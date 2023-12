ARTICLE

Στο BBB+, από BBB, αναβάθμισε την Κύπρο ο Scope

Στο BBB+, από BBB, αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο γερμανικός οίκος Scope Ratings GmbH, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Η αναβάθμιση, σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο, οφείλεται στα στέρεα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της Κύπρου, στις πολύ ευνοϊκές δημοσιονομικές προοπτικές της και στην πορεία του δημόσιου χρέους της, καθώς και στη μείωση των τρωτών σημείων του τραπεζικού τομέα.

Προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία, όπως υπογραμμίζει, αποτελούν η μικρή, ανοικτή κυπριακή οικονομία, το μεγάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο αυξημένος δανεισμός.

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την άποψη του Scope ότι οι κίνδυνοι για τις αξιολογήσεις της Κύπρου είναι ισορροπημένοι κατά τους επόμενους 12 μέχρι 18 μήνες.

Ο Scope επιβεβαίωσε επίσης τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου στο S-2 με σταθερή προοπτική τόσο σε τοπικό όσο και σε ξένο νόμισμα.

Ειδικότερα, ο γερμανικός οίκος αναφέρει ότι η απόφαση του να αναβαθμίσει τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Κύπρου σε BBB+ από BBB αντανακλά την «πολύ ευνοϊκή πορεία του δημόσιου χρέους, η οποία έχει αποτέλεσμα μια σταθερή μείωση του επιπέδους του χρέους, υποστηριζόμενη από την ισχυρή ανάπτυξη, ανθεκτικές δημοσιονομικές επιδόσεις με επιστροφή σε δημοσιονομικά πλεονάσματα, ήδη από το τέλος του 2022 και δέσμευση για συνεχή δημοσιονομική πειθαρχία».

Αναφέρει επίσης ότι αντανακλά «τις καλύτερες από τις αναμενόμενες οικονομικές επιδόσεις, οι οποίες συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, εν μέσω του δυσμενούς εξωτερικού περιβάλλοντος και πληθωριστικών πιέσεων, με σταθερές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες χώρες, υποστηριζόμενες επίσης από την υγιή δυναμική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τις δημόσιες επενδύσεις», στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επιπλέον, ο Scope αναφέρει ότι η αναβάθμιση οφείλεται και στην διαρκή βελτίωση που παρουσιάζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας, με μείωση του μεγέθους του τραπεζικού τομέα, συνολικά, καθώς και μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων, ακόμη και εν μέσω της πανδημίας της Covid-19 και του υψηλού κόστους ζωής, ενισχύοντας τα επίπεδα κεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Ωστόσο, ο γερμανικός οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγηση ΒΒΒ+ περιορίζεται από τα χαρακτηριστικά της Κύπρου, όπως είναι «η μικρή, ανοικτή και εξαρτώμενη από το εξωτερικό οικονομία της, οι παρατεταμένες, αν και βελτιούμενες ευπάθειες στον τραπεζικό τομέα, όπως αντικατοπτρίζονται στα ακόμη αυξημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η υψηλή ευαισθησία σε κλυδωνισμούς, λόγω των μεγάλων μακροοικονομικών ανισορροπιών, που αντικατοπτρίζονται στα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, σε συνδυασμό με την αδύναμη εξωτερική θέση».

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποδέχθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 2023 τον Scope Ratings, ως νέο εξωτερικό φορέα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθιστώντας τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας του γερμανικού οίκου αποδεκτές, βάσει του πλαισίου αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας του Ευρωσυστήματος (ECAF).

Μέχρι σήμερα η ΕΚΤ αποδεχόταν τις αξιολογήσεις των αμερικανικών οίκων Fitch, Moody's και Standard and Poor's και του καναδικού οίκου DBRS.

Πηγή: Stockwatch

--

Scope upgraded Cyprus to BBB+ from BBB

The German Scope Ratings GmbH upgraded the Republic of Cyprus' long-term rating to BBB+ from BBB, maintaining the outlook for the Cypriot economy stable.

