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά μέχρι 30 Ιουνίου 2024

Στις 19 Απριλίου 2024 το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε το διάταγμα ΚΔΠ138/2024, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η επέκταση της προσωρινής εφαρμογής του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά, τα οποία προηγουμένως υπάγονταν είτε στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19% είτε στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%.



Η επιβολή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ για ορισμένα προϊόντα θα επεκταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.



Αγαθά που υπόκεινται στο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ:



Με ισχύ από 5 Μαΐου 2023 μέχρι και 30 Ιουνίου 2024



Ψωμί

Γάλα

Αυγά

Παιδικές τροφές

Προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία

Παιδικές πάνες

Πάνες ενηλίκων

Με ισχύ από 1 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και 30 Ιουνίου 2024



Καφές



Ζάχαρη

Με ισχύ από 1 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι και 30 Ιουνίου 2024



Κρέατα νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα



Λαχανικά νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG;

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια αναφορικά με τις πρόνοιες του Διατάγματος και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με τους αξιόπιστους συμβούλους μας στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου.

Το Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε κυπριακό καθώς και διεθνές επίπεδο. Οι διαρθρωτικές προσπάθειές μας φιλοδοξούν να συνδυάσουν τα επιχειρηματικά σας ζητήματα και στρατηγική. Ο πρωταρχικός σκοπός μας είναι να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία και ουσιαστικές συμβουλές.

Οι φορολογικοί μας σύμβουλοι είναι σε θέση να εξετάσουν την τρέχουσα φορολογική θέση της εταιρείας σας και να παρέχουν σχετικές συμβουλές και προγραμματισμό σχετικά με διάφορα θέματα έμμεσης φορολογίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των τελωνειακών δασμών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης (όπως εξαγορές, αναδιοργανώσεις, και φορολογικοί έλεγχοι, κ.λπ.). Επιπλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας με τις διοικητικές της υποχρεώσεις και τις επαφές της με τα διοικητικά όργανα.

