Τα 17 μέτρα στήριξης ύψους €196 εκατομμυρίων

Η λίστα των μέτρων που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει την επιδότηση του επιτοκίου στεγαστικού δανείου κατά 2% και την προσθήκη κρέατος και λαχανικών, στα είδη με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Τα 11 μέτρα με άμεση θετική επίδραση (€141εκατομμύρια)

1. Κλιμακωτή επιδότηση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος

Για τους τιμολογούμενους μήνες Νοεμβρίου 2023 - Φεβρουαρίου 2024, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με καταμέτρηση μέχρι τις 29.2.2024

καλύπτει οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές

Για τους ευάλωτους καταναλωτές η επιδότηση καλύπτει το 100% της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Από την επαναφορά εξαιρείται η Διμηνιαία Διατίμηση 46 «Άντλησης Νερού» λόγω λήψης αντίστοιχων μέτρων από το Υπουργείο Γεωργίας ΑΑΠ.

Περαιτέρω, επαναφορά παρόμοιων ελαφρύνσεων σε πελάτες άλλων προμηθευτών πέραν της ΑΗΚ, θα τύχουν ανάλογου χειρισμού, νοουμένου ότι η εγκεκριμένη ισχύς των υποστατικών των πελατών αυτών δεν υπερβαίνει τα 70kVA (100A 3-Φ) και για τις περιπτώσεις εκείνες που προκύπτουν αυξημένες τιμολογήσεις λόγω αύξησης του κόστους καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή, εφόσον οι μεταξύ τους συμβάσεις προνοούν τη μετακύλιση αυτού του επιπλέον κόστους.

Το εκτιμώμενο κόστος της επαναφοράς του μέτρου ανέρχεται στα €45 εκ. περίπου

Καλύπτει 429.000 οικίες και 106.000 επιχειρήσεις

2. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης

Κατά 8,33 σεντ το λίτρο, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, στους ελάχιστους συντελεστές βάσει του κοινοτικού κεκτημένου

Για τους μήνες Νοέμβριο 23 - Φεβρουάριο 24. (βενζίνη από €0,429/λίτρο σε €0,359/λίτρο και πετρέλαιο κίνησης από €0,40/λίτρο σε €0,33/ λίτρο).

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €21,8εκ.

3. Μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης

Στον ελάχιστο συντελεστή βάσει του κοινοτικού κεκτημένου (από €0,07473/λίτρο σε €0,021/λίτρο) (κατά 6,39 σεντ το λίτρο, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, αναλόγως των καιρικών συνθηκών)

Για τους μήνες Δεκέμβριο 2023 – Μάρτιο 2024.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €3,8 εκατ.

4. Σχέδιο Φωτοβολταϊκά για όλους

Το Σχέδιο θα παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος χωρίς την καταβολή αρχικού κεφαλαίου. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν χορηγία ύψους 1000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό θα αποπληρώνεται με διμηνιαία δόση €150 μέσω του λογαριασμού ηλεκτρισμού, όταν θα αρχίσει η παραγωγή ηλεκτρισμού από το φωτοβολταϊκό για το υποστατικό. Το ύψος του σχεδίου εκτιμάται σε ποσό €30 εκατομύρια, το οποίο θα προέρχεται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε), που αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση των ΑΠΕ και της ΕΞ.Ε. Το αποθεματικό του Ταμείου ΑΠΕ-ΕΞ.Ε. αυτή τη στιγμή είναι πέραν των €70 εκατομμυρίων.

5. Σχέδιο Φωτοβολταϊκά σε Επιχειρήσεις

Αύξηση της ισχύος αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μέσω Φ/Β

Θα παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν Φωτοβολταϊκά συστήματα, μέσω virtual net-billing, μέχρι 1MW με αποθήκευση και μέχρι 400kW χωρίς αποθήκευση, με μέγιστη ισχύ τα 30MW.

6. Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη – Προσθήκη του κρέατος και των λαχανικών

Από 1η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μάϊου 2024.

