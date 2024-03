ARTICLE

We would like to remind you that base on the law provisions, the employers should at each month end pay the employee and also provide him/her with a pay slip showing the details of the amounts paid and the employee and employers contributions.

Our office hereby would like to inform you that we are providing this service also and we are able to prepare payroll and send pay slips to your employees.

Πιστοποιητικά πληρωμής μισθοδοσίας

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι με βάση την νομοθεσία ο εργοδότης στο τέλος κάθε μήνα θα πρέπει μαζί με την πληρωμή του μισθού να δίνει στον υπάλληλο του πιστοποιητικό πληρωμής μισθοδοσίας το οποίο θα αναλύει τα στοιχεία της μισθοδοσίας για τον συγκεκριμένο μήνα.

Το γραφείο μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει ότι παρέχουμε και αυτή την υπηρεσία και είμαστε στην διάθεση σας για ετοιμασία μηνιαίας μισθοδοσίας και ετοιμασίας και αποστολής πιστοποιητικών πληρωμής μισθοδοσίας στους υπαλλήλους σας, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

