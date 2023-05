Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Φεβρουάριο 2023 ανήλθαν σε €56,6 εκ. σε σύγκριση με €39,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 42,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €102,2 εκ. σε σύγκριση με €67,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 50,7%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Φεβρουάριο 2023 ανέρχεται σε €475,39 σε σύγκριση με €550,10 τον Φεβρουάριο 2022, σημειώνοντας μείωση 13,6%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 27,2% του συνόλου των τουριστών τον Φεβρουάριο 2023) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €62,35 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 12,8% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €103,51. Οι τουρίστες από την Ελλάδα (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 12,6%), ξόδεψαν €47,34 ημερησίως.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή και για την ημερήσια δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πηγή: Cystat

Revenue from tourism: February 2023

Based on the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €56,6 mn in February 2023 compared to €39,6 mn in the corresponding month of the previous year, recording an increase of 42,9%.

For the period of January – February 2023, revenue from tourism is estimated at €102,2 mn compared to €67,8 mn in the corresponding period of 2022, recording an increase of 50,7%.

Expenditure analysis

The average expenditure per person was €475,39 in February 2023 compared to €550,10 in February 2022, recording a decrease of 13,6%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 27,2% of the total tourists in February 2023) spent on average €62,35 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 12,8% of the total tourists) spent on average €103,51. Tourists from Greece (the third largest market with 12,6%), spent on average €47,34 per day.

Detailed statistics on the average expenditure of tourists per person and per day by country of usual residence are presented in the following table.

Source: Cystat

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023.

Κατά τον Απρίλιο 2023, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.987, σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με 2.810 τον Απρίλιο 2022. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 1,5% στις 2.282 από 2.249 τον Απρίλιο 2022.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 23,4% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 και έφτασε τις 13.180, σε σύγκριση με 10.682 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 22,2% και έφτασαν τις 10.546, σε σύγκριση με 8.631 την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 4.784 ή 45,4% ήταν καινούρια και 5.762 ή 54,6% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 25,3% στα 1.717.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 68 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, από 44 την ίδια περίοδο του 2022.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 1.332 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, σε σύγκριση με 1.119 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 19,0%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 16,6% στα 1.044, τα βαριά φορτηγά κατά 51,4% στα 165 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 85,0% στους 37, ενώ τα οχήματα ενοικίασης μειώθηκαν κατά 9,5% στα 86.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 35 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, σε σύγκριση με 106 κατά την ίδια περίοδο του 2022.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 54,8% στις 1.031 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, σε σύγκριση με 666 την ίδια περίοδο του 2022.

Πηγή: Cystat

Registration of motor vehicles: January-April 2023

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-April 2023.

In April 2023, the total registrations of motor vehicles numbered 2.987, recording an increase of 6,3% compared to 2.810 in April 2022. Passenger saloon cars registered a rise of 1,5% to 2.282, from 2.249 in April 2022.

The main developments during the period January-April 2023 compared to the corresponding period of 2022 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 23,4% to 13.180 in January-April 2023, from 10.682 in January-April 2022.

(b) Passenger saloon cars increased to 10.546 from 8.631 in January-April 2022, recording a rise of 22,2%. Of the total passenger saloon cars, 4.784 or 45,4% were new and 5.762 or 54,6% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 25,3% to 1.717.

(c) Motor coaches and buses registered in January-April 2023 increased to 68, from 44 in the same period of 2022.

(d) Goods conveyance vehicles increased by 19,0% to 1.332 in January-April 2023, compared to 1.119 in January-April 2022. In particular, light goods vehicles increased by 16,6% to 1.044, heavy goods vehicles by 51,4% to 165 and road tractors (units of trailers) by 85,0% to 37, while rental vehicles decreased by 9,5% to 86.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-April 2023 decreased to 35 compared to 106 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc increased by 54,8% to 1.031 in January-April 2023, compared to 666 in January-April 2022.

Source: Cystat