7. Ένταξη φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών στο Επίδομα Τέκνου

Στη νέα αυτή κατηγορία δικαιούχων θα καταβάλλεται το 50% του επιδόματος.

Αφορά φοιτητές για απόκτηση πρώτου πτυχίου

Μέχρι 23 ετών για κορίτσια και 24 ετών για αγόρια, εφόσον είναι φοιτητές. (Αντί μέχρι τη λήξη της στρατιωτικής θητείας που ισχύει μέχρι σήμερα)

Αριθμός δυνητικών δικαιούχων: 3860 πολύτεκνοι που λαμβάνουν επίδομα τέκνου

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €3.3εκ.

8. Αύξηση 5% στο επίδομα τέκνου.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €3.7εκ.

9. Επίδομα ΑΜεΑ

Παραχώρηση εφάπαξ ποσού ύψους €120 σε ΑμεΑ/ λήπτες επιδόματος διακίνησης.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €500χιλ.

10. Επίδομα Ενοικίου για Λήπτες ΕΕΕ

Παραχώρηση εφάπαξ ποσού ύψους €300 σε δικαιούχους ΕΕΕ που λαμβάνουν επιδότηση ενοικίου/τόκων στεγαστικού δανείου και

€500 σε δικαιούχους ΕΕΕ με σοβαρή αναπηρία που λαμβάνουν επιδότηση ενοικίου/επιδότηση τόκων στεγαστικού δανείου.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €965χιλ.

11. Σχέδιο επιδότησης κατά 2% επιτοκίου στεγαστικών επιτοκίων

Αφορά δάνεια που συνάφθηκαν από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2023.

Το Σχέδιο θα καλύψει αγορά και ανέγερση πρώτης κατοικίας, με μέγιστη επιδότηση για περίοδο 2 ετών.

Για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα €50.000

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €20εκ.

Στεγαστική πολιτική- Έξι μέτρα ύψους €55 εκατομμυρίων

Το κράτος θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη παρέμβαση σε θέματα στέγασης, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Η στεγαστική πολιτική περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

12. Στεγαστική Επιδότηση νεαρών ζευγαριών και νέων

13. Σχέδιο «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»,

14. Ενίσχυση υφιστάμενων πολεοδομικών κινήτρων

15. Νέο Σχέδιο «Κτίζω και Ενοικιάζω»

16. Ανέγερση οικιστικών μονάδων για κοινωνική στέγαση

17. Παραχώρηση οικοπέδων στην ύπαιθρο για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Τα μέτρα της στεγαστικής πολιτικής θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον Υπουργό Εσωτερικών την ερχόμενη εβδομάδα.

Τα πιο πάνω μέτρα είναι σε συνέχεια των αποφάσεων που ήδη έλαβε η κυβέρνηση, όπως:

ανανέωση της συμφωνίας για την ΑΤΑ, από την οποία ευεργετήθηκαν 180 χιλιάδες εργαζόμενοι (100 χιλ. στον ιδιωτικό τομέα και 80 του δημοσίου)

αύξηση των επιδομάτων πρόνοιας,

αύξηση του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων,

μείωση της έκτακτης εισφοράς στην άμυνα επί του εισπρακτέου φόρου,

αύξηση του επιδόματος στις πολύτεκνες Μητέρες,

εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή σε είδη πρώτης ανάγκης,

σχέδιο κτίΖΩ.

Πηγή: Stockwatch

The 17 support measures worth €196 million

The list of measures approved by the Cabinet of Ministers includes a 2% subsidy on mortgage interest rates and the addition of meat and vegetables to the zero VAT rate items:

The 11 measures with an immediate positive impact (€141m)

1. Graduated subsidies on electricity costs

for the billing months November 2023 - February 2024, for electricity bills metered until 29.2.2024

covers residential, commercial and industrial consumers

for vulnerable consumers the subsidy covers 100% of the increase in electricity prices.

The Bimonthly Tariff 46 "Water Pumping" is excluded from the reintroduction due to corresponding measures taken by the Ministry of Agriculture AAP.