The upgrade, according to the German agency, is due to Cyprus' solid economic fundamentals, its very favourable fiscal outlook and public debt path, as well as the reduction of vulnerabilities in the banking sector.

Challenges for the Cypriot economy, he underlines, are the small, open Cypriot economy, the high level of non-performing loans and the high level of borrowing.

The stable outlook reflects Scope's view that the risks to Cyprus' ratings are balanced over the next 12 to 18 months.

Scope also affirmed Cyprus' short-term rating at S-2 with a stable outlook in both local and foreign currency terms.

In particular, the German agency said that its decision to upgrade Cyprus' credit ratings to BBB+ from BBB reflects the "very favourable sovereign debt path, which has resulted in a steady reduction in debt levels, supported by strong growth, resilient fiscal performance with a return to fiscal surpluses already by the end of 2022 and a commitment to continued fiscal discipline".

It also states that it reflects "better-than-expected economic performance, which continues to show resilience amidst the adverse external environment and inflationary pressures, with solid medium- and long-term growth prospects, compared to peers, supported also by a healthy momentum of structural reforms and public investment", in the context of the national reform programme and the Recovery and Resilience Plan.

In addition, Scope says the upgrade is also due to the sustained improvement in the financial sector, with a reduction in the size of the banking sector, overall, and a reduction in non-performing loan ratios, even amid the Covid-19 pandemic and high cost of living, boosting banks' capitalisation levels.

However, the German agency said the BBB+ rating is constrained by Cyprus' characteristics, such as "its small, open and externally dependent economy, prolonged, albeit improving, vulnerabilities in the banking sector as reflected in still elevated NPLs and high vulnerability to shocks due to large macroeconomic imbalances, reflected in high levels of private and public debt, combined with a weak external position".

It is noted that the European Central Bank (ECB) accepted Scope Ratings as a new external credit rating agency on 10 November 2023, making the German firm's credit ratings acceptable under the Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF).

Until now, the ECB has accepted the ratings of the US agencies Fitch, Moody's and Standard and Poor's and the Canadian agency DBRS.

Source: Stockwatch

Στατιστικό Δελτίο

Το παρόν Στατιστικό Δελτίο είναι μία τριμηνιαία έκδοση του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Στόχος του εν λόγω δελτίου είναι η παροχή μιας περιεκτικής ανασκόπησης των κυριότερων παραγόμενων στοιχείων από το Τμήμα Στατιστικής για την ενίσχυση/αναβάθμιση της πληροφόρησης που παρέχεται στους χρήστες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε το Στατιστικό Δελτίο Οκτώβριος 2023

Το δελτίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες στατιστικών:

Καταθέσεις νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Δάνεια νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Επιτόκια νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Τριμηνιαίοι χρηματοπιστωτικοί λογαριασμοί

Οικονομικά και δημοσιονομικά στατιστικά

Εξωτερικές στατιστικές

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Statistical Bulletin

This Statistical Bulletin is a quarterly publication of the Statistics Department of the Central Bank of Cyprus. The purpose of this bulletin is to provide a comprehensive overview of the main data produced by the Statistics Department to enhance/upgrade the information provided to users, both nationally and internationally.

Read the Statistical Bulletin October 2023

The bulletin includes the following categories of statistics:

Deposits of monetary and financial institutions

Loans of monetary and financial institutions

Interest rates of monetary and financial institutions

Investment funds statistics

Quarterly financial accounts

Economic and fiscal statistics

External statistics

Source: Central Bank of Cyprus

Επιβολή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε κρέατα και λαχανικά από 1η Δεκεμβρίου 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 17/11/2023 (ΚΔΠ 360/2023), από 1η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι 31 Μαΐου 2024 επιβάλλεται μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α. σε παραδόσεις κρεάτων και λαχανικών που κατατάσσονται στους κωδικούς κλάσης του δασμολογίου, ως ακολούθως:

