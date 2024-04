Δυνατότητα υποβολής αίτησης για μειωμένο ΦΠΑ 5% για κατοικία εντός ενός έτους

Εντός ενός χρόνου από την απόκτηση κατοικίας θα επιτρέπεται πλέον σε δικαιούχους να υποβάλουν αίτηση για να επωφελούνται του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%, με βάση νόμο που ψήφισε η Βουλή. Υπέρ ψήφισαν 34 Βουλευτές και εναντίον ένας.

Ο νόμος ψηφίστηκε ύστερα από πρόταση νόμου που υπέβαλε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ.

Η πρόταση προνοεί τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στον Έφορο Φορολογίας η εξουσία να επιτρέπει την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από δικαιούχο πρόσωπο, προκειμένου να επωφελείται του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5% για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας, εντός δώδεκα μηνών από τον χρόνο που το δικαιούχο πρόσωπο αποκτά κατοχή της κατοικίας.

Possibility to apply for a reduced VAT of 5% for residence within one year

Within one year of acquiring a residence, beneficiaries will now be allowed to apply to benefit from the reduced VAT rate of 5%, based on a law passed by Parliament. 34 MPs voted in favor and one against.

The law was passed following a law proposal submitted by the AKEL parliamentary group.

The proposal provides for an amendment of the Value Added Tax Law, in order to provide the Tax Commissioner with the authority to allow the submission of a responsible declaration by a beneficiary, in order to benefit from the reduced VAT rate of 5% for the purchase or construction of a residence, within twelve months from the time the beneficiary acquires possession of the residence.

Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες», για την περίοδο Ιανουάριου-Φεβρουαρίου 2024. Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριοτέρων βραχυπρόθεσμων οικονομικών δεικτών για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο 2024, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 11 Απριλίου 2024.

Ο κλάδος της Μεταποίησης κατά το μήνα Ιανουάριο 2024, σημείωσε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2023.

Το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Οικοδομικών Αδειών Οικοδομής έφτασε τα 198,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά το μήνα Ιανουάριο 2024, σημειώνοντας μείωση 2,4% συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν αύξηση 45,0%, φθάνοντας τις 8.589 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν αυξήθηκαν σε 6.325, σημειώνοντας άνοδο 50,1% και τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν σε 765 σημειώνοντας άνοδο 62,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2023.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 1,8% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €1.698,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, σημειώνοντας μείωση 32,2% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €554,1 εκ., σημειώνοντας επίσης μείωση 3,8%.

Οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 212.995 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση 209.630 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 1,6%.

Monthly Economic Indicators: January-February 2024

The Statistical Service announces the publication of the bimonthly bulletin «Monthly Economic Indicators» for the period January – February 2024. The bulletin includes the most important short-term economic indicators for the Cyprus Economy, for the latest months up to February 2024, as well as comparative data for the last four years, which were available until the 11th of April 2024.

The Manufacturing sector during the month January 2024, recorded an increase of 3,2% compared to January 2023.

The total area of Building Permits Authorized reached 198,2 thousand square metres during the month January 2024, recording a decrease of 2,4% compared to the corresponding month of the previous year.

The total registrations of Motor Vehicles increased by 45,0%, reaching to 8.589 during the period January-February 2024. Private saloon cars increased to 6.325, recording a rise of 50,1% and light goods vehicles increased to 765 recording a rise of 62,8% compared to January-February 2023.

The Consumer Price Index increased by 1,8% during the period January-February 2024, compared to the corresponding period of the previous year.

The total Imports of Goods reached €1.698,4 mn during the period January–February 2024, recording a decrease of 32,2% and total Exports of Goods reached €554,1 mn, recording a decrease of 3,8%.

The Arrivals of Tourists totaled 212.995 during the period January-February 2024, compared to 209.630 in the corresponding period of 2023, recording an increase of 1,6%.