Further, reinstatement of similar reliefs to customers of other suppliers other than AEC will be treated accordingly, provided that the approved capacity of the substations of such customers does not exceed 70kVA (100A 3-F) and for those cases where increased tariffs arise due to increase in fuel costs for power generation, provided that the contracts between them provide for passing on such additional costs.

The estimated cost of reintroducing the measure is around €45 million.

covers 429 000 homes and 106 000 businesses

2. Reduction of excise duty on motor fuels

by 8.33 cents per litre, including VAT, to the minimum rates under the acquis

for the months of November 23 - February 24 (petrol from €0.429/litre to €0.359/litre and diesel from €0.40/litre to €0.33/litre).

The budgetary cost is estimated at €21.8 million.

3. Reduction of excise duty on heating oil

to the minimum rate under the acquis (from €0.07473/litre to €0.021/litre) (by 6.39 cents per litre, including VAT, depending on weather conditions)

for the months December 2023 - March 2024.

The budgetary cost is estimated at €3.8 million.

4. Solar PV for all project

The Scheme will provide beneficiaries with the possibility to install a photovoltaic system without the payment of an initial capital. Beneficiaries will receive a grant of €1000 and the remaining amount will be repaid in a bi-monthly instalment of €150 through the electricity bill when the PV system starts generating electricity for the property. The amount of the project is estimated at €30 million, which will come from the Renewable Energy Sources (RES) and Energy Saving (EE) Fund, which is the main financial instrument of the Republic of Cyprus for the promotion of RES and EE. The reserve of the RES EE Fund currently stands at over €70 million.

5. Photovoltaics in Business Project

Increase of self-production power and self-consumption of electricity through PV

It will enable businesses to install PV systems, through virtual net-billing, up to 1MW with storage and up to 400kW without storage, with a maximum capacity of 30MW.

6. Application of zero VAT rate on basic goods - Adding meat and vegetables

From 1 December 2023 to 31 May 2024.

7. Inclusion of students of large families in the Child Benefit

This new category of beneficiaries will receive 50% of the allowance.

It concerns students obtaining a first degree

Up to the age of 23 for girls and 24 for boys, if they are students. (Instead of until the end of military service, which is currently the case)

Number of potential beneficiaries: 3860 large families receiving child benefit

The budgetary cost is estimated at €3.3 million.

8. Increase of 5% in the child allowance.

The budgetary cost is estimated at €3.7 million.

9. Allowance for disabled persons

Allocation of a one-off amount of €120 to disabled persons/ recipients of transport allowance.

The budgetary cost is estimated at €500k.

10. Rent allowance for Minimum Guaranteed Income recipients

Allocation of a one-off amount of €300 to Minimum Guaranteed Income beneficiaries receiving a rent subsidy/mortgage interest rate subsidy; and

€500 to severely disabled Minimum Guaranteed Income beneficiaries receiving a rent/mortgage interest subsidy.

The budgetary cost is estimated at €965k.

11. 2% subsidy scheme for housing interest rate subsidy

This concerns loans contracted from 1/1/2022 to 31/12/2023.

The Scheme will cover the purchase and construction of a first home, with a maximum subsidy for a period of 2 years.

For families with an annual income of €50,000

The budgetary cost is estimated at €20 million.

Housing policy - Six measures worth €55 million

The State will make the biggest intervention in housing to tackle the housing problem. The housing policy includes the following measures:

12. Housing subsidies for young couples and young people

13. Scheme "Renovate - Rent"

14. Reinforcement of existing urban incentives

15. New "Build and Rent" scheme

16. Construction of housing units for social housing

17. Allocation of land in the countryside for low-income families.

The housing policy measures will be presented in detail by the Minister of Interior next week.

