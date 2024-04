Νέο πακέτο με πέντε μέτρα εξήγγειλε στις 28 Μαρτίου ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ως αντιστάθμισμα της λήξης του μηδενικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο τέλος του μήνα.



Σε δηλώσεις μετά το πέρας της έκτακτης συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι τα δύο μέτρα αφορούν στην παράταση της επιδότησης για κάλυψη της αύξησης στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα μέχρι τέλος Ιουνίου.

Παράλληλα, τα τρία νέα μέτρα αφορούν σε εφάπαξ ποσό σε συγκεκριμένα νοικοκυριά που δέχονται βοηθήματα από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ το τέταρτο μέτρο αφορά στην καταβολή μηνιαίου επιδόματος €100 για τη διακίνηση ατόμων με αναπηρία.

Τέλος, το πέμπτο μέτρο αφορά στην ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με €100 μηνιαίως.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι η κυβέρνηση ασκεί οικονομική πολιτική με βάση τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Πηγή: Sigmalive

The five measures announced by the government to tackle high prices

A new package with five measures was announced on 28 March by Finance Minister Makis Keravnos to compensate for the expiration of the zero-excise tax rate on fuel at the end of the month.

In statements after the end of the extraordinary meeting of the Council of Ministers, Keravnos said that the two measures concern the extension of the subsidy to cover the increase in electricity tariffs and the zero VAT rate on basic products until the end of June.

At the same time, the three new measures concern a lump sum to specific households receiving assistance from the Deputy Ministry of Social Welfare, while the fourth measure concerns the payment of a monthly allowance of €100 for the movement of people with disabilities.

Finally, the fifth measure concerns the support of low-income pensioners with €100 per month.

In his statements, Keravnos stressed that the government conducts economic policy based on fiscal stability.

Source: Sigmalive