Κάτω από τα €23 δισ. το δημόσιο χρέος

Κάτω από τα €23 δισ. έπεσε το δημόσιο χρέος της Κύπρου, για πρώτη φορά από το Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, τα οποία παρουσιάζονται και στο StatWatch.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 στα €22996 εκατ., από €23036 εκατ. το Δεκέμβριο του 2023 και €23564 εκατ. το Φεβρουάριο του 2023.

Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 73,1%, πάνω από το όριο του 60% από 74,4% το Δεκέμβριο του 2023.

Σημειώνεται ότι, όπως τόνισε στην τελική του έκθεση για το 2023 το δημοσιονομικό συμβούλιο, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2024 διατηρεί την πορεία πλεονασμάτων, τόσο πρωτογενών όσο και συνολικών, καθώς και την επακόλουθη μείωση του δημόσιου χρέους σε βάθος χρόνου.

Επισημαίνεται ότι η διατήρηση της Δημοκρατίας στον οδικό χάρτη για την πορεία του χρέους που παρουσιάζεται στο ΜΔΠ 2024-2026 είναι ικανή να θέσει την Κύπρο σε ασφαλή οδό όσον αφορά στη δημοσιονομική της υγεία.

Τονίζεται ακόμη ότι οι ανάγκες της Δημοκρατίας οι οποίες δεν έχουν προϋπολογιστεί πλήρως, περιλαμβάνουν υποχρεώσεις για συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του Fit-for-55, όπου η πρακτική της εξασφάλισης αναβολών και παρατάσεων διογκώνει το μελλοντικό κόστος σημαντικά.

Η ψηφιακή μετάβαση, περιλαμβανομένης και της ίδιας της κρατικής μηχανής, όπου η πρόοδος είναι οδυνηρά περιορισμένη, η πράσινη μετάβαση, και η άμυνα είναι επίσης σημεία όπου αναμένεται απότομη και δημοσιονομικά σημαντική αύξηση δαπανών εντός του ορίζοντα του ΜΔΠ. Κρίνεται ως ιδιαίτερα δύσκολη από το συμβούλιο, η επίτευξη του στόχου του 60.1% (ως ποσοστό του ΑΕΠ) για το χρέος στον ορίζοντα του ΜΔΠ.

Δεν αναμένεται, όμως, αύξηση του χρέους, νοουμένου ότι και οι σταθμισμένες αποδόσεις του νέου υπό έκδοση χρέους δεν θα ξεπεράσουν το όριο του 3.8%.

The public debt is below €23 billion

The public debt of Cyprus fell below €23 billion, for the first time since March 2020, according to the data announced by the Statistical Service of Cyprus, which are also presented on StatWatch.

According to the data, public debt stood at €22,996 million in February 2024, up from €23,036 million in December 2023 and €23,564 million in February 2023.

As a percentage of GDP, public debt stands at 73.1%, above the 60% threshold from 74.4% in December 2023.

It is noted that, as the fiscal council emphasised in its final report for 2023, the state budget for 2024 maintains the course of surpluses, both primary and total, as well as the subsequent reduction of public debt over time.

It is pointed out that keeping the Republic on the road map for the course of the debt presented in the 2024-2026 MDP is capable of putting Cyprus on a safe path in terms of its fiscal health.

It is further emphasised that the needs of the Republic which have not been fully budgeted for, include obligations to comply with Fit-for-55 commitments, where the practice of securing postponements and extensions inflates future costs significantly.

Digital transition, including the government machinery itself, where progress is painfully limited, green transition, and defense are also areas where a sharp and fiscally significant increase in spending is expected within the horizon of the MDP. It is considered particularly difficult by the council to achieve the target of 60.1% (as a percentage of GDP) for the debt over the MDP horizon.

However, no increase in debt is expected, given that the weighted yields of the new debt under issuance will not exceed the limit of 3.8%.