The above measures are in continuation of decisions already taken by the government, such as:

renewal of the ATA agreement, which benefited 180 thousand workers (100 thousand in the private sector and 80 thousand in the public sector)

an increase in welfare benefits,

an increase in the low pensioners' allowance,

reduction of the special defence contribution on the tax collected,

an increase in the allowance for mothers with many children,

application of the zero rate to essentials,

"KtiZO" Plan

Source: Stockwatch

Αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένες εταιρείες

Άνοδος σημειώθηκε στις εγγραφές επιχειρηματικών οντοτήτων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που εξέδωσε ο κλάδος εταρειών του τμήματος εφόρου εταιρειών και διανοητικής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά τις 30 Σεπτεμβρίου το σύνολο εγγεγραμμένων επιχειρηματικών οντοτήτων ανήλθε σε 198.101, σε σύγκριση με 194.620 την ίδια περίοδο του 2022.

Ο αριθμός πλησιάζει αυτόν που σημειώθηκε για την ίδια περίοδο του 2021, όταν οι εγγεραμμένες εταιρείες είχαν ανέλθει σε 200.859.

Ένα χρόνο προηγουμένως, το 2020, το σύνολο εγγεγραμμένων επιχειρηματικών οντοτήτων ανήλθε σε 227.306.

Συνεταιρισμοί και εμπορικές επωνυμίες

Το σύνολο εγγεγραμμένων συνεταιρισμών κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 μειώθηκε σε 5.908 από 6.157 το 2022, 6.656 το 2021 και 6.640 το 2020.

Οι εγγεγραμμένες εμπορικές επωνυμίες αυξήθηκαν σε 47.087 κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 από 45.607 το 2022, 44.030 το 2021 και 42.153 το 2020.

Αλλοδαπές και ευρωπαϊκές εταιρείες

Σε σχέση με τις εγγεγραμμένες αλλοδαπές εταιρείες αυτές αυξήθηκαν ελαφρώς σε 1.230 από 1.224 το 2022, 1.220 το 2021 και 1.189 το 2020.

Οι εγγεγραμμένες ευρωπαϊκές εταιρείες κατά τη 30η Σεπτεμβρίου της φετινής χρονιάς μειώθηκαν σε 15 από 16 τη περσινή χρονιά. Το 2021 και το 2020 οι εν λόγω εταιρείες ανήλθαν σε 17.

Κατά μία αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού σε 12 από 11 τα προηγούμενα τρία έτη.

Ετήσια αύξηση το Σεπτέμβριο

Τον Σεπτέμβριο, με βάση τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου 2023 καταγράφηκαν 1.070 εγγραφές εταιρειών από 959 την περσινή χρονιά, 1.151 το 2021 και 942 το 2020.

Οι συνεταιρισμοί ανήλθαν σε 12 από 7 το 2022, 10 το 2021 και 17 το 2020.

Οι εγγραφές αλλοδαπών εταιρειών ανήλθαν σε 5, ενώ το 2022 μειώθηκαν σε 6 από 8 το 2021. Το 2020 είχαν εγγραφεί μόλις δύο αλλοδαπές εταιρείες.

Πηγή: Stockwatch

Registered companies increased

There was an increase in business entity registrations at the end of September 2023, according to the latest data released by the Companies Branch of the Companies and Intellectual Property Appraiser's Department.

According to the data, as of September 30, the total number of registered business entities stood at 198,101, compared to 194,620 in the same period in 2022.

The figure is close to that recorded for the same period in 2021, when registered companies stood at 200,859.

A year earlier, in 2020, the total registered business entities amounted to 227,306.

Cooperatives and trade names

Total registered cooperatives as of September 30, 2023 decreased to 5,908 from 6,157 in 2022, 6,656 in 2021 and 6,640 in 2020.

Registered trade names increased to 47,087 as of September 30, 2023 from 45,607 in 2022, 44,030 in 2021 and 42,153 in 2020.

Foreign and European companies

In relation to registered foreign companies these increased slightly to 1,230 from 1,224 in 2022, 1,220 in 2021 and 1,189 in 2020.

Registered European companies as at 30 September this year decreased to 15 from 16 last year. In 2021 and 2020, these companies totalled 17.

By one, registered European economic purpose groups increased by one to 12 from 11 in the previous three years.

Annual increase in September

In September, based on data for January-September 2023, 1,070 company registrations were recorded, up from 959 last year, 1,151 in 2021 and 942 in 2020.

