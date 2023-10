ARTICLE

On 13 October 2023, an amendment to the Value Added Tax (VAT) law was published in the Official Gazette of the Republic, which extends the application of VAT exemption to services supplied by specific training providers.

The relevant amendment has been effected by adding a new subparagraph (k) under Paragraph 9 of Table A of Schedule 7, which exempts transactions related to education of all levels, vocational training, retraining, as well as supply of services and of goods closely related thereto, by:

" (k) training providers, including vocational training centers, certified by the Cyprus Human Resources Development Authority (HRDA)".

As specified on the official website of the HRDA, the categories of applicable certifications are as follows:

Vocational Training Centers

Vocational Training Premises

Vocational Training Instructors

Special rules in relation to the amendment of the VAT treatment

Amendment from taxable to VAT exempt transaction

According to Article 55 of the CY VAT Act, in case of a change in the VAT treatment from taxable to exempt, the supplier of services may choose to avoid the imposition of VAT provided that the services were supplied after the date of the amendment, even if a payment was received or a VAT invoice was issued prior to that date.

Based on the above, the time of supply should be determined in order to establish whether the taxpayer may use the relevant option provided by the law.

VAT payments and invoices prior to the date of the amendment

If either full or partial payment is received or a VAT invoice is issued before the transaction takes place and before the amendment in the VAT treatment, then the taxable person may elect to apply the VAT exemption.

Example 1: Payment and issuance of invoice before the amendment

11 September 2023 Receipt of payment of €595 (€500 plus VAT x 19% = €95) for participation to a seminar. 13 October 2023 Amendment from taxable to VAT exempt transaction 21 October 2023 Seminar completed.

According to the standard rules 19% VAT will be accounted for and paid.

According to the special provisions of the Cyprus VAT Act, the entire amount can be exempt from VAT. The correction of the VAT amount initially imposed upon the receipt of a payment will be made by issuing a credit note only in respect of the amount of VAT originally charged.

It should be further noted that the credit note should be issued within 14 days from the date when the VAT treatment was amended, i.e. no later than October 27, 2023.

In essence, the special provisions ignore the time of receipt of payments or the issuance of an invoice for the payment of output VAT, due to the fact that the time of supply of the services prevails.

Example 2: Advance payment

11 September 2023 A supplier receives an advance payment of €119 (€100 plus VAT x 19% = €119) for participation to a seminar with a total value of €500 plus x 19% = €595. 13 October 2023 Amendment from taxable to VAT exempt transaction 21 October 2023 Completion of seminar and settlement of the remaining balance amounting to €400 without VAT.

According to the standard rules upon receipt of the advance payment, 19% VAT will be accounted for and paid, whereas, upon settlement of the remaining balance no VAT will be imposed.

According to the special provisions of the Cyprus VAT Act, the entire amount can be exempt from VAT. The correction of the VAT amount initially imposed upon the receipt of an advance payment will be made by issuing a credit note only in respect of the amount of VAT originally charged.

Example 3: 14 days rule

Referring to services which have been supplied within 13 days prior to the amendment of the VAT treatment and for which neither a payment has been received nor an invoice issued, an invoice can be issued without VAT, as follows:

12 October 2023 Completion of a two-day seminar amounting to €500 plus VAT (€500 x 19% = €95 if an invoice was issued or a payment was received). 13 October 2023 Amendment from taxable to VAT exempt transaction 25 October 2023 Issue of a sales invoice for the amount of €500 without VAT

The 14-day rule can be applied in relation to the supply of services which have been supplied within the last 13 days prior to the amendment of the VAT treatment (30/9/2023 – 12/10/2023) and the day of the amendment of the VAT treatment is the 14th day.

How can KPMG assist?

Should you like to further discuss the content and potential impact of the above to your business, please contact one of our trusted advisors from the Indirect Tax Department at KPMG Cyprus.

KPMG's Indirect Tax team provides advice and assistance at the Cyprus and international level. We structure our effort to dovetail with your business issues and strategy. Our focus is on supplying value adding and pragmatic advice rather than just a list of recommendations.

Our tax professionals are able to review your company's current tax position and provide relevant advice and planning on a range of indirect taxes, including VAT, customs duties and excise taxes (such as tax audits, reorganizations and acquisitions, etc.). Furthermore, we can help your company with its administrative obligations and contacts with administrative bodies.

Εξαίρεση Φ.Π.Α. για συντελεστές παροχής κατάρτισης

Με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 327/2023), το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 13 Οκτωβρίου 2023, έχει προστεθεί νέα υποπαράγραφος (ια) αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ι) της παράγραφου 9 του Πίνακα Α' του Έβδομου Παραρτήματος βάσει της οποίας εξαιρούνται από την επιβολή ΦΠΑ συναλλαγές που σχετίζονται με εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση, επανακατάρτιση, καθώς και των στενά συνδεόμενων με αυτές παροχών υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών, που παρέχονται από:

«(ια) πιστοποιημένους συντελεστές παροχής κατάρτισης περιλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.»

Όπως καθορίζεται στον επίσημο ιστότοπο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), οι συντελεστές παροχής κατάρτισης είναι οι ακόλουθοι:

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)

Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ειδικοί κανόνες σε σχέση με την αλλαγή της φορολογικής μεταχείρισης ΦΠΑ

Μεταβολή από φορολογητέα σε εξαιρούμενη συναλλαγή

Σύμφωνα με το Άρθρο 55 της Νομοθεσίας ΦΠΑ, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να επιλέξει να μην επιβάλει ΦΠΑ νοουμένου ότι οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στον λήπτη μετά την ημερομηνία της αλλαγής της φορολογικής μεταχείρισης, ακόμα και αν εισπράχθηκε πληρωμή ή εκδόθηκε τιμολόγιο ΦΠΑ, πριν από αυτή την ημερομηνία.

