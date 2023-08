ARTICLE

Global fintech funding falls to US$52.4bn, but it's not all bad news

KPMG Pulse of Fintech – H1'2023

Americas sees fintech funding climb from US$28.9 billion in H2'22 to US$36.1 billion in H1'2

With US$8.2 billion of funding, supply chain and logistics focused fintech funding surpasses previous annual record.

H1'23's US$1.7 billion in green fintech funding already ahead of 2022 total

The first six months of 2023 were difficult for the fintech market globally, with both total funding and the number of deals dropping, from US$63.2 billion across 2,885 deals in H2'22 to US$52.4 billion in across 2,153 deals in H1'23. The cloud of uncertainty permeating the market continued to wear on investors, driven by factors including global macroeconomic concerns (high inflation and rising interest rates), geopolitical tensions (the ongoing conflict between Russia and the Ukraine), and tech sector challenges (depressed valuations and a continued lack of exits). The collapse of several US banks early in 2023 likely also kept many investors in wait and see mode during H1'23.

But not all the news was negative in H1'23. According to the H1'23 edition of KPMG's Pulse of Fintech, a number of sectors attracted robust funding during the first half of 2023. Supply chain and logistics-focused fintechs attracted US$8.2 billion in funding in H1'23—well above the space's 2019 annual record of US$5.5 billion. Green fintech also had robust interest, with US$1.7 billion of funding during H1'23— already slightly ahead of its 2022 results (US$1.5 billion).

At a regional level, the Americas saw fintech funding grow—from US$28.9 billion to US$36.1 billion between H2'22 and H1'23—despite a decline in deals volume—from 1,323 to 1,011 deals—over the same timeframe. In the EMEA region, fintech funding dropped by more than 50%, falling from US$27.3 billion across 963 deals in H2'22 to US$11.2 billion across 702 deals in H1'23. Fintech funding also dropped in the ASPAC region—from US$6.8 billion across 583 deals in H2'22 to US$5.1 billion across 432 deals in H1'23.

“It wasn't a surprise to see fintech funding decline in the first six months of 2023, given the enormous headwinds pressuring the market at the moment,” said Judd Caplain, Global Head of Financial Services at KPMG. “But the long-term business case for many subsectors within fintech remains very strong—particularly for sectors like payments, insurtech, and wealthtech. Once market conditions begin to even out, funding will likely rebound--if not to the record level experienced in 2021.”

H1'23—Key Highlights

Global funding in fintech dropped from US$63.2 billion across 2,885 deals in H2'22 to US$52.4 billion across 2,153 deals in H1'23.

The Americas attracted US$36.1 billion in fintech funding across 1,011 deals in H1'23—of which the US accounted for US$34.9 billion across 809 deals. The EMEA region attracted US$11.1 billion across 702 deals, while the ASPAC region attracted US$5.1 billion across 432 deals.

Global VC funding declined from US$28.3 billion in H2'22 to US$27.3 billion in H1'23. The Americas attracted US$16 billion in funding during H1'23—of which the US accounted for US$15.1 billion, while EMEA attracted US$6.6 billion in VC funding, and the ASPAC region saw US$4.6 billion.

Global M&A activity was quite soft in H1'23, with only US$24 billion in deal value, including US$19.3 billion in the Americas (US$19.2 billion in the US), US$4.3 billion in the EMEA region, and US$460 million in the ASPAC region.

Global PE funding was also very soft with US$1.1 billion in funding in H1'23, including US$768 million in the Americas (US$627 million in the US), US$279.5 million in the EMEA region, and US$60.5 million in the ASPAC region.

Corporate-participating funding accounted for US$16.7 billion in funding during H1'23, including US$10.8 billion in the Americas (US$10.4 billion in the US), US$3.1 billion in the ASPAC region, and US$2.7 billion in the EMEA region.

Payments accounted for US$16.2 billion of funding in H1'23, while artificial intelligence and machine learning focused fintech attracted US$8.8 billion, supply chain and logistics focused fintech attracted US$8.2 billion, and insurtech attracted US$4.7 billion.

The US accounts for more than two-thirds of H1'23 fintech funding

The US took the lion's share of fintech funding in H1'23, its US$34.9 billion in funding accounting for more than two-thirds of the US$52.4 seen globally. The US also attracted five of the seven US$1 billion+ fintech deals of H1'23, including the US$8 billion buyout of Coupa by Thomas Bravo, the US$6.9 billion VC raise by Stripe, the US$4 billion acquisition of EVO payments by Global Payments, the US$2.6 billion buyout of Duck Creek Technologies by Vista Equity Partners, and the US$1.8 billion buyout of Moneygram by Madison Dearborn Partners LLC. The EMEA region and ASPAC regions each attracted a single US$1 billion+ deal during H1'23; in EMEA, UK-based Wood Mackenzie was acquired by Veritas Capital for US$3.1 billion, while in ASPAC, China-based Chongqing Ant Consumer Finance held a US$1.5 billion VC funding round.