Cooperatives rose to 12 from 7 in 2022, 10 in 2021 and 17 in 2020.

Foreign company registrations were up to 5, down to 6 in 2022 from 8 in 2021. Only two foreign companies were registered in 2020.

Source: Stockwatch

CIFA: Ρεκόρ επενδύσεων από τα επενδυτικά ταμεία στην κυπριακή οικονομία

Την τεράστια συνεισφορά των Επενδυτικών Ταμείων στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας καταδεικνύουν για ακόμα μία φορά τα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Cyprus Investment Funds Association (CIFA).

Το ενεργητικό που επενδύθηκε στην Κύπρο έφτασε στα 2.9 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο μέχρι σήμερα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη συμβολή του τομέα στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση της οικονομίας σε μία ιδιαίτερα αβέβαιη περίοδο.

Οι επενδύσεις στην Κύπρο ανήλθαν στο 26.7% του συνόλου του συνόλου του υπό διαχείριση ενεργητικού των 10.7 δισ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023. Τα κεφάλαια τυγχάνουν διαχείρισης από συνολικά 254 εταιρείες αδειοδοτημένες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. O αριθμός των αδειοδοτημένων εταιρειών με δραστηριότητες αυξήθηκε κατά περίπου 7.2% μέσα σε ένα χρόνο.

Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η τάση για επενδύσεις σε διάφορους νευραλγικούς τομείς όπως Ενέργεια (456 εκατ. ευρώ), Βιώσιμες Επενδύσεις (72 εκατ. ευρώ), Ναυτιλία (555 εκατ. ευρώ) και Fintech (108 εκατ. ευρώ).

Ο πρόεδρος του CIFA, Ανδρέας Γιασεμίδης, σημείωσε πως η ανθεκτικότητα και η δυναμική που καταδεικνύει ο τομέας των Επενδυτικών Ταμείων αποτελεί απτή απόδειξη του γεγονότος ότι με σκληρή και κοινή δουλειά μπορούν να επιτευχθούν πολλά.

«Η άνοδος των Συλλογικών Επενδύσεων σε μία περίοδο που η οικονομία και η εταιρική χρηματοδότηση δέχονται σημαντικές πιέσεις, αποτελεί απτή απόδειξη της πίστης και της αποφασιστικότητας που επιδείξαμε τα τελευταία χρόνια για αειφόρο ανάπτυξη του τομέα. Βλέπουμε πως όχι μόνο αυξάνονται οι επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας αλλά δημιουργούνται διαρκώς και νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας».

Πηγή: Philenews

CIFA: Record investment by investment funds in the Cypriot economy

The huge contribution of Investment Funds to the development of the Cypriot economy is demonstrated once again by the data published by the Cyprus Securities and Exchange Commission, the Cyprus Investment Funds Association (CIFA) said in a statement.

Assets invested in Cyprus reached €2.9 billion, the highest level to date, further strengthening the sector's contribution to the growth and diversification of the economy in a particularly uncertain period.

Investments in Cyprus amounted to 26.7% of total assets under management of €10.7 billion at the end of the second quarter of 2023. The funds are managed by a total of 254 companies licensed by the Securities and Exchange Commission. The number of licensed companies with operations increased by approximately 7.2% in one year.

In addition, the trend continues for investments in several key sectors such as Energy (EUR 456 million), Sustainable Investment (EUR 72 million), Shipping (EUR 555 million) and Fintech (EUR 108 million).

CIFA's President, Andreas Yiasemides, noted that the resilience and momentum demonstrated by the Investment Funds sector is tangible proof that with hard and joint work, much can be achieved.

"The rise of Collective Investment Schemes at a time when the economy and corporate finance are under significant pressure is a tangible demonstration of the faith and determination we have shown in recent years to grow the sector sustainably. We see that not only is investment in key sectors of the economy increasing, but new skilled jobs are being created all the time."

