Relevant amendments

Amendment to the Central Agency for the Equal Distribution of Burdens Law

According to amendments published on 18 November 2022, to the Central Agency for the Equal Distribution of Burdens Law, the levy of 0.40% payable upon the sale of immovable property introduced in February 2021 (Law 12(I)/2021) and applicable as of 22/2/2021 onwards, will be imposed and collected under the following rules and conditions:

The levy is imposed upon the sale of:

"Immovable property" as this is defined in the Immovable Property (Tenure, Registration and Valuation) Law Cap.224;

Shares of a company that is not listed in a recognised Stock Exchange (regardless of percentage holding) and that directly or indirectly holds immovable property with a recorded general estimation value under a General Valuation and Revaluation Survey.

The levy is calculated:

In the case of disposal of immovable property directly, on the sale amount;

In the case of disposal of company shares, on the latest general valuation value of the property attributed to the shares.

No levy is imposed in the case of:

A restructuring of a non-performing loan as defined in the Capital Gains Tax Law;

A company reorganisation as defined in the Income Tax Law;

A sale filed either with the Department of Land and Surveys or the Cyprus Registrar of Companies as the case may be prior to 22/2/2021.

- The Tax Commissioner is responsible for the assessment and collection of the levy and the issue of the relevant determination required during the transfer of the immovable property or the shares that directly or indirectly own immovable property.

- In the event of failure to pay the levy upon the transfer of immovable property or the transfer by virtue of a sale of shares of a company, which took place from 22/1/2021 or any other administrative fines and/or other administrative sanctions, the Tax Commissioner is entitled to take all legal actions and collect any amount due as a civil debt.

An announcement issued by the Cyprus Tax Department on 21/11/2022 clarifies that the Tax Commissioner intends to grant a reasonable period of time to settle obligations that have arisen in the interim period between the initial enactment of the law imposing the levy and the current amending legislation (i.e. for the period 22/2/2021 -18/11/2022); it is stressed that the settlement of the amounts due for the interim period shall be carried out without imposing interest and penalties. Further details will be published at a later stage by the Cyprus Tax Department.

Τροποποιήσεις στον τον περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμο

Σύμφωνα με τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί στις 18/11/2022 στον περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο, το τέλος του 0.40% που καταβάλλεται επί του τιμήματος πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας που θεσπίστηκε τον Φεβρουάριο 2021 (Ν.12(Ι)/2021) και ισχύει από τις 22/2/2021 και μετά, θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται υπό τους ακόλουθους κανόνες και προυποθέσεις:

Το τέλος θα επιβάλλεται επί της πώλησης:

«Aκίνητης ιδιοκτησίας» όπως αυτή ορίζεται στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο Κεφ.224,

Mετοχών εταιρείας, η οποία δεν είναι εισηγμένη σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών (ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής) και η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία έχει καθοριστεί αξία γενικής εκτίμησης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Το τέλος υπολογίζεται:

Στην περίπτωση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, επί του τιμήματος πώλησης,

Στην περίπτωση πώλησης μετοχών εταιρείας, επί της τελευταίας εκτιμημένης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αξίας της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας που αναλογεί στις μετοχές.

Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση:

Αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενου δανείου όπως ορίζεται στον περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο,

Αναδιοργάνωσης εταιρείας όπως ορίζεται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο,

Πώλησης η οποία έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας με ημερομηνία μεταβίβασης πριν από τις 22/2/2021.

- Ο Έφορος Φορολογίας είναι υπεύθυνος για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης που απαιτείται κατά τη μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας ή των μετοχών εταιρείας που άμεσα ή έμμεσα κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία.

- Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του τέλους, κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή τη μεταβίβαση δυνάμει πώλησης μετοχών εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα από την 22/2/2021 ή οιωνδήποτε άλλων διοικητικών προστίμων και/ή άλλων διοικητικών κυρώσεων, ο Έφορος Φορολογίας δικαιούται να λάβει δικαστικά μέτρα και να εισπράξει οιονδήποτε οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος.

Το Τμήμα Φορολογίας έχει εκδόσει ανακοίνωση στις 21/11/2022 με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο Έφορος Φορολογίας προτίθεται να παραχωρήσει εύλογο χρονικό διάστημα για διευθέτηση υποχρεώσεων που έχουν προκύψει την ενδιάμεση περίοδο μεταξύ της αρχικής θέσπισης του τέλους και της παρούσας τροποποίησης (δηλαδη για την περίοδο 22/02/2021 - 18/11/2022). Τονίζεται ότι η διευθέτηση των οφειλόμενων ποσών για την ενδιάμεση περίοδο θα λαμβάνει χώρα χωρίς την επιβολή τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από το Τμήμα Φορολογίας.