EMEA region sees falls more than 50 percent in funding between H2'22 and H1'23

Total fintech funding in the EMEA region was just US$11 billion in H1'23—less than half the US$27 billion seen in H2'22. The UK attracted over half of this amount (US$6 billion), including the US$3.1 billion buyout of Wood Mackenzie by Veritas, a US$602 million raise by AI-powered lending company Abound, and a US$250 million raise by e-trading platform eToro. While other countries in the region lagged far behind the UK's results, several countries attracted deals over US$250 million, including France (Ledger—US$493 million), Switzerland (Teylor—US$299 million; Metaco—US$250 million), and Mauritius (Bold Prime—US$250 million).

ASPAC sees fintech funding decline to US$5.1 billion in H1'23

Fintech funding in the ASPAC region dropped from US$6.8 billion in H2'22 to US$5.1 billion in H1'23—a far cry from the record-breaking six months experienced in H1'22 when fintech funding reached over US$45 billion. The largest fintech deal in the ASPAC region during H1'23 was US$1.5 billion raise by China-based consumer finance services company Chongqing Ant Consumer Finance. Other deals in the region during the quarter were significantly smaller, including the US$304 million buyout of India-based SME lending company Vistaar Finance by PE firm Warburg Pincus, the US$270 million raise by Singapore-based credit services firm Kredivo Holdings, and a US$200 million raise by India-based digital lending platform Creditbee.

Payments remains top fintech subsector with US$16 billion in funding in H1'23

Payments continued to attract a large share of fintech funding globally during H1'23, accounting for US$16.2 billion in funding, including the three largest deals of the quarter—the US$8 billion buyout of Coupa by Thomas Bravo, the US$6.9 billion VC raise by Stripe, and the US$4 billion acquisition of EVO payments by Global Payments.

Supply chain and logistics and green fintech buck downward trends

In H1'23, a number of growing fintech subsectors bucked downward trends, showing resilience and the ability to retain interest and funding despite current market challenges. In particular, supply chain and logistics-focused fintechs accounted for US$8.2 billion of fintech funding in H1'23—a record annual high with six months left in 2023. Green fintech attracted US$1.7 billion in funding during H1'23—already ahead of the sector's 2022's total results. Other sectors that saw strong funding in H1'23 included insurtech (US$4.7 billion) and B2B fintech (US$3.7 billion).

In uncertain future, AI expected to make big gains

With no end to many of the geopolitical and macroeconomic uncertainties in sight, fintech funding in H2'23 is expected to remain relatively soft—although if the market stabilizes, fintech funding could start to see a cautious rebound. One area well-positioned to see a strong uptick in interest from investors in H2'23 is artificial intelligence—and generative AI, in particular—as companies around the world look to leverage AI's full potential as part of efforts to improve both operational efficiencies and customer value.

“It is still very early days when it comes to the application of generative AI to use cases in financial services,” said Anton Ruddenklau, Global Fintech Leader at KPMG. “But looking forward, it is an area that is attracting enormous interest and funding—particularly in areas like cybersecurity, regtech, and wealthtech. Over the next six months, we'll start to see an uptick in investors embracing the space as corporates demand ways to leverage generative AI effectively.”

Pangratios Vanezis, Board Member and Head of Fintech, Enterprise and Startups KPMG Cyprus, commented:

“The recent developments in AI have put an enormous pressure on fintech investment in anticipation of how this is incorporated in fintech technologies. However, the payments and regtech sectors have shown robustness, indicative that the market is evolving and gearing up readiness for the next big wave of investment.”





Η παγκόσμια χρηματοδότηση fintech μειώνεται στα 52,4 δισ. δολάρια

KPMG Pulse of Fintech – Πρώτο εξάμηνο 2023

Στην Αμερική η χρηματοδότηση fintech αυξάνεται από 28,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2ο εξάμηνο του 2022 σε 36,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 1ο εξάμηνο του 2023.

Με χρηματοδότηση ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η χρηματοδότηση fintech που επικεντρώνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και το logistics ξεπερνά το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ.