Source: Philenews

Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Ένστασης και Επιβολής Πρόσθετου Φόρου για Φορολογίες Εισοδήματος Ατόμου που εκδόθηκαν εντός του 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, το έργο της ταχείας εκκαθάρισης Δηλώσεων

Εισοδήματος Ατόμου για τα φορολογικά έτη 2017 και μετέπειτα συνεχίζεται, με αποστολή

χιλιάδων φορολογιών ταχυδρομικώς στη τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση αλληλογραφίας. Το έργο θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες με στόχο την εκκαθάριση όλων των Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και το έτος 2022.

Επειδή παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην παραλαβή της Ειδοποίησης Επιβολής Φορολογίας (έντυπο ΤΦ8), λόγω της μαζικής επιβολής φορολογιών αλλά και της μη επικαιροποίησης, εκ μέρους των φορολογουμένων, της διεύθυνσης αλληλογραφίας, ο Έφορος Φορολογίας, στα πλαίσια χρηστής διοίκησης αποφάσισε ότι:

(α) παρατείνεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023 για φορολογίες που εκδόθηκαν εντός του 2023 και φέρουν ημερομηνία υποβολής ένστασης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

(β) δεν θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος 5% για φορολογίες που εκδόθηκαν εντός του 2023 και για τις οποίες (i) εκκρεμεί η πληρωμή και (ii) φέρουν ημερομηνία πληρωμής μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2023, νοουμένου ότι θα εξοφληθούν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Extension of Date for Filing an Appeal and Imposition of Additional Tax for Personal Income Taxes issued within 2023

The Department of Taxation informs that the work of the rapid clearance of tax returns Individual Income Tax Returns for the tax years 2017 and afterwards continues, with the sending thousands of tax returns by mail to the last declared mailing address. The work will continue in the coming months with the goal of clearing all returns filed through the year 2022.

As there was a delay in the receipt of the Tax Enforcement Notification (form TF8), due to the massive imposition of taxes and the failure of taxpayers to update their mailing address, the Tax Commissioner, in the context of good administration, has decided that:

(a) the right to file an appeal is extended until December 31, 2023 for taxes issued in 2023 and bearing an appeal date up to December 31, 2023.

(b) no additional 5% tax will be imposed for taxes issued in 2023 for which (i) payment is pending and (ii) bears a payment date on or before November 30, 2023, provided that they are paid before December 31, 2023.

Source: Tax Department

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Σεπτέμβριος 2023

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Σεπτέμβριο 2023 ανήλθαν σε 487.350 σε σύγκριση με 413.382 τον Σεπτέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 17,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.136.145 σε σύγκριση με 2.540.554 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 23,4%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Σεπτέμβριο 2023, αφού αποτέλεσαν το 34,0% (165.869) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 11,7% (57.088), οι αφίξεις από την Πολωνία το 6,7% (32.530), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 5,5% (26.907) και οι αφίξεις από τη Σουηδία το 4,6% (22.196).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Σεπτέμβριο 2023 ήταν για ποσοστό 84,1% των τουριστών οι διακοπές, για 10,3% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 5,5% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Σεπτέμβριο 2022, ποσοστό 86,1% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 9,1% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 4,7% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο 2023 ανήλθαν στις 140.187 σε σύγκριση με 122.450 τον Σεπτέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 14,5%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Σεπτέμβριο 2023 ήταν η Ελλάδα με 37,1% (51.983), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,2% (11.488), η Ιταλία με 4,7% (6.556) και η Ρωσία με 4,0% (5.597).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Σεπτέμβριο 2023 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 76,1%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 19,7%, οι σπουδές ποσοστό 2,5% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,7%.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: September 2023

Tourist Arrivals

The arrivals of tourists reached 487.350 in September 2023 compared to 413.382 in September 2022, recording an increase of 17,9%.

For the period of January – September 2023, arrivals of tourists totaled 3.136.145 compared to 2.540.554 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 23,4%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for September 2023, with a share of 34,0% (165.869) of total arrivals, followed by Israel with 11,7% (57.088), Poland with 6,7% (32.530), Germany with 5,5% (26.907) and Sweden with 4,6% (22.196).

