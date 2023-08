ARTICLE

RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus announces results of 2023 Q2

KPMG in Cyprus announces that the “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” has been issued for 2023 Q2.

On behalf of KPMG in Cyprus, Christophoros Anayiotos, Head of Real Estate Industry Group, stated:

“The upward trend in Cyprus Property Index continued during the second quarter of 2023, with Larnaca recording significant overall increases. The best performing asset class is Apartments, followed closely by Houses, with the highest increases being recorded in Larnaca and Paphos. Warehouses and Offices recorded modest increases, with the best performers being Larnaca for Warehouses and Limassol for Offices. Retail displayed marginal increases, while recording a drop in Paphos. Rental values also increased, with holiday apartments and residential sector properties (apartments, houses) exhibiting the largest increases. Overall, the Cyprus Property Index shows very positive returns for the residential sector and the holiday properties, which seem to be driven by resilient demand”.

On behalf of RICS, Simon Rubinsohn, RICS Chief Economist, commented:

“Economic numbers remain firm providing a solid backdrop to the real estate market. Meanwhile, inflation pressures appear to be easing even if the core measure is exhibiting a degree of stickiness. This helps to explain why feedback for Cyprus as part of the RICS Global Commercial Property Monitor (GCPM) shows that sentiment is still positive. Significantly, this is reflected in the latest Cyprus Property Price Index and forward looking indicators from the GCPM suggest that the upbeat trend is likely to persist through the second half of this year and into 2024 ”.

The publications can be found on the RICS website https://www.rics.org/news-insights/market-surveys/cyprus-property-price-index

Αποτελέσματα Δείκτη Αξιών Ακινήτων “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” για το 2o τρίμηνο του 2023

Η KPMG Κύπρου ανακοινώνει ότι έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα του Δείκτη Αξιών Ακινήτων“RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” που αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Εκ μέρους της KPMG Κύπρου, ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης, δήλωσε:

“ Η ανοδική τάση του Δείκτη Ακινήτων Κύπρου συνεχίστηκε και το δεύτερο τρίμηνο του 2023, με τη Λάρνακα να καταγράφει σημαντικές συνολικές αυξήσεις. Η κατηγορία ακινήτων με τις καλύτερες επιδόσεις είναι τα Διαμερίσματα, ακολουθούμενη από Κατοικίες, με τις ψηλότερες αυξήσεις να καταγράφονται σε Λάρνακα και Πάφο. Μέτριες αυξήσεις κατέγραψαν οι Αποθήκες και τα Γραφεία, με τις ψηλότερες αυξήσεις σε Λάρνακα για τις Αποθήκες και Λεμεσό για τα Γραφεία. Οριακή άνοδο παρουσίασαν τα Καταστήματα, τα οποία κατέγραψαν πτώση στην Πάφο. Τα ενοίκια σημείωσαν επίσης άνοδο, με τις υψηλότερες αυξήσεις σε εξοχικά διαμερίσματα και εξοχικές κατοικίες. Συνολικά, ο Δείκτης Ακινήτων Κύπρου παρουσιάζει πολύ θετικές αποδόσεις για τον οικιστικό τομέα και τα εξοχικά ακίνητα, τα οποία φαίνεται να οδηγούνται από ανθεκτική ζήτηση”.

Εκ μέρους του RICS, ο Simon Rubinsohn, RICS Chief Economist, σχολίασε:

“Η οικονομία παραμένει σταθερή, παρέχοντας ως εκ τούτου ανθεκτικότητα στην αγορά ακινήτων. Στο μεταξύ, οι πληθωριστικές πιέσεις φαίνεται να μειώνονται, παρόλο που υπάρχει μια τάση για σταθεροποίηση. Ως μέρος του Διεθνούς Δείκτη Παρακολούθησης Εμπορικών Ακινήτων του RICS (RICS Global Commercial Property Monitor - GCPM), το γενικότερο κλίμα στις Κυπριακές αξίες ακινήτων είναι ακόμα θετικό, με αισιόδοξες προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και εντός του 2024 ”.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του RICS https://www.rics.org/news-insights/market-surveys/cyprus-property-price-index