Η χρηματοδότηση πράσινης fintech για το πρώτο εξάμηνο του 2023 είναι ήδη 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια πιο πάνω από ολόκληρο το 2022 συνολικά.

Οι πρώτοι έξι μήνες του 2023 ήταν δύσκολοι για την αγορά fintech παγκοσμίως, με τόσο τη συνολική χρηματοδότηση όσο και τον αριθμό των συμφωνιών να μειώνονται, από 63,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2.885 συμφωνίες το 2ο εξάμηνο του 2022 σε 52,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2.153 συμφωνίες το 1ο εξάμηνο του 2023. H αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά συνέχισε να επηρεάζει τους επενδυτές, λόγω παραγόντων όπως οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανησυχίες (υψηλός πληθωρισμός και αυξανόμενα επιτόκια), οι γεωπολιτικές εντάσεις (η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας) και οι προκλήσεις του τεχνολογικού τομέα (συμπιεσμένες αποτιμήσεις και συνεχιζόμενη έλλειψη εξόδων). Η κατάρρευση αρκετών αμερικανικών τραπεζών στις αρχές του 2023 πιθανότατα κράτησε επίσης πολλούς επενδυτές σε κατάσταση αναμονής κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2023.

Ωστόσο, δεν ήταν όλα τα νέα αρνητικά το 1ο εξάμηνο του 2023. Σύμφωνα με την έκδοση H1'23 Pulse of Fintech της KPMG, ορισμένοι τομείς επέφεραν υψηλή χρηματοδότηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023. Οι fintech που εστιάζουν στην εφοδιαστική αλυσίδα και το logistics προσέλκυσαν χρηματοδότηση ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 1ο εξάμηνο του 2023 - πολύ πάνω από το ετήσιο ρεκόρ του χώρου το 2019 των 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η πράσινη fintech είχε επίσης ισχυρό ενδιαφέρον, με χρηματοδότηση 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το 1ο εξάμηνο του 2023 - ήδη ελαφρώς μπροστά από τα αποτελέσματα του 2022 (1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αμερική είδε τη χρηματοδότηση fintech να αυξάνεται - από 28,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 36,1 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2ου και 1ου εξαμήνου - παρά τη μείωση του όγκου των συμφωνιών - από 1.323 σε 1.011 συμφωνίες - κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Στην περιοχή EMEA, η χρηματοδότηση fintech μειώθηκε περισσότερο από 50%, από 27,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 963 συμφωνίες το 2ο εξάμηνο του 2022 σε 11,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 702 συμφωνίες το 1ο εξάμηνο του 2023. Η χρηματοδότηση Fintech μειώθηκε επίσης στην περιοχή ASPAC - από 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε 583 συμφωνίες το 2ο εξάμηνο του 2022 σε 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε 432 συμφωνίες το 1ο εξάμηνο του 2023.

«Δεν ήταν έκπληξη να δούμε τη χρηματοδότηση fintech να μειώνεται τους πρώτους έξι μήνες του 2023, δεδομένων των τεράστιων αντιξοοτήτων που πιέζουν την αγορά αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Judd Caplain, Global Head of Financial Services της KPMG. «Ωστόσο, το μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σενάριο για πολλούς υποτομείς στο fintech παραμένει πολύ ισχυρό - ιδιαίτερα για τομείς όπως οι πληρωμές, η insurtech και η wealthtech. Μόλις οι συνθήκες της αγοράς αρχίσουν να εξομαλύνονται, η χρηματοδότηση πιθανότατα θα ανακάμψει - αν όχι στο επίπεδο ρεκόρ που σημειώθηκε το 2021».

Πρώτο εξάμηνο 2023—Κύρια σημεία

Η παγκόσμια χρηματοδότηση fintech μειώθηκε από 63,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2.885 συμφωνίες το 2ο εξάμηνο του 2022 σε 52,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2.153 συμφωνίες το 1ο εξάμηνο του 2023.

Η Αμερική προσέλκυσε 36,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση fintech σε 1.011 συμφωνίες το 1ο εξάμηνο του 2023 - εκ των οποίων οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 809 συμφωνίες. Η περιοχή EMEA προσέλκυσε 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε 702 συμφωνίες, ενώ η περιοχή ASPAC προσέλκυσε 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε 432 συμφωνίες.