For a percentage of 84,1% of tourists, the purpose of their trip in September 2023 was holidays, for 10,3% visit to friends and relatives and for 5,5% business. Respectively, in September 2022, 86,1% of tourists visited Cyprus for holidays, 9,1% visited friends or relatives and 4,7% visited Cyprus for business reasons.

Returns of Residents of Cyprus

A total number of 140.187 residents of Cyprus returned from a trip abroad in September 2023 compared to 122.450 in the corresponding month last year, recording an increase of 14,5%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in September 2023 were Greece with a share of 37,1% (51.983), the United Kingdom with 8,2% (11.488), Italy with 4,7% (6.556) and Russia with 4,0% (5.597).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in September 2023 was mainly holidays, with a percentage of 76,1%, whilst business reasons held a percentage of 19,7%, studies 2,5% and other reasons 1,7%.

Source:Cystat

Κίνδυνος φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού 2022

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εξάλειψης της Φτώχιας, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου σε ολόκληρο τον κόσμο, η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου δημοσιεύει Πληροφοριακό Γράφημα (Infographic) με θέμα «Φτώχια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, 2022». Στην Κύπρο, το ποσοστό του πληθυσμού που ήταν σε Κίνδυνο Φτώχιας ή σε Κοινωνικό Αποκλεισμό, δηλαδή ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας, έφτασε στο 16,7% το 2022 σε σχέση με 17,3% το 2021. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 4.000 άτομα λιγότερα σε Κίνδυνο Φτώχιας ή Κοινωνικό Αποκλεισμό το 2022 (150 χιλ.) σε σχέση με το 2021 (154 χιλ.)..

Πηγή:Cystat

Risk of poverty and social exclusion 2022

On the occasion of the International Day for the Eradication of Poverty, which takes place each year on October 17 throughout the world, the Statistical Service of Cyprus publishes an Infographic on “Poverty and Social Exclusion 2022”. In Cyprus, the percentage of the population that was at risk of poverty or social exclusion, meaning that population was living in households whose disposable income was below the at-risk-of-poverty threshold or was severely materially and socially deprived or was living in households with very low work intensity, reached 16,7% in 2022 compared to 17,3% in 2021. The decrease corresponds to approximately 4.000 fewer persons at risk of poverty or social exclusion in 2022 (150 thousand), compared to 2021 (154 thousand).

Source:Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Σεπτέμβριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 ανήλθε στις 134,47 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,33% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε οριακή μείωση 0,06%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (14,19%), στα προϊόντα ορυκτών (6,51%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,75%). Μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-9,30%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (-0,09%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 3,88% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Πηγή:Cystat

Price index of construction materials: September 2023

The Price Index of Construction Materials for September 2023 reached 134,47 units (base year 2015=100), recording a decrease of 0,33% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded a marginal decrease of 0,06%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (14,19%), mineral products (6,51%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (0,75%). Α decrease was recorded in metallic products (-9,30%) and electromechanical products (-0,09%).

For the period January-September 2023, the index recorded an increase of 3,88% compared to the corresponding period of 2022.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή(ενδτκ): Σεπτέμβριος 2023

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2023 αυξήθηκε κατά 4,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023, σημειώθηκε αύξηση 4,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2022, οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (10,2%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,9%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές.

Σε σχέση με τον Αύγουστο 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (7,6%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (9,4%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,5%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2022 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (8,5%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Ενέργεια (3,4%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή.

Πηγή:Cystat

Harmonized index of consumer prices (HICP): September 2023

The HICP rose by 4,3% between September 2022 and September 2023, and by 0,2% in the month between August 2023 and September 2023. For the period January – September 2023, the HICP rose by 4,4% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to September 2022, the largest changes were noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (10,2%) and Restaurants and Hotels (5,9%).

Compared to August 2023, the largest change was recorded in category Clothing and Footwear (7,6%).

For the period January - September 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (9,4%) and Restaurants and Hotels (6,5%).

regards the economic origin, the largest change when compared to the index of September 2022 was recorded in Food-Alcoholic Beverages-Tobacco (8,5%). When compared to the index of the previous month, the largest change was monitored in category Energy (3,4%).

Source:Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.