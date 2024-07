Economics Weekly Alert 24/2024

Παράταση ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/6/2024 ( ΚΔΠ 209/2024), παρατείνεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2024 η ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Ολικό Εισόδημα για το έτος 2023, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Η Δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο « TAXISnet - Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2023».

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Extension of the date of submission of the Individual's Income Statement for the year 2023

The Tax Department informs that, based on a Decree of the Council of Ministers dated 21/6/2024 ( KDP 209/2024), the date of timely submission of the Individual's Income Declaration for the year 2023 and payment of the tax due is extended until 31October 2024.

It is reminded that employees, pensioners and self-employed persons whose Gross Total Income for the year 2023 exceeds the amount of €19,500 are obliged to submit an Individual's Income Declaration for the year 2023.

The Declaration is submitted through the TaxisNet system at https://taxisnet.mof.gov.cy address.

On the website of the Tax Department www.mof.gov.cy/tax useful information material has been posted for completing and submitting the Declaration, under the icon "TAXISnet - Income Statement of Individual 2023".

Source: Tax Department

Δέκα νέες ψηφιακές υπηρεσίες Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού στη διάθεση του πολίτη Κοινή Συνέντευξη Τύπου Υπουργού Εσωτερικών και Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2024, παρουσιάστηκαν οι δέκα νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αρχείου Πληθυσμού, που αναπτύχθηκαν από την εξειδικευμένη ομάδα Digital Services Factory του Υφυπουργείου, στη βάση μιας πολιτοκεντρικής φιλοσοφίας, που θέτει τις ανάγκες του πολίτη στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας.

Πρόκειται για υπηρεσίες που αφορούν στον κάθε πολίτη και εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του στόχου της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και τη διευκόλυνση κάθε αλληλεπίδρασης και συναλλαγής του πολίτη με το κράτος, διασφαλίζοντας την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία.

Στην πρώτη φάση του έργου ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Αρχείου Πληθυσμού που τίθεται από σήμερα σε λειτουργία, οι πολίτες μπορούν μέσω της Πύλης Gov.cy να αιτηθούν την επανέκδοση πιστοποιητικών γέννησης και θανάτου και προξενικών πιστοποιητικών γέννησης και θανάτου, την υποβολή αίτησης για την έκδοση ή την ανανέωση δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου για ενήλικες, την έκδοση πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής και την έκδοση βεβαίωσης καταγωγής για φοιτητές. Επιπλέον των υπηρεσιών αυτών, οι πολίτες θα μπορούν στο εξής να έχουν πρόσβαση στον κατάλογο των πιστοποιητικών που θα έχουν εκδώσει, ενώ θα προσφέρεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των πιστοποιητικών από Υπηρεσίες, στις οποίες θα κατατίθενται τα έγγραφα.

Με εξαίρεση τις υπηρεσίες έκδοσης και ανανέωσης δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίου, για τις οποίες απαιτείται επίσκεψη σε κάποιο από τα σημεία εξυπηρέτησης για τη λήψη των βιομετρικών στοιχείων, η διαδικασία για τις υπόλοιπες υπηρεσίες ολοκληρώνεται διαδικτυακά, εύκολα και σύντομα, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να μεταβεί σε σημείο εξυπηρέτησης. Οι ψηφιακές υπηρεσίες προσφέρονται σε πρώτο στάδιο στα Ελληνικά, με πρόθεση σύντομα να είναι διαθέσιμες και στα Αγγλικά.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, αυτή η πρώτη δέσμη υπηρεσιών αποτελεί μόνο την απαρχή της διαδικασίας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Αρχείου Πληθυσμού. Αφού ευχαρίστησε το Υφυπουργείο για την αγαστή συνεργασία, πρόσθεσε πως «στόχος μας είναι, με τη βοήθεια του Υφυπουργείου Έρευνας, να περάσουμε στην πλήρη ψηφιοποίηση του Αρχείου Πληθυσμού, έτσι ώστε να μειώσουμε τον χρόνο εξυπηρέτησης και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και φιλικό προς τον πολίτη κράτος, συμβάλλοντας την ίδια στιγμή στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.»

