Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων(1) των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Οκτώβριο 2023. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Νοεμβρίου 2023.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 1,58%, σε σύγκριση με 1,59% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 2,26%, σε σύγκριση με 1,67% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 6,27%, σε σύγκριση με 6,05% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 4,91%, σε σύγκριση με 4,42% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε αύξηση στο 5,77%, σε σύγκριση με 5,72% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 6,26%, σε σύγκριση με 5,59% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων (2)

Τον Οκτώβριο του 2023 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €693,4 εκ., σε σύγκριση με €578,0 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €24,6 εκ., σε σύγκριση με €24,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €218,1 εκ., σε σύγκριση με €172,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν αύξηση στα €92,4 εκ., σε σύγκριση με €83,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €348,5 εκ., σε σύγκριση με €278,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

1) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2013/34, όπως τροποποιήθηκε, της ΕΚΤ, τα στοιχεία επιτοκίων καταρτίζονται ως σταθμικά μέσα επιτόκια (τα οποία είναι ευαίσθητα σε ακραίες τιμές (outliers)).

2) Τα ποσά νέων δανείων περιλαμβάνουν νέες συμβάσεις δανείων καθώς και συμβάσεις οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης κατά τον υπό αναφορά μήνα.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Interest Rate Statistics of Monetary Financial Institutions

The Central Bank of Cyprus has today published the interest rate statistics (1) of the monetary financial institutions of Cyprus for euro area residents' deposits and loans in euro, as well as data on new loans to euro area residents in euro for the reference month of October 2023. These data are included in the publication Monetary and Financial Statistics, November 2023.

The main interest rate developments relating to new deposit and loan contracts, including those that have been renegotiated, are summarised as follows:

Interest rates on deposits

The interest rate on time deposits up to one year by households decreased to 1.58%, compared to 1.59% last month.

The corresponding interest rate for deposits from non-financial companies increased to 2.26%, compared to 1.67% in the previous month.

Interest rates on loans

The interest rate on consumer loans increased to 6.27%, compared to 6.05% in the previous month.

The interest rate on home purchase loans increased to 4.91%, compared to 4.42% in the previous month.

The interest rate on loans to non-financial companies for amounts up to €1 million increased to 5.77%, compared to 5.72% in the previous month. The interest rate on loans to non-financial companies for amounts above €1 million recorded an increase to 6.26%, compared to 5.59% in the previous month.

Amounts of new loans (2)

In October 2023, total new loans increased to €693.4 million, compared to €578.0 million in the previous month. The main categories of new loans are detailed below:

New consumer loans increased to €24.6 million, compared to €24.5 million in the previous month.

New home purchase loans increased to €218.1 million, compared to €172.6 million in the previous month.

New loans to non-financial companies for amounts up to €1 million increased to €92.4 million, compared to €83.5 million in the previous month.

New loans to non-financial corporations for amounts above €1 million recorded an increase to €348.5 million, compared to €278.7 million in the previous month.

1) In accordance with the provisions of ECB Regulation 2013/34, as amended, interest rate data are compiled as weighted average interest rates (which are sensitive to outliers).

2) New loan amounts include new loan contracts as well as contracts that were renegotiated in the reporting month.

Source: Central Bank of Cyprus