On 17 November 2023, the Council of Ministers decided the temporary application of the zero VAT rate on specific types of meat and vegetables, which were previously subject to the reduced VAT rate of 5%.

The relevant products will be subject to the zero VAT rate from 1 December 2023 until 31 May 2024. Please refer to the below list of products affected by the temporary VAT rate reduction:



Effective from 1 December 2023 to 31 May 2024:

A. Fresh, chilled or frozen meat and edible meat offal

Meat of bovine animals (tariff codes 0201 and 0202) Meat of swine (tariff code 0203) Meat of sheep or goats (tariff code 0204) Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats (tariff code ex 0206) Meat and edible offal of poultry under heading 0105 (tariff code 0207) Other meat and edible meat offal of rabbits or hares (tariff code 0208)



B. Fresh or chilled edible vegetables and certain roots and tubers

Tomatoes (tariff code 0702)

Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables (tariff code 0703) Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas (tariff code 0704) Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) (tariff code 0705) Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots(tariff code 0706) Cucumbers and gherkins (tariff code 0707) Leguminous vegetables, shelled or unshelled (tariff code 0708) Other vegetables such as asparagus, aubergines (eggplants), celery other than celeriac, mushrooms and truffles, fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, spinach, artichokes, olives, pumpkins, courgettes, other salad vegetables apart from lettuce (e.g. coriander, parsley, purslane), capers, fennel (tariff code 0709)

Stock inventory:

It is reiterated that, based on the provisions of Notification KDP 259/2004, in cases of amendments in the applicable VAT rates, taxpayers are obligated to perform a stock count of the goods affected by the change. The stock count must be carried out the day before application and should include a quantitative counting and evaluation.

Επιβολή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε κρέατα και λαχανικά

Με βάση το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2023 (Κ.Δ.Π. 360/2023), η κυβέρνηση αποφάσισε την προσωρινή εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά, τα οποία υπάγονταν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%, προσθέτοντας στον κατάλογο προϊόντων κρέατα και λαχανικά που κατατάσσονται σε συγκεκριμένους κωδικούς κλάσης του δασμολογίου.

Η υπαγωγή των εν λόγω κρεάτων και λαχανικών στο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ θα ισχύσει από 1η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι 31 Μαΐου 2024. Παραθέτουμε πιο κάτω τη λίστα με τα συγκεκριμένα προϊόντα:



Με ισχύ από 1η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι 31 Μαΐου 2024

Α. Κρέατα νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Κρέατα βοοειδών (κωδ. κλάσης ΣΟ 0201 και ΣΟ 0202) Κρέατα χοιροειδών (κωδ. κλάσης ΣΟ 0203) Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών (κωδ. κλάσης ΣΟ 0204) Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών (κωδ.κλάσης ΣΟ ex 0206) Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0105 βρώσιμα (κωδ. κλάσης ΣΟ 0207) Κρέατα κουνελιών ή λαγών και παραπροϊόντα σφαγίων κουνελιών ή λαγών βρώσιμα (κωδ. κλάσης ΣΟ ex 0208)

Β. Λαχανικά νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη

Ντομάτες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0702)

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά (κωδ. κλάσης ΣΟ0703) Κράμβες, κουνουπίδια και μπρόκολα, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες, λαχανάκια Βρυξελλών και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica (κωδ. κλάσης ΣΟ 0704) Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.) (κωδ.κλάσης ΣΟ 0705) Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα,ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0706) Αγγούρια και αγγουράκια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0707) Λαχανικά λοβοφόρα με ή χωρίς λοβό όπως μπιζέλια και φασόλια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0708) Άλλα λαχανικά όπως σπαράγγια, μελιτζάνες, σέλινα, μανιτάρια, τρούφες, πιπεριές, σπανάκια, αγκινάρες, ελιές μη παρασκευασμένες, κολοκύθες, κολοκύθια, σαλατικά άλλα από μαρούλια (π.χ. κόλιανδρος, μαϊντανός, γλυστιρίδα), κάππαρη, μάραθο (κωδ. κλάσης ΣΟ 0709)

Απογραφή αποθεμάτων

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τη Γνωστοποίηση ΚΔΠ 259/2004, όταν αλλάζει ο συντελεστής ΦΠΑ, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή αποθεμάτων των αγαθών που επηρεάζονται από την αλλαγή. Η απογραφή πραγματοποιείται την προηγουμένη ημέρα και περιλαμβάνει ποσοτική καταμέτρηση και αποτίμηση.