Επομένως, για να επωφεληθεί κάποιο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο είναι σημαντικό να διαπιστωθεί ο χρόνος παροχής/ολοκλήρωσης των υπηρεσιών.

Πληρωμές και τιμολόγια ΦΠΑ πριν την ημερομηνία της αλλαγής

Στις περιπτώσεις όπου έχει ληφθεί ολική ή μερική πληρωμή, ή έχει εκδοθεί τιμολόγιο ΦΠΑ πριν επέλθει αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση και πριν πραγματοποιηθεί / ολοκληρωθεί η συναλλαγή , μπορεί να γίνει επιλογή εφαρμογής της νέας μεταχείρισης.

Παράδειγμα 1: Πλήρης εξόφληση / πληρωμή και έκδοση τιμολογίου πριν την αλλαγή

11 Σεπτεμβρίου 2023 Είσπραξη ολόκληρης της αντιπαροχής €595 (Αξία €500 συν ΦΠΑ x 19% = €95) για συμμετοχή σε σεμινάριο. 13 Οκτωβρίου 2023 Αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση από φορολογητέα σε εξαιρούμενη. 21 Οκτωβρίου 2023 Πραγματοποίηση σεμιναρίου

Με βάση τους συνηθισμένους κανόνες θα αποδοθεί 19% ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις μπορεί η συνολική χρέωση να εξαιρεθεί από το ΦΠΑ. Η διόρθωση του ΦΠΑ επί της συνολικής είσπραξης θα γίνει με την έκδοση πιστωτικής σημείωσης μόνο σε σχέση με το ποσό ΦΠΑ. Η πιστωτική σημείωση θα πρέπει να εκδοθεί μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία της αλλαγής του συντελεστή, το αργότερο μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2023.

Ουσιαστικά, με τις ειδικές διατάξεις, αγνοούνται οι χρόνοι που δημιουργούνται με την είσπραξη ή με την έκδοση τιμολογίου και υπερισχύει ο χρόνος παροχής/ολοκλήρωσης των υπηρεσιών.

Παράδειγμα 2: Προκαταβολή

11 Σεπτεμβρίου 2023 Είσπραξη προκαταβολής €119 (Αξία €100 συν ΦΠΑ x 19% = €119) για συμμετοχή σε σεμινάριο αξίας €500 πλέον ΦΠΑ x 19% = συνολική τιμή €595. 13 Οκτωβρίου 2023 Αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση από φορολογητέα σε εξαιρούμενη. 21 Οκτωβρίου 2023 Πραγματοποίηση σεμιναρίου και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού των €400 χωρίς ΦΠΑ.

Με βάση τους συνηθισμένους κανόνες κατά την λήψη της προκαταβολής θα αποδοθεί 19% ΦΠΑ, ενώ κατά την είσπραξη του υπολοίπου δεν θα αποδοθεί ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις μπορεί η συνολική χρέωση να εξαιρεθεί από τον ΦΠΑ. Η διόρθωση του αρχικού ΦΠΑ που επιβλήθηκε επί της προκαταβολής θα γίνει με την έκδοση πιστωτικής σημείωσης μόνο σε σχέση με το ποσό ΦΠΑ που αρχικά επιβλήθηκε.

Παράδειγμα 3: Κανόνας των 14 ημερών

Για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μέχρι και 13 μέρες πριν από την αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση και για τις οποίες δεν είχε ληφθεί οποιαδήποτε πληρωμή ούτε είχε εκδοθεί τιμολόγιο, μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ, ως ακολούθως:

12 Οκτωβρίου 2023 Ολοκλήρωση διήμερου σεμιναρίου αξίας €500 πλέον ΦΠΑ (€500 x 19% = €95 αν εκδιδόταν τιμολόγιο ή αν λαμβανόταν πληρωμή). 13 Οκτωβρίου 2023 Αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση από φορολογητέα σε εξαιρούμενη. 25 Οκτωβρίου 2023 Έκδοση τιμολογίου €500 χωρίς ΦΠΑ.

Ο κανόνας των 14 ημερών μπορεί να εφαρμοστεί για παροχές υπηρεσιών οι οποίες ολοκληρώνονται στο διάστημα των τελευταίων 13 ημερών πριν την αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση (30/9/2023 – 12/10/2023) και η ημέρα αλλαγής στη φορολογική μεταχείριση είναι η 14η μέρα.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG;

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια αναφορικά με τα πιο πάνω, επικοινωνήστε με τους αξιόπιστους συμβούλους μας στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου.

Το Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε κυπριακό καθώς και διεθνές επίπεδο. Οι διαρθρωτικές προσπάθειές μας φιλοδοξούν να συνδυάσουν τα επιχειρηματικά σας ζητήματα και στρατηγική. Ο πρωταρχικός σκοπός μας είναι να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία και ουσιαστικές συμβουλές.

Οι φορολογικοί μας σύμβουλοι είναι σε θέση να εξετάσουν την τρέχουσα φορολογική θέση της εταιρείας σας και να παρέχουν σχετικές συμβουλές και προγραμματισμό σχετικά με διάφορα θέματα έμμεσων φόρων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των τελωνειακών δασμών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης (όπως εξαγορές, αναδιοργανώσεις, και φορολογικοί έλεγχοι, κ.λπ.). Επιπλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας με τις διοικητικές της υποχρεώσεις και τις επαφές της με τα διοικητικά όργανα.