Η παγκόσμια χρηματοδότηση VC μειώθηκε από 28,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2ο εξάμηνο του 2022 σε 27,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 1ο εξάμηνο του 2023. Η Αμερική προσέλκυσε χρηματοδότηση ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2023 - εκ των οποίων οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η περιοχή EMEA προσέλκυσε 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση VC και η περιοχή ASPAC 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν αρκετά ήπια το 1ο εξάμηνο του 2023, με συμφωνίες 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 19,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αμερική (19,2 δισεκατομμύρια δολάρια), 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή της ΕΜΕΑ και 460 εκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή ASPAC.

Η παγκόσμια χρηματοδότηση PE ήταν επίσης ήπια με 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση το πρώτο εξάμηνο του 2023, συμπεριλαμβανομένων 768 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αμερική (627 εκατομμύρια δολάρια), 279,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή EMEA και 60,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή ASPAC.

Η χρηματοδότηση από εταιρική συμμετοχή αντιπροσώπευε χρηματοδότηση 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το 1ο εξάμηνο του 2023, συμπεριλαμβανομένων 10,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αμερική (10,4 δισεκατομμύρια δολάρια), 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή ASPAC και 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή EMEA.

Οι πληρωμές αντιπροσώπευαν χρηματοδότηση 16,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 1ο εξάμηνο του 2023, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση εστιασμένη στο fintech προσέλκυσαν 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια, το fintech με εστίαση στην αλυσίδα εφοδιασμού και τα logistics προσέλκυσαν 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια και η τεχνολογία insurtech προσέλκυσε 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περισσότερα από τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης fintech για το πρώτο εξάμηνο του 2023

Οι ΗΠΑ πήραν τη μερίδα του λέοντος της χρηματοδότησης fintech το πρώτο εξάμηνο του 2023, με τη χρηματοδότηση 34,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων να αντιστοιχεί σε περισσότερα από τα δύο τρίτα των 52,4 δολαρίων παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ προσέλκυσαν επίσης πέντε από τις επτά συμφωνίες fintech $1 δισεκατομμυρίου+ του 1ου εξαμήνου του 2023, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Coupa από τον Thomas Bravo, της αύξησης 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων VC από την Stripe, της εξαγοράς 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων πληρωμών EVO από την Global Payments , την εξαγορά 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Duck Creek Technologies από την Vista Equity Partners και την εξαγορά 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Moneygram από τη Madison Dearborn Partners LLC.

Η περιοχή EMEA και οι περιφέρειες ASPAC προσέλκυσαν από μία συμφωνία 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων + κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2023ο, στην EMEA, η Wood Mackenzie με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο εξαγοράστηκε από την Veritas Capital για 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στην ASPAC, η Chongqing Ant Consumer Finance με έδρα την Κίνα πραγματοποίησε γύρο χρηματοδότησης VC 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στην περιοχή EMEA περιορίζεται περισσότερο από 50 τοις εκατό η χρηματοδότηση μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2022 και του 1ου εξαμήνου του 2023

Η συνολική χρηματοδότηση fintech στην περιοχή της EMEA ήταν μόλις 11 δισεκατομμύρια δολάρια το 1ο εξάμηνο του 2023 - λιγότερο από το ήμισυ των 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρατηρήθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2022. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσε πάνω από το ήμισυ αυτού του ποσού (6 δισεκατομμύρια δολάρια), συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Wood Mackenzie από την Veritas με 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξησης 602 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία δανεισμού Abound που στηρίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη και 250 εκατομμυρίων δολαρίων από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου eToro. Ενώ άλλες χώρες της περιοχής υστερούσαν από τα αποτελέσματα του Ηνωμένου Βασιλείου, αρκετές χώρες προσέλκυσαν συμφωνίες άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας (Ledger—493 εκατομμύρια δολάρια), της Ελβετίας (Teylor—299 εκατομμύρια δολάρια, της Metaco—250 εκατομμύρια δολάρια) και του Μαυρίκιου ( Bold Prime—250 εκατομμύρια δολάρια).

Στην περιοχή ASPAC η χρηματοδότηση fintech μειώνεται στα 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 1ο εξάμηνο του 2023

Η χρηματοδότηση Fintech στην περιοχή ASPAC μειώθηκε από 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του 2022 σε 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 1ο εξάμηνο του 2023 –μακριά από το ρεκόρ έξι μηνών που σημειώθηκε το 1ο εξάμηνο του 2022, όταν η χρηματοδότηση fintech έφτασε τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μεγαλύτερη συμφωνία fintech στην περιοχή ASPAC κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2023 ήταν 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών καταναλωτικής χρηματοδότησης Chongqing Ant Consumer Finance με έδρα την Κίνα. Άλλες συμφωνίες στην περιοχή κατά τη διάρκεια του τριμήνου ήταν σημαντικά μικρότερες, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς 304 εκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας δανεισμού ΜΜΕ Vistaar Finance από την εταιρεία PE Warburg Pincus, της συγκέντρωσης 270 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία πιστωτικών υπηρεσιών με έδρα τη Σιγκαπούρη Kredivo Holdings και 200 εκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα ψηφιακού δανεισμού Creditbee με έδρα την Ινδία.

