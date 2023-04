Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την περίοδο 16-28 Μαρτίου 2023 πραγματοποίησε συναντήσεις με τις κυπριακές αρχές στο πλαίσιο του Άρθρου IV για να συζητήσουν τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες πολιτικής. Ακολούθως στις 30/3/2023 δημοσίευσε το «Cyprus: Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission».

Η Συμπερασματική Δήλωση περιγράφει τα προκαταρκτικά ευρήματα του προσωπικού του ΔΝΤ στο τέλος μιας επίσημης επίσκεψης ή αποστολής του προσωπικού σε μια χώρα μέλος. Οι αποστολές αναλαμβάνονται ως μέρος τακτικών διαβουλεύσεων βάσει του Άρθρου IV του Καταστατικού του ΔΝΤ, ως μέρος της παρακολούθησης άλλων οικονομικών εξελίξεων από το προσωπικό.

Όσον αφορά την οικονομία, στην Δήλωση συνοψίζονται τα πιο κάτω συμπεράσματα:

Η οικονομική δραστηριότητα μεγεθύνθηκε περαιτέρω από ότι αναμένετο κατά το 2022, αλλά προβλέπεται να επιβραδυνθεί το 2023, πριν επιταχυνθεί εκ νέου το 2024. Η ανάπτυξη το 2022 υποστηρίχθηκε από την συσσωρευμένη εγχώρια ζήτηση, τα ισχυρά έσοδα από τον τουρισμό παρόλη την σημαντική μείωση των αφίξεων από τη Ρωσία και την Ουκρανία και στον συνεχόμενα διευρυμένο τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT).

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας συνέβαλαν στην αύξηση του πληθωρισμού, μεταδιδόμενες και στον δομικό πληθωρισμό εν μέσω στενότητας στην αγορά εργασίας.

Το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες αναμένεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξη το 2023.

Ακολούθως, για θέματα πολιτικής ανέφεραν ότι:

Οι πολιτικές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην διατήρηση των πλεονασμάτων που έχουν επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης των συνετών δημοσιονομικών πολιτικών και της διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, επιλύοντας παράλληλα ζητήματα προηγούμενων ετών, ιδιαίτερα των υψηλών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕX), μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του πλαισίου των εκποιήσεων.

Οι μεταρρυθμίσεις που ενσωματώνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) εξακολουθούν να παρέχουν μια ασφάλεια για περαιτέρω πρόοδο, στην ενίσχυση της διακυβέρνησης, στην αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, στο κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος και προς μια πράσινη οικονομία.

Την σύσταση για μη αναθεώρηση προς τα πάνω του μηχανισμός της αναπλήρωσης τους κόστους διαβίωσης (CoLA), ο οποίος θα αποδυνάμωσει την οικονομική ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Πηγή:Υπουργείο Οικονομικών

Μeetings with the IMF regarding Article IV

The International Monetary Fund (IMF) held meetings with the Cypriot authorities regarding Article IV between 16-28 March 2023 to discuss recent economic developments and policy priorities. On 30/3/2023 IMF published the «Cyprus: Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission».

The Concluding Statement describes the preliminary findings of IMF staff at the end of an official visit or mission of staff to a member country. The missions are undertaken as part of regular consultations under Article IV of the IMF Statute, as part of staff monitoring of other economic developments.

Regarding the economy, the Statement summarises the following conclusions:

Economic activity grew further than expected in 2022, but is forecast to decelerate in 2023, before accelerating again in 2024. Growth in 2022 was supported by pent-up domestic demand, strong revenues from tourism despite the significant decrease in arrivals from Russia and Ukraine and in the continuously expanded Information and Communications Technology (ICT) sector.

High energy prices have contributed to rising inflation, including core inflation amid labour market tightness.

Lower disposable income and tighter financial conditions are expected to slow growth in 2023.

Subsequently, on policy issues, they stated that:

Policies should focus on maintaining the surpluses achieved over the last decade, including pursuing prudent fiscal policies and safeguarding financial stability, while resolving issues of previous years, in particular high non-performing loans (NPLs), through the effective implementation of the foreclosure framework.

The reforms embedded in the Recovery and Resilience Plan (RRP) continue to provide a certainty for further progress, strengthening governance, addressing skills mismatches in the labour market, closing the digital divide and towards a green economy.

The recommendation not to revise upwards the Cost-of-Living Adjustment (CoLA) mechanism, which will weaken economic resilience and competitiveness.

Source:Ministry of Finance