Με τη σειρά του, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νικόδημος Δαμιανού στάθηκε στη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στον άξονα της ψηφιακής μετάβασης, αναφέροντας πως οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην πορεία για την πλήρη ψηφιοποίηση της εξυπηρέτησης του πολίτη. «Απλοποιώντας παράλληλα διαδικασίες και εφαρμόζοντας σύγχρονες, ευέλικτες μεθοδολογίες που βελτιώνουν ουσιαστικά την εμπειρία του χρήστη, επιταχύνουμε την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής του πολίτη με το κράτος», δήλωσε ο Υφυπουργός. «Με στοχευμένα βήματα», πρόσθεσε, «κτίζουμε τον Κύπριο Ψηφιακό Πολίτη και του δίνουμε τα εργαλεία που χρειάζεται για να πλοηγηθεί εύκολα και με ασφάλεια στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.»

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, παρουσιάστηκε από Λειτουργό της Διεύθυνσης Αρχείου Πληθυσμού η διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού γέννησης και δελτίου ταυτότητας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Ten new digital services of the Civil Registry Department now available to citizens

Joint Press Conference of the Minister of Interior and the Deputy Minister of Research, Innovation, and Digital Policy

At a joint press conference held on 27 June 2024, the Minister of Interior and the Deputy Minister of Research, Innovation, and Digital Policy presented ten new digital services of the Civil Registry Directorate. These services were developed by the specialised Digital Services Factory team of the Deputy Ministry, following a citizen-centric philosophy that prioritises the needs of citizens.

These services, which concern every citizen, are part of the broader framework of the Christodoulides Government's goal of digital modernisation. This initiative aims to simplify and facilitate interactions and transactions between citizens and the state, ensuring better quality service and significantly reducing bureaucracy.

In the first phase of the project, which becomes operational today, citizens can apply through the Gov.cy Portal for the reissue of birth and death certificates, consular birth and death certificates, the issuance or renewal of identity cards and passports for adults, the issuance of permanent residence certificates, and the issuance of certificates of origin for students. Additionally, citizens can now access the list of certificates they have issued, and services can confirm the validity of these certificates when submitted.

Except for the issuance and renewal of identity cards and passports, which require a visit to a service point to collect biometric data, the process for the other services is completed online, easily and quickly, without the need for a visit to a service point. Initially, these digital services are offered in Greek, with plans to provide them in English soon.

According to the Minister of Interior, Mr. Constantinos Ioannou, this first set of services marks the beginning of the Civil Registry's digitalisation process. After thanking the Deputy Ministry for their excellent cooperation, he added, "Our goal, with the help of the Deputy Ministry of Research, is to achieve the full digitisation of the Civil Registry, reducing service times and creating a modern, citizen-friendly state while contributing to the reduction of our environmental footprint."

Deputy Minister of Digital Policy, Mr. Nikodemos Damianou, emphasised the Government's commitment to digital transition, stating that these services are a step towards full digitalisation of citizen services. "By simplifying procedures and applying modern, flexible methodologies that substantially improve the user experience, we accelerate the completion of every transaction between citizens and the state," he said. "With targeted steps, we are building the Cypriot Digital Citizen and providing the tools needed to navigate easily and safely in the new digital environment."

During the press conference, an officer of the Civil Registry Directorate demonstrated the procedure for applying for a birth certificate and an identity card.

Source: Press and Information Office

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών στους Κλάδους του Χονδρικού Εμπορίου και του Εμπορίου/Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων: 1ο τρίμηνο 2024

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 15,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index in the Divisions of Wholesale Trade and of Trade/Repair of Motor Vehicles: 1st quarter of 2024

The Turnover Value Index of Wholesale Trade (Division 46) during the first quarter of 2024 recorded an increase of 3,2% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the Turnover Value Index of Sales and Repair of Motor Vehicles (Division 45) recorded an increase of 15,7% compared to the corresponding quarter of the previous year.

Source: Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Μάιος 2024

Κατά τον Μάιο 2024, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 122.359 τόνους, σημειώνοντας ελαφριά μείωση -0,2% σε σχέση με τον Μάιο 2023. Πτώση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-30,1%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (-26,5%), πετρελαίου θέρμανσης (-19,4%), πετρελαίου κίνησης (-6,5%) και βενζίνης (-2,0%). Αντίθετα, αύξηση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (4,2%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (58,7%).Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 4,7% στους 53.484 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Μάιο 2024 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024 σημείωσαν άνοδο 6,4%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (12,7%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (3,9%) και βενζίνης (3,4%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Μαΐου 2024 αυξήθηκαν κατά 27,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2024, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 2,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Imports, sales and stocks of petroleum products: May 2024

In May 2024, the total sales of petroleum products amounted to 122.359 tonnes, recording a minor drop of 0,2% compared to May 2023. A decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-30,1%), as well as in the sales of heavy fuel oil (-26,5%), heating gasoil (-19,4%), road diesel (-6,5%) and motor gasoline (-2,0%). On the contrary, an increase was recorded in the provisions of aviation kerosene (4,2%) as well as in the sales of light fuel oil (58,7%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have decreased by 4,7% to 53.484 tonnes.