Οι πληρωμές παραμένουν ο κορυφαίος υποτομέας fintech με χρηματοδότηση 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 1ο εξάμηνο του 2023

Οι πληρωμές συνέχισαν να προσελκύουν μεγάλο μερίδιο χρηματοδότησης fintech παγκοσμίως κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2023, αντιπροσωπεύοντας χρηματοδότηση 16,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των τριών μεγαλύτερων συμφωνιών του τριμήνου - της εξαγοράς 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Coupa από τον Thomas Bravo, της αύξησης 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων VC από την Stripe και την εξαγορά 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων πληρωμών EVO από την Global Payments.

Η εφοδιαστική αλυσίδα, τα logistics και το πράσινο fintech μειώνουν τις πτωτικές τάσεις

Το 1ο εξάμηνο του 2023, ορισμένοι αναπτυσσόμενοι υποτομείς fintech σημείωσαν πτωτική τάση, δείχνοντας ανθεκτικότητα και ικανότητα διατήρησης ενδιαφέροντος και χρηματοδότησης παρά τις προκλήσεις της αγοράς. Ειδικότερα, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που εστιάζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού και τα logistics αντιπροσώπευσαν χρηματοδότηση fintech 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 1ο εξάμηνο του 2023—ένα υψηλό ετήσιο ρεκόρ. Το πράσινο fintech προσέλκυσε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2023—ήδη πριν από το τα συνολικά αποτελέσματα του κλάδου για το 2022. Άλλοι τομείς που δέχθηκαν ισχυρή χρηματοδότηση το 1ο εξάμηνο του 2023 ήταν η insurtech (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια) και η χρηματοοικονομική τεχνολογία B2B (3,7 δισεκατομμύρια δολάρια).

Σε ένα αβέβαιο μέλλον, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επιφέρει μεγάλα κέρδη

Χωρίς τέλος σε πολλές από τις γεωπολιτικές και μακροοικονομικές αβεβαιότητες, η χρηματοδότηση fintech το δεύτερο εξάμηνο του 2023 αναμένεται να παραμείνει σχετικά ήπια - αν και εάν σταθεροποιηθεί η αγορά, η χρηματοδότηση fintech θα μπορούσε να αρχίσει να έχει ανάκαμψη. Ένας τομέας που βρίσκεται σε καλή θέση για να δει μια ισχυρή άνοδο του ενδιαφέροντος από τους επενδυτές για το δεύτερο εξάμηνο του 2023 είναι η τεχνητή νοημοσύνη —και ειδικότερα η γενετική τεχνητή νοημοσύνη— καθώς οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης ως μέρος των προσπαθειών για τη βελτίωση τόσο της λειτουργικής αποτελεσματικότητας όσο και της αξία για τον πελάτη.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς αναφορικά με την εφαρμογή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών», δήλωσε ο Anton Ruddenklau, Global Fintech Leader στην KPMG. «Κοιτάζοντας το μέλλον, είναι ένας τομέας που προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον και χρηματοδότηση – ιδιαίτερα σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η regtech και η τεχνολογία wealthtech. Τους επόμενους έξι μήνες, θα αρχίσουμε να παρατηρούμε αύξηση στους επενδυτές που ενδιαφέρονται για τον χώρο, καθώς οι οργανισμοί απαιτούν τρόπους για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη».

O Παγκράτιος Βανέζης, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Ομάδας Fintech, Επιχειρηματικότητας & Νεοφυών Επιχειρήσεων της KPMG Κύπρου, δήλωσε:

«Οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ασκήσει μεγάλη πίεση στις επενδύσεις fintech εν αναμονή του τρόπου με τον οποίο αυτές ενσωματώνονται στις τεχνολογίες fintech αλλά οι τομείς πληρωμών και κανονιστικής τεχνολογίας (regtech) έδειξαν ευρωστία, ενδεικτικό του ότι η αγορά εξελίσσεται και προετοιμάζεται για το επόμενο κύμα επενδύσεων».

