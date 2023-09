ARTICLE

On 13 September 2023, the Council of Ministers decided to extend the temporary application of the zero VAT rate on certain essential goods, which were previously subject to the standard VAT rate of 19% or the reduced VAT rate of 5%. The extension will also cover coffee and sugar, which were previously subject to the reduced VAT rate of 5%.

The relevant Decree, which came into force on 5 May 2023 and was initially set to remain in force until 31 October 2023, has now been extended until 30 April 2024.

According to the relevant announcement on the Tax Department's official website, coffee and sugar will also be subject to the zero VAT rate as of 1 November 2023.

Please refer to the below list of products affected by the temporary VAT rate reduction:

Effective from 5 May 2023 to 30 April 2024:

Bread (from 5% to 0%) – all types of fresh or frozen bread with or without yeast (e.g., white, black, wholemeal, multigrain, rustic, rye, cornbread, baguette, ciapatta, sliced bread, loaves, Cypriot pita bread). Pastries, dried bread and any bread with additional ingredients, such as raisins, nuts, aromatics, are not included. Milk (from 5% to 0%) – fresh milk (e.g., cow's milk, goat's milk, sheep's milk), sweetened, condensed, long-life, flavored milk (e.g., chocolate, banana), plant-based milk (e.g., almond, soy, rice). Eggs (from 5% to 0%) Baby food (from 5% to 0%) – in powder, dry, or liquid form intended for consumption by children. Snacks (e.g., chips, nuts, sweets, chocolates, ice cream) are not included. Women's hygiene products (from 5% to 0%) – (tampons, sanitary pads, and incontinence pads). Diapers for infants (from 19% to 0%) Adult diapers (from 19% to 0%)

Effective from 1 November 2023 to 30 April 2024:

Coffee (from 5% to 0%) - unroasted, roasted whole beans, ground, powdered, instant coffee, flavored coffee, caffeinated or decaffeinated, in any packaging. (Excludes ready-to-drink or beverage products prepared using coffee as raw material which are consumed cold or hot.) Sugar (from 5% to 0%) - crystalline (white, brown, black), fine (powdered), coarse, in cubes, in sachets.



Special rules regarding the VAT rate change:

It is noted the current Indirect Tax update is connected to our Indirect Tax Update - Issue 212, which was released on 4 May 2023 whereby we elaborated on the special rules applicable to the change in VAT rates along with specific examples.

Stock inventory:

It is reiterated that, based on the provisions of Notification KDP 259/2004, in cases of amendments in the applicable VAT rates, legal entities are obligated to perform a stock count of the goods affected by the change.

The stock count must be carried out the day before application and should include a quantitative counting and evaluation.

Επέκταση της εφαρμογής του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης για άλλους έξι μήνες με συμπερίληψη του καφέ και της ζάχαρης

Με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η κυβέρνηση αποφάσισε εξάμηνη παράταση της προσωρινής εφαρμογής μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά, τα οποία υπάγονταν είτε στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19% είτε στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%, προσθέτοντας στον κατάλογο προϊόντων τον καφέ και τη ζάχαρη τα οποία υπάγονταν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%.

Το μέτρο που ξεκίνησε στις 5 Μαΐου 2023 και θα τερματιζόταν στις 31 Οκτωβρίου 2023, επεκτείνεται μέχρι 30 Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, η υπαγωγή του καφέ και της ζάχαρης στο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται πως τα προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α., είναι τα ακόλουθα, περιλαμβανόμενων και των δύο προσθηκών:

Με ισχύ από 5 Μαΐου 2023 μέχρι 30 Απριλίου 2024

Ψωμί (από 5% σε 0%) – όλα τα είδη ψωμιού φρέσκο ή κατεψυγμένο με ή χωρίς προζύμι (π.χ. λευκό, μαύρο, ολικής αλέσεως, πολύσπορο, χωριάτικο, σίκαλης, καλαμποκόψωμο, μπαγκέτα, τσιαπάτα, ψωμί σε φέτες, φραντζολάκια, πίτες). Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αρτοσκευάσματα, τα αποξηραμένα και οποιοδήποτε ψωμί με πρόσθετα υλικά όπως π.χ. σταφίδες, ξηροί καρποί, αρωματικά. Γάλα (από 5% σε 0%) – φρέσκο γάλα (π.χ. αγελαδινό, κατσικίσιο, προβάτου), ζαχαρούχο, συμπυκνωμένο, μακράς διάρκειας, γάλα με γεύση (π.χ. σοκολάτα, μπανάνα), φυτικό γάλα (π.χ. αμυγδάλου, σόγιας, ρυζιού) Αυγά (από 5% σε 0%) Παιδικές τροφές (από 5% σε 0%) – σε σκόνη, ξηρή ή και υγρή μορφή οι οποίες προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα σνακ (π.χ. τσιπς, ξηροί καρποί, ζαχαρωτά, σοκολάτες, παγωτά). Προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία (από 5% σε 0%) – (ταμπόν, σερβιέτες υγιεινής και σερβιέτες ακράτειας) Παιδικές πάνες (από 19% σε 0%) Πάνες ενηλίκων (από 19% σε 0%)

Με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 30 Απριλίου 2024

Καφές (από 5% σε 0%) - μη καβουρδισμένος, καβουρδισμένος σε κόκκους, αλεσμένος, σε σκόνη, στιγμιαίος καφές, καφές με άρωμα, με καφεΐνη ή χωρίς καφεΐνη σε οποιαδήποτε συσκευασία. (Δεν περιλαμβάνονται έτοιμα ποτά ή ροφήματα που έχουν ως πρώτη ύλη τον καφέ που καταναλώνονται κρύα ή ζεστά) Ζάχαρη (από 5% σε 0%) - κρυσταλλική (άσπρη, καστανή, μαύρη), ψιλή (άχνη), χοντρή, σε κύβους, σε φακελάκια.

Ειδικοί κανόνες σε σχέση με την αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ

Το παρόν αποτελεί συνέχεια του Ενημερωτικού μας Εντύπου Έκδοση 212, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις 4 Μαΐου 2023, με αναφορά στους ειδικούς κανόνες σε σχέση με την αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ και με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Απογραφή αποθεμάτων

Υπενθυμίζεται ξανά ότι, με βάση τη Γνωστοποίηση ΚΔΠ 259/2004, όταν αλλάζει ο συντελεστής ΦΠΑ, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή αποθεμάτων των αγαθών που επηρεάζονται από την αλλαγή.

Η απογραφή πραγματοποιείται την προηγουμένη ημέρα και περιλαμβάνει ποσοτική καταμέτρηση και αποτίμηση.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG;

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια αναφορικά με τις πρόνοιες του Διατάγματος και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με τους αξιόπιστους συμβούλους μας στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου.

Το Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε κυπριακό καθώς και διεθνές επίπεδο. Οι διαρθρωτικές προσπάθειές μας φιλοδοξούν να συνδυάσουν τα επιχειρηματικά σας ζητήματα και στρατηγική. Ο πρωταρχικός σκοπός μας είναι να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία και ουσιαστικές συμβουλές.

Οι φορολογικοί μας σύμβουλοι είναι σε θέση να εξετάσουν την τρέχουσα φορολογική θέση της εταιρείας σας και να παρέχουν σχετικές συμβουλές και προγραμματισμό σχετικά με διάφορα θέματα έμμεσων φόρων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των τελωνειακών δασμών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης (όπως εξαγορές, αναδιοργανώσεις, και φορολογικοί έλεγχοι, κ.λπ.). Επιπλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας με τις διοικητικές της υποχρεώσεις και τις επαφές της με τα διοικητικά όργανα.

