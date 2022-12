ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

In September 2022, at the Park Lane Hotel, Limassol, Elias Neocleous & Co. LLC launched its latest book “Ex Tempore”. Ex Tempore is a comprehensive publication containing basic Cypriot legislation in all branches of law. The focus of the book presentation was a speech made by Dr. Ioannis Delikostopoulos, Lawyer at the Supreme Court of Greece and Associate Professor of the Law School of the University of Athens. The text of Dr. Delikostopoulos' speech has, due to his stature, since been published in the leading Greek legal magazine “Greek Justice” (issue 5/2022).

The speech includes an interesting historical analysis which is aptly linked with extensive references to the content of the Ex-Tempore book. Dr. Delikostopoulos emphasizes, in a unique way, the ease of use of the legal edition. He then proceeds to praise Elias Neocleous & Co. LLC, for undertaking and completing an essentially altruistic project, noting the investment of time, knowledge and financial resources for the sole purpose of disseminating knowledge of Cypriot law.

Dr. Delikostopoulos also reserves special praise for the late Andreas Neocleous, distinguished lawyer, who was the visionary and architect of the Ex Tempore project.

We are delighted that a legal journal of such high prestige should reproduce the speech of Dr. Delikostopoulos. We believe that it demonstrates a recognition of the quality of this editorial effort of Elias Neocleous & Co LLC . It strengthens our adherence to our principle of promoting Cypriot law to all and our determination to undertake similar initiatives for the benefit of the Cyprus legal sector in the future.

The full article may be viewed here.

Greek Text :

Το κορυφαίο νομικό περιοδικό Ελληνική Δικαιοσύνη δημοσιεύει βιβλιοπαρουσίαση του εγχειριδίου Ex Tempore

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η δικηγορική εταιρεία Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, παρουσίασε στο ξενοδοχείο Parklane στη Λεμεσό, το νομικό της σύγγραμμα “Ex Tempore”, το οποίο περιέχει τα βασικότερα κυπριακά νομοθετήματα όλων των κλάδων δικαίου. Την παρουσίαση του συγγράμματος πραγματοποίησε ο Δρ. Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

To κείμενο της ομιλίας του Δρος Δεληκωστόπουλου, δημοσιεύτηκε προσφάτως στο κορυφαίο ελληνικό νομικό περιοδικό «Ελληνική Δικαιοσύνη» (τεύχος 5/2022). Η δημοσιευθείσα ομιλία, απολύτως χαρακτηριστική του επιστημονικού διαμετρήματος του καθηγητή, περιλαμβάνει μια ιστορική ανάλυση η οποία συνδέεται ιδιαιτέρως εύστοχα με μια εκτενή αναφορά στο περιεχόμενο του συγγράμματος Ex–Tempore. Ο Δρ Δεληκωστόπουλος τόνισε, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, το εύχρηστο του εν λόγω νομικού συγγράμματος, προτού συνεχίσει επαινώντας τη δικηγορική εταιρεία Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, για την αλτρουϊστική δαπάνη και επένδυση χρόνου των δικηγόρων της, καθώς και των οικονομικών της πόρων, με μοναδικό σκοπό τη διάδοση της γνώσης του κυπριακού δικαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης από τον Δρα. Δεληκωστόπουλο και στον αποβιώσαντα Ανδρέα Νεοκλέους, διακεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος ήταν ο οραματιστής και ο αρχιτέκτονας αυτού του έργου.

Η παραπάνω δημοσίευση, σ ένα επιστημονικό περιοδικό τόσο υψηλού κύρους, καταδεικνύει μεταξύ άλλων την αναγνώριση της ποιότητας αυτής της εκδοτικής προσπάθειάς μας, και ενισχύει περαιτέρω την αποφασιστικότητα μας ν αναλαμβάνουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον, με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας.

Το κείμενο της δημοσίευσης είναι διαθέσιμο εδώ.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.