Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το έτος 2023, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Τα αποτελέσματα για το έτος 2023 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €918,7 εκ. ή 3,1% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €23.036,4 εκ. ή 77,3% στο ΑΕΠ.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά το έτος 2023 αυξήθηκαν κατά €1.374,0 εκ. (+11,9%) και ανήλθαν στα €12.913,8 εκ. σε σύγκριση με €11.539,8 εκ. το έτος 2022.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €403,6 εκ. (+10,0%) και ανήλθαν στα €4.437,1 εκ. σε σύγκριση με €4.033,5 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €273,1 εκ. (+10,1%) και ανήλθαν στα €2.978,8 εκ. σε σύγκριση με €2.705,7 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €451,7 εκ. (+14,5%) και ανήλθαν στα €3.573,7 εκ. σε σύγκριση με €3.122,0 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €340,7 εκ. (+11,7%) και ανήλθαν στα €3.264,9 εκ. σε σύγκριση με €2.924,2 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €56,8 εκ. (+22,3%) και ανήλθαν στα €311,2 εκ. σε σύγκριση με €254,4 εκ. το 2022. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €19,9 εκ. (+17,4%) και ανήλθε στα €134,1 εκ. σε σύγκριση με €114,2 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €29,8 εκ. (+3,7%) και ανήλθαν στα €835,9 εκ. σε σύγκριση με €806,1 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €71,5 εκ. (+25,1%) και ανήλθαν στα €356,9 εκ. σε σύγκριση με €285,4 εκ. το 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά το έτος 2023 αυξήθηκαν κατά €1.213,3 εκ. (+11,3%) και ανήλθαν στα €11.995,1 εκ. σε σύγκριση με €10.781,8 εκ. το 2022.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €408,0 εκ. (+12,8%) και ανήλθαν στα €3.587,2 εκ. σε σύγκριση με €3.179,2 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €320,9 εκ. (+7,6%) και ανήλθαν στα €4.532,6 εκ. σε σύγκριση με €4.211,7 εκ. το 2022. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €174,9 εκ. (+26,9%) και ανήλθαν στα €824,8 εκ. σε σύγκριση με €649,9 εκ. το 2022. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €20,9 εκ. (+5,1%) και ανήλθε στα €431,5 εκ. σε σύγκριση με €410,6 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €24,3 εκ. (+17,4%) και ανήλθαν στα €163,6 εκ. σε σύγκριση με €139,3 εκ. το 2022.

Το σύνολο εξόδων κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €307,9 εκ. (+32,4%) και ανήλθε στα €1.258,4 εκ. (€1.037,8 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €220,6 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) σε σύγκριση με €950,5 εκ. (€728,7 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €221,8 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) το 2022.

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €43,6 εκ. (-3,5%) και περιορίστηκε στα €1.197,0 εκ. σε σύγκριση με €1.240,6 εκ. το 2022.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Excessive deficit procedure and annual accounts of General Government: 2023

The Statistical Service announces the fiscal results for 2023, which have been audited and verified within the Excessive Deficit Procedure framework of the European Commission.

The results for 2023 indicate a fiscal surplus of €918,7 mn, which corresponds to 3,1% of GDP and a fiscal debt of €23.036,4 mn, which corresponds to 77,3% of GDP.

Revenue

In 2023, total revenue increased by €1.374,0 mn (+11,9%) and amounted to €12.913,8 mn, compared to €11.539,8 mn in 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €403,6 mn (+10,0%) and amounted to €4.437,1 mn, compared to €4.033,5 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €273,1 mn (+10,1%) and amounted to €2.978,8 mn, compared to €2.705,7 mn in 2022. Social contributions increased by €451,7 mn (+14,5%) and amounted to €3.573,7 mn, compared to €3.122,0 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €340,7 mn (+11,7%) and amounted to €3.264,9 mn, compared to €2.924,2 mn in 2022. Other current transfers increased by €56,8 mn (+22,3%) and amounted to €311,2 mn, compared to €254,4 mn in 2022. Property income receivable increased by €19,9 mn (+17,4%) and amounted to €134,1 mn, compared to €114,2 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services increased by €29,8 mn (+3,7%) and amounted to €835,9 mn, compared to €806,1 mn in 2022. Capital transfers increased by €71,5 mn (+25,1%) and amounted to €356,9 mn, compared to €285,4 mn in 2022.

Expenditure

In 2023, total expenditure increased by €1.213,3 mn (+11,3%) and amounted to €11.995,1 mn, from €10.781,8 mn in 2022.

Specifically, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €408,0 mn (+12,8%) and amounted to €3.587,2 mn, compared to €3.179,2 mn in 2022. Social transfers increased by €320,9 mn (+7,6%) and amounted to €4.532,6 mn, compared to €4.211,7 mn in 2022. Other current expenditure increased by €174,9 mn (+26,9%) and amounted to €824,8 mn, compared to €649,9 mn in 2022. Property income payable increased by €20,9 mn (+5,1%) and amounted to €431,5 mn, compared to €410,6 mn in 2022. Subsidies increased by €24,3 mn (+17,4%) and amounted to €163,6 mn, compared to €139,3 mn in 2022.

Total capital expenditure increased by €307,9 mn (+32,4%) and amounted to €1.258,4 mn (€1.037,8 mn gross capital formation and €220,6 mn other capital expenditure), compared to €950,5 mn (€728,7 mn gross capital formation and €221,8 mn other capital expenditure) in 2022.

On the contrary, intermediate consumption decreased by €43,6 mn (-3,5%) to €1.197,0 mn, from €1.240,6 mn in 2022.

Source: Cystat