Α. Κρέατα νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Κρέατα βοοειδών (κωδ. κλάσης ΣΟ 0201 και ΣΟ 0202) Κρέατα χοιροειδών (κωδ. κλάσης ΣΟ 0203) Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών (κωδ. κλάσης ΣΟ 0204) Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών (κωδ. κλάσης ΣΟ ex 0206) Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0105 βρώσιμα (κωδ. κλάσης ΣΟ 0207) Κρέατα κουνελιών ή λαγών και παραπροϊόντα σφαγίων κουνελιών ή λαγών βρώσιμα (κωδ. κλάσης ΣΟ ex 0208)

Β. Λαχανικά νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη

Ντομάτες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0702) Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά (κωδ. κλάσης ΣΟ 0703) Κράμβες, κουνουπίδια και μπρόκολα, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες, λαχανάκια Βρυξελλών και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica (κωδ. κλάσης ΣΟ 0704) Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.) (κωδ.κλάσης ΣΟ 0705) Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0706) Αγγούρια και αγγουράκια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0707) Λαχανικά λοβοφόρα με ή χωρίς λοβό όπως μπιζέλια και φασόλια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0708) Άλλα λαχανικά όπως σπαράγγια, μελιτζάνες, σέλινα, μανιτάρια, τρούφες, πιπεριές, σπανάκια, αγκινάρες, ελιές μη παρασκευασμένες, κολοκύθες, κολοκύθια, σαλατικά άλλα από μαρούλια (π.χ. κόλιανδρος, μαϊντανός, γλυστιρίδα), κάππαρη, μάραθο (κωδ. κλάσης ΣΟ 0709)

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Imposition of a zero VAT rate on meat and vegetables from 1 December 2023

The Department of Taxation informs that, based on the Decree of the Council of Ministers dated 17/11/2023 (KPI 360/2023), from 1 December 2023 to 31 May 2024 a zero rate of VAT will be applied to supplies of meat and vegetables that classified under the heading codes of the customs tariff, as follows:

Α. Meat, fresh or chilled or frozen

Meat of bovine animals (CN codes 0201 and 0202) Meat of swine (CN code 0203) Meat of sheep or goats (CN code 0204) Edible offal of bovine, ovine, caprine and porcine animals (CN code ex 0206) Meat and edible offal of poultry of heading 0105 (CN code 0207) Meat of rabbits or hares and edible offal of rabbits or hares (CN code ex 0208)

Β. Vegetables, fresh or chilled

Tomatoes (CN code 0702) Onions, shallots, shallots, garlic, leeks and similar vegetables (CN code 0703) Cabbages, cauliflowers and broccoli, curled cabbages, turnips, brussels sprouts, and similar edible products of the genus Brassica (CN code 0704) Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) (CN code 0705) Carrots, turnips, salad beetroot, rabbit's foot (wormwood), radicchio, radishes and similar edible roots (CN code 0706) Cucumbers and gherkins (CN code 0707) Leguminous vegetables with or without pods such as peas and beans (CN code 0708) Other vegetables such as asparagus, aubergines, celeriac, mushrooms, truffles, peppers, spinach, artichokes, artichokes, olives not prepared, pumpkins, gourds, courgettes, salads other than lettuce (for example, coriander, parsley, wisteria), capers, fennel (CN code 0709)

Source: Tax Department

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει στις 17 Νοεμβρίου τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2023.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 307 τον Ιούνιο 2023 σε 321 τον Σεπτέμβριο 2023, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε μείωση της τάξης του 24,6% στα €6.550,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με €8.685,7εκ. τον Ιούνιο 2023. H μείωση οφείλεται κυρίως σε εξαγορά μετοχών από επενδυτικούς οργανισμούς, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης εντός Κύπρου.

Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών του Νοεμβρίου 2023: Central Bank of Cyprus - Έτος 2023

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

--

Statistical Data of Investment Institutions



The Central Bank of Cyprus has published on 17 November the statistical data of investment institutions with September 2023 as the reference month.

