Economics Weekly Alert 23/2024

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €598,3 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €376,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 αυξήθηκαν κατά €389,9 εκ. (+13,5%) και ανήλθαν στα €3.282,5 εκ. σε σύγκριση με €2.892,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €65,8 εκ. (+6,4%) και ανήλθαν στα €1.090,7 εκ. σε σύγκριση με €1.024,9 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €69,8 εκ. (+10,2%) και ανήλθαν στα €752,5 εκ. σε σύγκριση με €682,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €108,3 εκ. (+12,5%) και ανήλθαν στα €977,9 εκ. σε σύγκριση με €869,6 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €135,7 εκ. (+17,4%) και ανήλθαν στα €915,2 εκ. σε σύγκριση με €779,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €69,6 εκ. (+46,8%) και ανήλθαν στα €218,3 εκ. σε σύγκριση με €148,7 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €6,9 εκ. και ανήλθαν στα €11,0 εκ. σε σύγκριση με €4,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €0,2 εκ. (+0,8%) και ανήλθε στα €24,4 εκ. σε σύγκριση με €24,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Oι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €3,4 εκ. (+8,2%) και ανήλθαν στα €45,0 εκ. σε σύγκριση με €41,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 αυξήθηκαν κατά €168,0 εκ. (+6,7%) και ανήλθαν στα €2.684,2 εκ. σε σύγκριση με €2.516,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €70,6 εκ. (+7,0%) και ανήλθαν στα €1.083,7 εκ. σε σύγκριση με €1.013,1 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €113,9 εκ. (+14,4%) και ανήλθαν στα €903,7 εκ. σε σύγκριση με €789,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €1,4 εκ. (+4,3%) και ανήλθαν στα €33,9 εκ. σε σύγκριση με €32,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €29,5 εκ. (+16,4%) και ανήλθαν στα €209,0 εκ. σε σύγκριση με €179,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €20,9 εκ. (+8,4%) και ανήλθε στα €270,3 εκ. σε σύγκριση με €249,4 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Αντιθέτως, ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €61,2 εκ. (-34,0%) και περιορίστηκε στα €118,6 εκ. (€91,9 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €26,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €179,8 εκ. (€151,0 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €28,8 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο μειώθηκε κατά €7,1 εκ. (-9,9%) και περιορίστηκε στα €65,0 εκ. σε σύγκριση με €72,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Quarterly Accounts of General Government: 1st quarter 2024

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €598,3 mn for the period of January-March 2024, as compared to a surplus of €376,4 mn that was recorded during the period of January-March 2023.

Revenue

During the period of January-March 2024, total revenue increased by €389,9 mn (+13,5%) and amounted to €3.282,5 mn, compared to €2.892,6 mn in the corresponding period 2023.

In detail, taxes on production and imports increased by €65,8 mn (+6,4%) and amounted to €1.090,7 mn, compared to €1.024,9 mn in the first quarter of 2023, of which net VAT revenue increased by €69,8 mn (+10,2%) and amounted to €752,5 mn, compared to €682,7 mn in the corresponding quarter of 2023. Social contributions increased by €108,3 mn (+12,5%) and amounted to €977,9 mn, compared to €869,6 mn in the first quarter of 2023. Revenue from taxes on income and wealth increased by €135,7 mn (+17,4%) and amounted to €915,2 mn, compared to €779,5 mn in the corresponding quarter of 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €69,6 mn (+46,8%) and amounted to €218,3 mn, compared to €148,7 mn in the first quarter of 2023. Capital transfers increased by €6,9 mn and amounted to €11,0 mn, compared to €4,1 mn in the corresponding quarter of 2023. Property income receivable increased by €0,2 mn (+0,8%) and amounted to €24,4 mn, compared to €24,2 mn in the first quarter of 2023. Other current transfers increased by €3,4 mn (+8,2%) and amounted to €45,0 mn, compared to €41,6 mn in the corresponding quarter of 2023.

Expenditure

During the period of January-March 2024, total expenditure increased by €168,0 mn (+6,7%) and amounted to €2.684,2 mn, from €2.516,3 mn in the corresponding period of 2023.

Specifically, social transfers increased by €70,6 mn (+7,0%) and amounted to €1.083,7 mn, compared to €1.013,1 mn in the first quarter of 2023. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €113,9 mn (+14,4%) and amounted to €903,7mn, compared to €789,8 mn in the corresponding quarter of 2023. Subsidies increased by €1,4 mn (+4,3%) and amounted to €33,9 mn, compared to €32,5 mn in the first quarter of 2023. Other current expenditure increased by €29,5 mn (+16,4%) and amounted to €209,0 mn, compared to €179,5 mn in the corresponding quarter of 2023. Intermediate consumption increased by €20,9 mn (+8,4%) and amounted to €270,3 mn, compared to €249,4 mn in the first quarter of 2023.

On the contrary, the capital account decreased by €61,2 mn (-34,0%) to €118,6 mn (€91,9 mn capital formation and €26,7 mn capital transfers), from €179,8 mn (€151,0 mn capital formation and €28,8 mn capital transfers) in the corresponding quarter of 2023.

Property income payable decreased by €7,1 mn (-9,9%) to €65,0 mn, from €72,2 mn in the first quarter of 2023.

Source: Cystat