The total sales of petroleum products in May 2024 compared to April 2024 recorded an increase of 6,4%. Indicatively, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (12,7%) and in the sales of road diesel (3,9%) and gasoline (3,4%). The total stocks of petroleum products at the end of May 2024 rose by 27,2% compared to the end of the previous month.

During the period January – May 2024, the total sales of petroleum products increased by 2,2% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Απρίλιος 2024

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Απρίλιο 2024 έφθασε στις 106,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2023. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου– Απριλίου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 7,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2023. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+36,9%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+31,2%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+2,1%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2023 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+21,3%), κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+19,1%), παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+16,6%), κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+13,3%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+8,0%) και βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+7,8%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+47,6%), στα μεταλλεία και λατομεία (+19,1%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+17,7%), στην ανάκτηση υλικών (+16,7%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+15,8%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+11,9%) και στην κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+11,6%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2023 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-3,1%), της παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-1,9%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-0,9%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Production Index: April 2024

In April 2024, the Industrial Production Index reached 106,8 units (base 2021=100), recording an increase of 8,2% compared to April 2023. For the period January – April 2024, the index recorded an increase of 5,9% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 7,3% compared to April 2023. An increase was also observed in the sectors of mining and quarrying (+36,9%), water supply and materials recovery (+31,2%) and electricity supply (+2,1%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to April 2023 were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+21,3%), machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+19,1%), basic metals and fabricated metal products (+16,6%), furniture and repair/installation of machinery and equipment (+13,3%), rubber and plastic products (+8,0%) and wood and products of wood and cork, except furniture (+7,8%).

Comparing the rates of change for the period January – April 2024 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+47,6%), mining and quarrying (+19,1%), the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+17,7%), materials recovery (+16,7%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+15,8%), the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+11,9%) and the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+11,6%). The only activities where negative changes in production were registered were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-3,1%), the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-1,9%) and electricity supply (-0,9%).

Source: Cystat

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάιο 2024, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουνίου 2024.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο 2024 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €925,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €209,1 εκ. τον Απρίλιο 2024. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 2,8%, σε σύγκριση με 1,4% τον Απρίλιο 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Μάιο 2024 έφθασε στα €53,3 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €778,8 εκ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοδοτικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €107,6 εκ. και €315,1 εκ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν επίσης αύξηση, η οποία ανήλθε στα €356,0 εκ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάιο 2024 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €70,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €278,6 εκ. τον Απρίλιο 2024. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 1,2%, παραμένοντας αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάιο 2024 έφθασε στα €24,9 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €59,6 εκ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €3,4 εκ. και €62,2 εκ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €6,0 εκ.

Πατήστε εδώ.

Footnotes

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.

2) Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Monetary Financial Institutions (MFIs) Deposits and Loans Statistics

The Central Bank of Cyprus has today released the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of May 2024, which are included in the June 2024 edition of Monetary and Financial Statistics.

Total deposits in May 2024 recorded a net increase1 of €925,7 million, compared with a net increase of €209,1 million in April 2024. The annual growth rate of total deposits stood at 2,8%, compared with 1,4% in April 2024. The outstanding amount of total deposits reached €53,3 billion in May 2024.

Deposits of Cyprus residents exhibited an increase of €778,8 million. More analytically, deposits of households and non-financial corporations increased by €107,6 million and €315,1 million respectively. Deposits of the remaining domestic sectors2 also exhibited increase, which stood at €356,0 million.

Total loans in May 2024 recorded a net increase of €70,2 million, compared with a net decrease of €278,6 million in April 2024. The annual growth rate of total loans stood at 1,2%, remaining unchanged compared with April 2024. The outstanding amount of total loans reached €24,9 billion in May 2024.

Loans to Cyprus residents exhibited an increase of €59,6 million. More analytically, loans to households and non-financial corporations increased by €3,4 million and €62,2 million respectively. Loans to the remaining domestic sectors2 exhibited a total decrease of €6,0 million.

Click here.

Footnotes

1) Τhe term "net decrease/increase" represents the term "transactions", i.e. it does not include the changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments.

2) The remaining domestic sectors include investment funds, other financial intermediaries, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lenders, insurance corporations and pension funds and general government.

Source: Central Bank of Cyprus