The number of investment institutions increased from 307 in June 2023 to 321 in September 2023, while their total assets decreased by 24.6% to €6,550.3 million in September 2023, compared to €8,685.7 million in June 2023. The decrease is mainly due to the acquisition of shares by investment institutions due to corporate restructuring within Cyprus.

The statistical data are included in the November 2023 edition: Central Bank of Cyprus - Year 2023

Source: Central Bank of Cyprus

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Οκτώβριος 2023

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Οκτώβριο 2023 ανήλθαν σε 426.272 σε σύγκριση με 400.628 τον Οκτώβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 6,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.562.417 σε σύγκριση με 2.941.182 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 21,1%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Οκτώβριο 2023, αφού αποτέλεσαν το 36,2% (154.373) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από τη Γερμανία το 7,1% (30.178) και οι αφίξεις από την Πολωνία το 6,7% (28.649).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Οκτώβριο 2023 ήταν για ποσοστό 82,5% των τουριστών οι διακοπές, για 10,9% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 6,4% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Οκτώβριο 2022, ποσοστό 83,1% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 11,5% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 5,3% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Οκτώβριο 2023 ανήλθαν στις 131.327 σε σύγκριση με 119.466 τον Οκτώβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 9,9%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Οκτώβριο 2023 ήταν η Ελλάδα με 34,1% (44.795), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,2% (10.751) και η Ιταλία με 6,2% (8.176).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Οκτώβριο 2023 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 65,1%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 30,0%, οι σπουδές ποσοστό 2,2% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 2,8%.

Πηγή:Cystat

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: October 2023

Tourist Arrivals

The arrivals of tourists reached 426.272 in October 2023 compared to 400.628 in October 2022, recording an increase of 6,4%.

For the period of January – October 2023, arrivals of tourists totaled 3.562.417 compared to 2.941.182 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 21,1%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for October 2023, with a share of 36,2% (154.373) of total arrivals, followed by Germany with 7,1% (30.178) and Poland with 6,7% (28.649).

For a percentage of 82,5% of tourists, the purpose of their trip in October 2023 was holidays, for 10,9% visit to friends and relatives and for 6,4% business. Respectively, in October 2022, 83,1% of tourists visited Cyprus for holidays, 11,5% visited friends or relatives and 5,3% visited Cyprus for business reasons.

Returns of Residents of Cyprus

A total number of 131.327 residents of Cyprus returned from a trip abroad in October 2023 compared to 119.466 in the corresponding month last year, recording an increase of 9,9%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in October 2023 were Greece with a share of 34,1% (44.795), the United Kingdom with 8,2% (10.751) and Italy with 6,2% (8.176).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in October 2023 was mainly holidays, with a percentage of 65,1%, whilst business reasons held a percentage of 30,0%, studies 2,2% and other reasons 2,8%.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕΝΔΤΚ): Οκτώβριος 2023

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2023 αυξήθηκε κατά 3,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,1%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023, σημειώθηκε αύξηση 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2022, οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,1%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (5,8%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές.

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (3,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (9,0%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,5%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2022 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (5,3%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Ενέργεια (1,4%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή.

Πηγή:Cystat

--

Harmonized index of consumer prices (HICP): October 2023

The HICP rose by 3,6% between October 2022 and October 2023, and decreased by 0,1% in the month between September 2023 and October 2023. For the period January – October 2023, the HICP rose by 4,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to October 2022, the largest changes were noted in Restaurants and Hotels (6,1%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (5,8%).

Compared to September 2023, the largest change was recorded in category Clothing and Footwear (3,5%).

For the period January - October 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (9,0%) and Restaurants and Hotels (6,5%).

As regards the economic origin, the largest change when compared to the index of October 2022 was recorded in Food-Alcoholic Beverages-Tobacco (5,3%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Energy (1,4%).

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Οκτώβριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Οκτώβριο 2023 ανήλθε στις 134,30 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,13% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε μείωση 0,31%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (14,03%), στα προϊόντα ορυκτών (5,48%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,67%), ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν στα μεταλλικά προϊόντα (-9,45%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (-0,05%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 3,45% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

--

Price index of construction materials: October 2023

The Price Index of Construction Materials for October 2023 reached 134,30 units (base year 2015=100), recording a decrease of 0,13% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,31%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (14,03%), mineral products (5,48%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (0,67%), whereas decreases were recorded in metallic products (-9,45%) and electromechanical products (-0,05%).

