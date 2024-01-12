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15 декабря 2020 года в Закон о подоходном налоге Кипра (далее «Закон») были внесены поправки, предусматривающие налоговые льготы для иностранцев — уменьшения подоходного налога на заработную плату для физических лиц, переезжающих на Кипр, на 20% (уменьшение на 20% налогооблагаемой базы)

В частности, до внесения поправки Закон предусматривал 20%-ную скидку на налогообложение вознаграждения иностранца, ранее не являющегося налоговым резидентом Кипра и на в настоящее время занимающего любую должность на Кипре, или налоговую льготу в размере 8,550 евро (в зависимости от того, какая из этих сумм была ниже).

Получить скидку на оплату подоходного налога можно было максимум на пять лет, начиная с 1 января года, следующего за годом начала трудовой деятельности на Кипре. Скидка действовала до 2020 года.

После внесения поправок Закон предусматривает продление срока освобождения от выплаты полной суммы налога на зарплату до 2025 года. Таким образом, лица, которые рассматривают возможность переезда (или уже переехали) на Кипр и/или устраиваются на работу на Кипре, могут продолжать пользоваться налоговыми льготами до 2025 года включительно (с учетом пятилетнего ограничения).

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