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Μάρτιος 2024

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο 2024 ανήλθαν σε 202.256 σε σύγκριση με 184.263 τον Μάρτιο 2023, σημειώνοντας αύξηση 9,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 415.251 σε σύγκριση με 393.893 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 5,4%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάρτιο 2024, αφού αποτέλεσαν το 31,8% (64.414) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία 10,4% (21.054), οι αφίξεις από τη Γερμανία 9,8% (19.732), οι αφίξεις από την Ελλάδα το 9,1% (18.361) και οι αφίξεις από το Ισραήλ 8,2% (16.620).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάρτιο 2024 ήταν για ποσοστό 76,0% των τουριστών οι διακοπές, για 13,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 10,7% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάρτιο 2023, ποσοστό 71,6% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 14,9% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 13,3% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάρτιο 2024 ανήλθαν στις 128.085 σε σύγκριση με 113.805 τον Μάρτιο 2023, σημειώνοντας αύξηση 12,5%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάρτιο 2024 ήταν η Ελλάδα με 32,8% (42.046), το Ηνωμένο Βασίλειο με 12,8% (16.366) και η Ιταλία με 5,4% (6.916).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Μάρτιο 2024 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 70,5%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 19,7%, οι σπουδές ποσοστό 8,4% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,4%.

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: March 2024

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 202.256 in March 2024 compared to 184.263 in March 2023, recording an increase of 9,8%.

For the period of January – March 2024, arrivals of tourists totaled 415.251 compared to 393.893 in the corresponding period of 2023, recording an increase of 5,4%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for March 2024, with a share of 31,8% (64.414) of total arrivals, followed by Poland with 10,4% (21.054), Germany with 9,8% (19.732), Greece with 9,1% (18.361) and Israel with 8,2% (16.620).

For a percentage of 76,0% of tourists, the purpose of their trip in March 2024 was holidays, for 13,1% visit to friends and relatives and for 10,7% business. Respectively, in March 2023, 71,6% of tourists visited Cyprus for holidays, 14,9% visited friends or relatives and 13,3% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 128.085 residents of Cyprus returned from a trip abroad in March 2024 compared to 113.805 in the corresponding month last year, recording an increase of 12,5%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in March 2024 were Greece with a share of 32,8% (42.046), the United Kingdom with 12,8% (16.366) and Italy with 5,4% (6.916).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in March 2024 was mainly holidays, with a percentage of 70,5%, whilst business reasons held a percentage of 19,7%, studies 8,4% and other reasons 1,4%.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Μάρτιος 2024

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο 2024 αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, σημειώθηκε αύξηση 2,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2023, η κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,7%) παρουσίασε την μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2024, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (6,3%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,9%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2023 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες με ποσοστό 4,2%, ενώ συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα με ποσοστό 2,1%.

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): March 2024

The HICP rose by 1,6% between March 2023 and March 2024, and increased by 0,8% in the month between February 2024 and March 2024. For the period January – March 2024, the HICP rose by 2,0% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to March 2023, the largest positive change was noted in Restaurants and Hotels (5,7%).

Compared to February 2024, the largest change was recorded in category Clothing and Footwear (6,3%).

For the period January - March 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest change was noted in Restaurants and Hotels (5,9%).

As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of March 2023 was recorded in Services (4,2%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Non energy industrial goods (2,1%).

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Μάρτιος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Μάρτιο 2024 ανήλθε στις 117,19 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,21% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε μείωση 1,70%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν μειώσεις στα μεταλλικά προϊόντα (-6,45%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (-0,59%), ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στα ορυκτά (1,22%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (0,48%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,46%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 2,05% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Price Index of Construction Materials: March 2024

The Price Index of Construction Materials for March 2024 reached 117,19 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,21% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded a decrease of 1,70%. By main commodity category, decreases were recorded in metallic products (-6,45%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (-0,59%), whereas increases were observed in minerals (1,22%), electromechanical products (0,48%) and mineral products (0,46%).

For the period January-March 2024, the index recorded a decrease of 2,05% compared to the corresponding period of 2023.

