On 19 July 2021, the Deputy Ministry of Tourism announced the start of accepting applications, from both legal and physical persons, for registration of premises (villas, residences, apartments) in the registry of Self-Service (Sharing Economy) Establishments (hereinafter “SSE”).

Prior to the submission of the application, the applicant should ensure that:

- It is registered for tax purposes (obtain Tax Identification number and VAT registration number if applicable) and

- the property is insured.

The application must be submitted electronically via the Deputy Ministry of Tourism website (www.tourism.gov.cy).

The SSE can be advertised and rented, provided that it is registered in the above-mentioned Register and has received a special mark and registration number from the Ministry of Tourism, which will be listed on each platform where the SSE will be advertised, as well as in all relevant transactions.

The applicant should be aware that:

- The registration fee is €222 per SSE covering a period of three years.

- Premises with a building permit for a hotel or tourist accommodation, cannot register as self-service accommodation.

- The self-service accommodation establishment must be rented as a villa or residence or unit (apartment) and not part of it.

- A separate application must be submitted for each self-service accommodation.

- It is prohibited to lease any self-service accommodation establishment, if its surrounding area and/or any of its premises have not been completed and finalised and/or are under reconstruction to the extent that the independent use of that particular self-service accommodation establishment is not possible.

- Ιncome derived from the rental of SSE is subject to income tax and VAT as per the provisions of the relevant legislation. They will also be subject to overnight fees to the Local Authorities.

Please note that the deadline for the registration of the SSE has been extended to 7 February 2023.

Νέο μητρώο για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα

Στις 19 Ιουλίου 2021, το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, για εγγραφή υποστατικών (επαύλεις, κατοικίες, διαμερίσματα) στο μητρώο των Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων (εφεξής «ΑΚ»).

Πριν από την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής / η αιτήτρια πρέπει να διευθετήσει όπως:

- εγγραφεί στο Τμήμα Φορολογίας (Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας ή και ΦΠΑ όπου προβλέπεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας

- έχει Ασφαλιστική Κάλυψη του Καταλύματος σε ισχύ, τουλάχιστον κατά παντός κινδύνου, για πυρκαγιά και αστική ευθύνη.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού (www.tourism.gov.cy) και ο αιτητής οφείλει για την επιτυχή κατάληξη της αίτησής του να έχει στην κατοχή του μια σειρά εγγράφων, μεταξύ άλλων Άδεια Οικοδομής ή/και Πολεοδομική Άδεια, λογαριασμό ΑΗΚ και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου.

Το κατάλυμα δύναται να διαφημίζεται και να ενοικιάζεται, νοουμένου ότι είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των ΑΚ και έχει λάβει ειδικό σήμα και αριθμό μητρώου εγγραφής από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο οποίος θα αναγράφεται σε κάθε πλατφόρμα όπου θα διαφημίζεται το κατάλυμα, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές.

Ο αιτητής οφείλει να γνωρίζει ότι:

- Το τέλος εγγραφής στο Μητρώο των ΑΚ καθορίζεται στα €222 ανά τριετία ανά κατάλυμα.

- Υποστατικά με άδεια οικοδομής ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, δεν μπορούν να εγγραφούν ως αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα.

- Το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα εκμισθώνεται ως έπαυλη ή κατοικία ή μονάδα (διαμέρισμα) και όχι τμήμα αυτής.

- Για κάθε ένα αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση.

- Απαγορεύεται η εκμίσθωση οποιουδήποτε αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος εάν ο περιβάλλον χώρος του και/ή οποιοσδήποτε χώρος αυτού δεν έχουν αποπερατωθεί και συμπληρωθεί και/ή βρίσκονται υπό ανακατασκευή σε βαθμό που δεν επιτρέπεται η αυτοτελής χρήση του συγκεκριμένου αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος.

- Τα έσοδα από την ενοικίαση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων νομοθεσιών. Θα υπόκεινται επίσης σε τέλη διανυκτέρευσης προς τις Τοπικές Αρχές.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η τελική ημερομηνία εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων έχει παραταθεί μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2023.