For the period January-October 2023, the index recorded an increase of 3,45% compared to the corresponding period of 2022.

Source:Cystat

Ετήσιοι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί (Ισολογισμοί) κατά θεσμικό τομέα: 2022

Σύνολο της Οικονομίας

Το ενεργητικό για το σύνολο της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 στα 686.927,8 εκ. ευρώ εκ των οποίων το 52,9% αφορά συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές, 19,3% αφορά μετρητά και καταθέσεις και το 17% αφορά δάνεια.

Το παθητικό για το σύνολο της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 στα 713.650,0 εκ. ευρώ εκ των οποίων το 51,6% αφορά συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές, 21,8% αφορά δάνεια και το 14,6% αφορά μετρητά και καταθέσεις.

Νοικοκυριά και Μη-Χρηματοοικονομικές Εταιρείες

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 στα 55.955,6 εκ. ευρώ εκ των οποίων το 58,5% αφορά μετρητά, 0,9% αφορά δάνεια, 1,7% αφορά χρεόγραφα, και 20,6% μετοχές. Το ύψος των δανείων του τομέα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 στα 19.831,7 εκ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται στο 71,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 66.336,6 εκ. ευρώ με αναλογία 18,5% σε μετρητά και καταθέσεις, 4,2% σε δάνεια, 0,4% σε χρεόγραφα, 46,5% σε μετοχές και 29,6% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το ύψος των δανείων του τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε στα 39.506,9 εκ. ευρώ με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 142,2% του ΑΕΠ.

Πηγή:Cystat

--

Annual financial accounts (Stocks) by institutional sector: 2022

Total Economy

The total assets of the economy in financial instruments amounted to €686.927,8 million at the end of December 2022, of which 52,9% relates to equities and shares, 19,3% to currency and deposits and 17% to loans.

The total liabilities of the economy in financial instruments amounted to €713.650,0 million at the end of December 2022, of which 51,6% relates to equities and shares, 21,8% to loans and 14,6% to currency and deposits.

Households and Non-financial Corporations

The assets of households in financial instruments amounted to €55.955,6 million at the end of December 2022, of which 58,5% consists of currency and deposits, 1,9% in loans, 1,7% in debt securities and 20,6% in equities. The amount of loans for this sector reached 19.831,7 million, at the end of December 2022, with a debt-to-Gross Domestic Product (GDP) ratio of 71,4%.

The corresponding assets of non-financial corporations amounted to €66.336,6 million, with 18,5% in cash and deposits, 4,2% in debt securities, 46,5% in equities and 29,6% in other financial instruments. The amount of loans for this sector at the end of December 2022 reached €39.506,9 million, with a debt-toGDP ratio of 142,2%.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση: 3ο Τρίμηνο 2023

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023 έφτασε στις 162,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 9,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους αυξήσεις κατέγραψαν όλες οι επιμέρους οικονομικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα: οι χερσαίες μεταφορές 11,4%, οι αεροπορικές μεταφορές μαζί με την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 10,9%, οι πλωτές μεταφορές 1,3% και οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 0,3%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε αύξηση της τάξης του 18,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

--

Turnover value index of transport and storage: 3rd Quarter 2023



The Turnover Value Index of Transport and Storage for the third quarter of 2023 reached 162,8 units (base year 2015=100), recording an increase of 9,7% compared to the corresponding quarter of 2022.

Compared to the same quarter of the previous year, all economic activities recorded increases, namely: land transport 11,4%, air transport together with storage and transport support activities 10,9%, water transport 1,3% and postal and courier activities 0,3%.

During the period January-September 2023, the Turnover Value Index of Transport and Storage recorded an increase of 18,0% compared to the corresponding period of 2022.

Source:Cystat

